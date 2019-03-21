Тест-драйв Kia Ceed. Часть 2: гонка преследования

В первой части теста нового Kia Ceed мы хвалили корейцев за то, что они не изменили проевропейскому подходу при выпуске нового поколения и сохранили концепцию «Сида» неизменной. При этом автомобиль заметно посвежел снаружи и стал солиднее в салоне.

Под капотом автомобилей для российского рынка остались наиболее популярный атмосферник 1,6 MPI мощностью 128 л.с., и базовый 100-сильный двигатель объемом 1,4 литра, предлагающийся исключительно с механической коробкой передач. Казалось бы, никаких новостей! Но они все же есть — отныне на вершину линейки Kia Ceed поднялся автомобиль, оснащенный 1,4-литровым турбомотором T-GDI, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT.

Несмотря на небольшую разницу в мощности между новым турбоагрегатом и двигателем 1,6 MPI, тянет наддувный двигатель заметно лучше. И это закономерно — у него почти на 100 Нм больше крутящий момент и доступен он уже с 1500 об/мин, а не при 4850 об/мин, как у двигателя 1,6.

При этом, если на фоне старого доброго атмосферника, двигатель 1,4 T-GDI действительно заметно динамичнее (это особенно заметно при наборе с скорости с небольшого хода (40-60 км/ч), то в сравнении с себе подобными корейский турбомотор уже не кажется таким шустрым и проворным.

Даже если утопить педаль акселератора по максимуму, то старт с места происходит только после мхатовской паузы. Да и трогается самый мощный Kia Ceed с ленцой. Складывается ощущение, что процесс смыкания фрикционов растянут намеренно. Похоже, применив подобные настройки, инженеры хотят продлить жизнь сухим сцеплениям, которые используются в конструкции роботизированной трансмиссии 7DCT. В плюсах таких настроек — отсутствие рывков и легких подергиваний, свойственных многим КПП такого типа. Еще один комплимент данной силовой установке — экономичность. За время теста средний расход составил всего 7,5 литров на 100 км.

Главное, что я жду от нового Kia Ceed — это настоящей европейской управляемости. И ожидания эти не беспочвенны. Поговаривают, что в настройке управляемости хэтчбека участвовали инженеры из подразделения Альберта Бирмана, который более 30 лет проработал в BMW , а на своем последнем месте уже успел приложить руку к формированию характера яркого и провокационного Kia Stinger

Хорошая предпосылка — более легкий и жесткий кузов, который теперь наполовину состоит из высокопрочных сталей. Кроме того, колеса задней подвески получили больший ход, а также новые опоры амортизаторов.

Забегая вперед, скажу, что Сид не разочаровал. Уже с первых минут за рулем чувствуется четкое нулевое положение и насыщенное реактивное усилие на руле, особенно заметное на фоне неинформативного усилителя прошлого поколения хэтчбека. Да, кому-то такое рулевое может показаться тяжеловатым в городе, но зато какой кайф на извилистой дороге! Кстати, не в последнюю очередь этому способствует уменьшенное (с 14,1:1 до 12,7:1) передаточное отношение.

Kia Ceed охотно перестраивается и ловко заныривает в разного калибра виражи, радуя стабильностью и небольшими кренами. В коем веке на поведении автомобиля нет негативного влияния адаптации для российских дорог. Здесь же, напротив, стала лучше энергоемкость, позволяющая избежать пробоев на даже на разбитом асфальте. В целом же шасси Сида воспринимается собранным и плотным. Автомобиль очень удачно балансирует на грани жесткости и комфорта, позволяя получать удовольствие за рулем и не вытрясать душу из пассажиров.

Не даром в список своих конкурентов кроме VW Golf и Forde Focus, корейцы не постеснялись записать BMW 1-Series, надеясь увеличить долю молодой аудитории среди владельцев Сида. Тем более, что цены на новый Kia Ceed хоть и увеличились, но в конкурентоспособности сильно не потеряли, а по части оснащения, автомобиль заметно прибавил.