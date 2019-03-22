Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Poloвозрелый. Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Вглядитесь повнимательнее: перед вами претендент на место в топ-5 российского рынка. Потому что во-первых, это Фольксваген, во-вторых — кроссовер, а в-третьих — компактный и недорогой. Правда, россияне увидят Volkswagen T-Cross не скоро…
Кажется, я нашел объяснение российской любви к марке Volkswagen. Причины метафизические: фольксвагеновцы, как и русские, долго запрягают, да быстро ездят. Взялись за кроссоверы едва ли не последними — но теперь количество моделей вот-вот перевалит за десяток. Tiguan, Tharu, Tayron, Teramont, Tarek, T-Roc… Я ничего не забыл?
Но из всех Фольксвагенов на букву Т — именно так у них принято называть кроссоверы — для россиян актуальнее новая модель T-Cross. Для знакомства с ней я отправился на Майорку.
Это самый маленький, самый незамысловатый и самый доступный из кроссоверов немецкой марки: почти как наш народный Поло-седан, только паркетник. Volkswagen T-Cross и приготовлен из Polo —только нового, шестого поколения: у него заимствована большая часть элементов шасси, силовые агрегаты и многие детали интерьера.
В Европе популярны кроссоверы, сделанные по такому же рецепту: Renault Captur, Peugeot 2008, Opel Crossland, Citroen C3 Aircross, Hyundai Kona, Kia Stonic — все сделаны из хэтчбеков B-класса. Как и Volkswagen T-Cross, они предлагаются только с передним приводом. У нас же Фольксвагену придется конкурировать с Hyundai Creta и Renault Kaptur, которые выпускаются и с полным приводом. Впрочем, даже у них большая часть продаваемых машин — переднеприводники.
Рецепт создания Volkswagen T-Cross несложный — клиренс нарастили при помощи более высокопрофильных шин, оригинальных кулаков передней подвески, более длинных пружин и амортизаторов, а также переноса креплений задней балки вниз. В сумме дорожный просвет довели до приличных 184 миллиметров под подрамником передней подвески.
И не рассчитывайте на появление полного привода в будущем — конструкция платформы MQB-A0, на которой построен T-Cross, в принципе не предусматривает установки независимой задней подвески и заднего редуктора. А для тех, кому во что бы то ни стало нужен полный привод, у Фольксвагена есть близкий по размерам кроссовер T-Roc: он всего на 12 сантиметров длиннее, но у него и многорычажная задняя подвеска, и моторы мощностью до 300 сил (он построен на базе Тигуана).
Главное отличие Т-Кросса от обычных «приподнятых хэтчбеков» вроде Kia Rio X-Line — это свой, оригинальный кузов. По длине и ширине он практически не отличается от Polo, зато почти на 14 сантиметров выше. Благодаря этому над головой огромный запас места, а за счет более вертикальной посадки и сидится просторнее — передние кресла приподняты на 67 миллиметров по сравнению с хэтчбеком Volkswagen Polo. Даже за водителем ростом 190 сантиметров можно нормально устроиться, хоть и без запаса по коленям. Конечно, при сдвинутом до упора назад диване: если передвинуть его вперед, то место для ног на втором ряду не останется вовсе.
Внешность можно было бы назвать типичной для Фольксвагенов новой волны — острая грань на боковине, рыбья пасть радиаторной решетки — если бы не крупные противотуманки спереди и затемненные фонари сзади, визуально объединенные световой полосой.
Но для молодежного кроссовера все равно скучновато! Впрочем, в наших неблагополучных широтах он чаще будет служить единственным семейным автомобилем… А еще мне кажется, что T-Cross гораздо лучше выглядит с полным набором накладок из некрашенного пластика: они скрадывают высоту боковин, и пропорции кроссовера кажутся правильнее. В оспортивленном исполнении R-Line, где часть накладок выкрашена в цвет кузова, машинка смотрится кургузой — высокой и узкой.
Похожее впечатление от интерьера — оно очень зависит от цветового исполнения. Выберите контрастную отделку кресел и оранжевую накладку передней панели — будет свежо, оригинально, ярко. А в машине с темными креслами, черным потолком и серо-серебристыми накладками — скучный орднунг. Из развлечений, кроме ходьбы строем — только толковая мультимедиа-система.
В остальном внутри обычная для новых моделей Фольксвагена картина: эргономика выверенная, пухлый руль регулируется в широчайших пределах, экран мультимедиа-системы установлен высоко, а под ним — воздуховоды климатической системы. Если вас волнует вопрос мягкости пластика, то сообщаю: он жесткий, как асфальт на плацу. За мягкостью вам к Тигуану или Т-Року.
