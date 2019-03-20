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Китайский седан премиум-класса будут собирать в Беларуси 

Car.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Car.ru
Производство китайских седанов представительского класса будет запущено на белорусском заводе «Белджи» во втором полугодии этого года. Такое заявление сегодня сделал первый замминистра промышленности республики Беларусь, и.о. гендиректора компании Геннадий Свидерский.
Он сообщил, что на предприятии идет работа над новым модификациями. В частности речь идет о представительском седане Geely Emgrand GT. Представители бренда в Китае позиционируют эту модель как автомобиль премиум-класса. В разработке модели участвовал известный британский дизайнер Питер Хорбери. Автомобиль базируется на платформе Volvo S80.
На первом этапе предполагается собрать 100 единиц. Дальнейшие планы по производительности Свидерский связал со спросом на стартовую партию.
Всего за два года работы на заводе «Белджи» по полному технологическому циклу собрано более 11 тысяч автомобилей. Это модели Geely Atlas, Еmgrand X7 и Еmgrand 7. В производственную линейку входят 27 модификаций, пишет «Белта». Как отметил Геннадий Свидерский, сейчас высоким спросом пользуется модель Atlas 1,8 Turbo, производство которой на белорусской площадке налажено только в феврале этого года. В этой связи в компании рассчитывают повысить прогнозы по продажам.
Отмечается, что одним из основных рынков сбыта для «Белта» является Россия, здесь работают порядка 50 дилерских центров, через которые реализуется продукция завода. Также в планах белорусов продвижение китайских автомобилей восточноевропейской сборки на рынки Польши, Литвы, Сербии, Молдовы, Украины. В этих странах продукция Geely отвечает запросам потребителей по соотношению «цена — качество», подчеркивает представитель правительства республики Беларусь. Кроме того, есть предположение, что новая модель будет поставляться в государственные органы власти Беларуси.
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Тест-драйвы , Volvo , Geely Atlas , Geely , Geely Emgrand , Volvo S80
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