Тест-драйв Peugeot 5008: Сообразим на семерых

В истории модели Peugeot 5008 бывали периоды, когда машина была и кроссовером, и минивеном. Официальная версия нам говорит о том, что нынешнее поколение все же кроссовер. Хотя и не без «минивеновских» склонностей. В какую же сторону «французу» ближе, разбираемся в ходе теста. «Лучший дизайн — 2019» — именно такую награду получил Peugeot 5008 по результатам конкурса «Автомобиль года в Украине». Действительно, автомобиль выразительный и заметный в потоке. Для семиместной семейной машины это очень серьезный комплемент.

Под крышей дома твоего

Обычно характеристику внешности автомобиля все начинают с передней части машины. Мы пойдем нестандартным путем, потому что по мнению журналиста нашего издания, самая яркая и одновременно функциональная часть — это панорамная крыша. Она по своей площади почти полностью повторяет крышу кроссовера. При этом ее большая половина сдвигается, образуя большой проем, который даже люком язык не поворачивается назвать.

Но за рулем нужно смотреть не только вверх. Контролировать габариты автомобиля по всем сторонам помогут датчики парктроника, а также камеры системы кругового мониторинга. С них картинка выводится на головной экран мультимедиа. Правда, в зимнем трафике задняя камера периодически покрывается грязью и ее нужно протирать.

Сам же внешний облик кроссовера Peugeot 5008 нам очень хорошо знаком. Так, передняя часть почти полностью повторяет меньшего брата с индексом 3008. Это касается и головной светодиодной оптики, и решетки радиатора с обратным наклоном, и рельефного капота. Схожая ситуация и с кормой: знакомые фонари с «когтями льва» и тонированная накладка на крышке багажника. Главное отличие заметно в профиль — и речь именно об увеличенной колесной базе в районе задней двери.

Peugeot 5008 — самый крупный в линейке «соплатформенников». Его длина составляет 4641 мм, а база — 2840 мм, что на целых 165 мм больше, чем у 3008. Остальные габариты почти повторяют соседа по конвейеру. Что касается геометрической проходимости, то официально заявленный дорожный просвет равен 230 мм. Но это расстояние от порога до асфальта. Под защитой двигателя — только 170 свободных миллиметров.

Смотрим вверх

Концепцией построения рабочего места водителя i-Cocpit французские инженеры и дизайнеры, наверное, в новом автомобиле гордятся больше всего. О ее особенностях (руль малого диаметра, электронный щиток приборов и пр.) мне на почту приходил не один пресс-релиз. Каков же она в деле? Рулевое колесо со срезанными верхним и нижним секторами оказался удобным в использовании. Очень прикольно при маневрировании держаться как раз за эти срезанные части. К тому факту, что на щиток приборов нужно смотреть не через руль, а поверх него, нужно привыкнуть. Вашему покорному слуге на это потребовалось не больше часа.

Кстати, сам щиток приборов — полностью цифровой, с несколькими вариантами графики. Самый стильный режим — спортивный. При отображении карты мелковатыми кажутся значения спидометра и тахометра. Но в этом деле на вкус и цвет товарища нет, поэтому и предложено так много вариантов. Управление основными функциями (подогревы, вызовы разных подразделов цифрового меню и пр.) возложено на два ряда стильных кнопок, напоминающих тумблеры на винтажной технике. Мультимедийная система отлично дружит со смартфонами, может похвастаться качественной аудиосистемой Bose и неплохо знает Украину, красивые дома и памятники архитектуры прорисованы объемными.

Кресла 5008-го — это отдельная история. В максимальной комплектации передняя пара снабжена электрорегулировками, памятью и массажем с несколькими программами. На втором ряду каждое из трех посадочных мест регулируется отдельно — вперед-назад в диапазоне 180 мм, по углу спинки, или их можно вовсе сложить. Ни ноги, ни плечи каждого из троих пассажиров не будут ущемлены. В плане удобства посадки все сделано «по-минивеновски»: ровный пол без трансмиссионного тоннеля, откидные столики, дефлекторы обдува и порты зарядки. На третьем ряду все не так радужно, но если несколько отодвинуть перед собой кресло вперед, то даже человеку с ростом за 180 см там найдется место. Но на дальние дистанции путешествовать комфортно будет только детям.

По умолчанию багажный отсек умещает 780 литров. Это в пятиместной конфигурации. Если сложить второй ряд, то получим ровную площадку и почти два «куба» свободного места (если быть точным, то 1940 литров). А вот при разложенной галерке, хватит места разве что паре рюкзаков, да кофру с фотоаппаратом. Роль запасного колеса возложена на ремкомплект, который должен излечить шину. Решение не самое верное для кроссовера.

Дизель жив

В Украине Peugeot 5008 можно приобрести как с бензиновым, так и с дизельным силовым агрегатом. Но турбодизели пользуются особым почетом, самым мощным из них — 2,0-литровым на 180 сил и оснащен тестовый автомобиль. 400 Нм максимального крутящего момента доступны уже с 2000 оборотов в минуту. 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия отличается неплохой эластичностью работы и подбором передаточных чисел. На скорости в 120 км/ч обороты едва переваливаю за 2100 об/мин.

Что касается аппетита, то в городе легко можно укладываться в 6 литров на «сотню». На трассе при допустимых ПДД скоростях расход на 0,5 литра меньше. Руль с электрическим усилителем на скорости наливается обратной связью. Крены кузова с настроенной явно на драйв подвеской со стойками «МакФерсон» спереди и балкой сзади из-за руля почти незаметны. Обратная сторона медали — это восприятие ходовой разного рода неровностей и стыков в асфальте. Будем честны, преодолевает кроссовер ухабы жестко, не готовила к ним французская инженерия.

Система контроля тяги и адаптации работы антипробуксовочной системы Grip Control, которая в определенной мере должна заменять полный привод, помогает при трудностях на дороге — выезд из сугроба, проезд колеи на сухой «грунтовке» и пр. Но, если перед вами грязь, глубокий мокрый снег, или песок, нужно трижды подумать, а уж потом ехать вперед.

Симбиоз

Даже неделя знакомства с Peugeot 5008 не позволила мне точно ответить на вопрос, ближе новый семиместный автомобиль к кроссоверу или минивену. Наличие черт обоих классов позволяет сделать вывод, что перед нами настоящий симбиоз, гибрид двух классов, от которого покупатель только выигрывает.