На ходу машина удивила отточенными легковыми повадками: несмотря на более высокий центр тяжести, крены оказались совсем невелики. Подвеска приятно-жесткая, руль острый и информативный, несмотря на электроусилитель: всего 2,7 оборота от упора до упора. Фольксвагеновцы говорят — старались придать спортивный характер! Специально для этого они повысили жесткость задней балки — её характеристики соответствуют модели Polo в исполнении Sport, а параллельно увеличили и толщину переднего стабилизатора.
При этом и плавность хода получилась неплохая. На сельских дорогах Майорки трещины и кочки в асфальте искать не пришлось, и их подвеска глотала уверенно-упруго. А вот по-настоящему разбитые дороги — явно не стихия Т-Кросса: контрольный проезд по каменистой грунтовке показал, что подвеска короткоходная и тряская.
С таким балансом свойств мне непонятно, зачем вообще нужен базовый Polo: ведь T-Cross при тех же размерах просторнее, имеет больший багажник, практически не уступает в «ездовых» дисциплинах, и при этом у него лучше проходимость.
А вот чего машине точно не хватает — так это шумоизоляции: даже на ровном асфальте слышно шины, шум ветра, стрекотание мотора… Маловато будет!
Для европейцев предлагается три разных двигателя: литровая турбо-тройка в двух вариантах по форсировке (95 и 115 лошадиных сил), мощный 150-сильный турбомотор 1.5 TSI семейства EA211 evo и турбодизель 1.6 TDI мощностью 110 сил.
Мне удалось поездить только на трехцилиндровых машинах в более мощной версии. Литровый моторчик оказался боевым: отменно тянул на низах и честно разгонял кроссовер во все свои 115 сил — на высоких оборотах. Единственная, но серьезная претензия к нему — это шумность: трехцилиндровое тарахтение наполняет машину при любом более или менее интенсивном разгоне.
Мне даже показалось, что из-за шума машина с ручной коробкой производит впечатление более вибронагруженной. А вот роботизированная коробка DSG старается лишний раз не загонять мотор на высокие обороты, и оттого машина воспринимается гораздо более тихой, породистой. Хотя подвеска силового агрегата почти одинаковая: у машин с DSG лишь немного мягче опоры.
Впрочем, я не уверен, что будущим российским покупателям Т-Кросса стоит брать это в голову. Я бы поставил на то, что силовые агрегаты у машин для нашего рынка будут совсем другими.
Про возможную сборку кроссоверов в России Фольксвагеновцы пока помалкивают. Но чтобы об этом догадаться, нужно просто сложить два и два: при цене от 18 тысяч евро (1 315 000 рублей) машины испанского производства вряд ли заинтересуют наших покупателей.
А при локализации T-Cross вполне может получить атмосферный мотор 1.6 MPI. Его выпускают в Калуге, и он ставится на седан Polo текущего поколения. Тем более, что такая комбинация уже реализована на соплатформенном с Т-Кроссом седане Volkswagen Virtus для латиноамериканского рынка (суть Polo Sedan нового поколения) — а значит, работ по адаптации почти не потребуется. Кстати, этот двигатель сочетается с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin, а не «роботом» DSG.
Вряд ли мы увидим и мощный мотор 1.5 TSI с турбиной переменной геометрии, работающий по циклу Миллера. Во всяком случае, до сих пор на машины для российского рынка вместо него ставили более простой двигатель 1.4 TSI — и не исключено, что его производство также начнут в Калуге.
Интересно, как именно Volkswagen T-Cross будут адаптировать для российского рынка? Скажем, автомобили бразильского производства отличаются удешевленной конструкцией: у них более простые опоры стоек в передней подвеске и «длинная» рулевая рейка, зато увеличенный на сантиметр дорожный просвет и удлиненная на 9 сантиметров колесная база.
Ответа на этот вопрос мы не узнаем до 2021 года — именно тогда фольксвагеновцы обещают вывести T-Cross на наш рынок. Долго запрягают… Быстро ли поедут? /m Технические характеристики Volkswagen T-Cross*
— модификации с двигателями 1.5 TSI и 1.6 TDI ещё не прошли сертификацию, их официальные характеристики не утверждены
Motor.ru: последние новости
Дорогая, я дома Французская фирма Lazareth показала летающий мотоцикл Спецверсию Bentley Bentayga c «перламутровым» салоном посвятили ловцам жемчуга
Комментарии
Тест-драйвы , Hyundai , Renault Kaptur , Kia Stonic , Peugeot 2008 , Citroen C3 , Citroen , Kia , Hyundai Creta , Peugeot , Volkswagen Polo , Hyundai Kona , Volkswagen , Renault , Opel , Kia Rio , Citroen C3 AirCross , VolksWagen
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Автомобили Volvo будут следить за водителями
Автоновости
Автомобилист заблокировал дорогу скорой и устроил драку
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
Острый соус спас мужчину от гибели в ДТП
ДТП
Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод
ДТП
Пропустивший остановку пенсионер завалил водителя
ДТП
Названы самые угоняемые кроссоверы в России
Автоновости
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Как эффективно решать конфликт на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение