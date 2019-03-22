Poloвозрелый. Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross

Вглядитесь повнимательнее: перед вами претендент на место в топ-5 российского рынка. Потому что во-первых, это Фольксваген , во-вторых — кроссовер, а в-третьих — компактный и недорогой. Правда, россияне увидят Volkswagen T-Cross не скоро…

Кажется, я нашел объяснение российской любви к марке Volkswagen. Причины метафизические: фольксвагеновцы, как и русские, долго запрягают, да быстро ездят. Взялись за кроссоверы едва ли не последними — но теперь количество моделей вот-вот перевалит за десяток. Tiguan, Tharu, Tayron, Teramont, Tarek, T-Roc… Я ничего не забыл?

Но из всех Фольксвагенов на букву Т — именно так у них принято называть кроссоверы — для россиян актуальнее новая модель T-Cross. Для знакомства с ней я отправился на Майорку.

Это самый маленький, самый незамысловатый и самый доступный из кроссоверов немецкой марки: почти как наш народный Поло-седан, только паркетник. Volkswagen T-Cross и приготовлен из Polo —только нового, шестого поколения: у него заимствована большая часть элементов шасси, силовые агрегаты и многие детали интерьера.

Рецепт создания Volkswagen T-Cross несложный — клиренс нарастили при помощи более высокопрофильных шин, оригинальных кулаков передней подвески, более длинных пружин и амортизаторов, а также переноса креплений задней балки вниз. В сумме дорожный просвет довели до приличных 184 миллиметров под подрамником передней подвески.

И не рассчитывайте на появление полного привода в будущем — конструкция платформы MQB-A0, на которой построен T-Cross, в принципе не предусматривает установки независимой задней подвески и заднего редуктора. А для тех, кому во что бы то ни стало нужен полный привод, у Фольксвагена есть близкий по размерам кроссовер T-Roc: он всего на 12 сантиметров длиннее, но у него и многорычажная задняя подвеска, и моторы мощностью до 300 сил (он построен на базе Тигуана).

Главное отличие Т-Кросса от обычных «приподнятых хэтчбеков» вроде Kia Rio X-Line — это свой, оригинальный кузов. По длине и ширине он практически не отличается от Polo, зато почти на 14 сантиметров выше. Благодаря этому над головой огромный запас места, а за счет более вертикальной посадки и сидится просторнее — передние кресла приподняты на 67 миллиметров по сравнению с хэтчбеком Volkswagen Polo . Даже за водителем ростом 190 сантиметров можно нормально устроиться, хоть и без запаса по коленям. Конечно, при сдвинутом до упора назад диване: если передвинуть его вперед, то место для ног на втором ряду не останется вовсе.

Внешность можно было бы назвать типичной для Фольксвагенов новой волны — острая грань на боковине, рыбья пасть радиаторной решетки — если бы не крупные противотуманки спереди и затемненные фонари сзади, визуально объединенные световой полосой.

Но для молодежного кроссовера все равно скучновато! Впрочем, в наших неблагополучных широтах он чаще будет служить единственным семейным автомобилем… А еще мне кажется, что T-Cross гораздо лучше выглядит с полным набором накладок из некрашенного пластика: они скрадывают высоту боковин, и пропорции кроссовера кажутся правильнее. В оспортивленном исполнении R-Line, где часть накладок выкрашена в цвет кузова, машинка смотрится кургузой — высокой и узкой.

Похожее впечатление от интерьера — оно очень зависит от цветового исполнения. Выберите контрастную отделку кресел и оранжевую накладку передней панели — будет свежо, оригинально, ярко. А в машине с темными креслами, черным потолком и серо-серебристыми накладками — скучный орднунг. Из развлечений, кроме ходьбы строем — только толковая мультимедиа-система.

В остальном внутри обычная для новых моделей Фольксвагена картина: эргономика выверенная, пухлый руль регулируется в широчайших пределах, экран мультимедиа-системы установлен высоко, а под ним — воздуховоды климатической системы. Если вас волнует вопрос мягкости пластика, то сообщаю: он жесткий, как асфальт на плацу. За мягкостью вам к Тигуану или Т-Року.

На ходу машина удивила отточенными легковыми повадками: несмотря на более высокий центр тяжести, крены оказались совсем невелики. Подвеска приятно-жесткая, руль острый и информативный, несмотря на электроусилитель: всего 2,7 оборота от упора до упора. Фольксвагеновцы говорят — старались придать спортивный характер! Специально для этого они повысили жесткость задней балки — её характеристики соответствуют модели Polo в исполнении Sport, а параллельно увеличили и толщину переднего стабилизатора.

При этом и плавность хода получилась неплохая. На сельских дорогах Майорки трещины и кочки в асфальте искать не пришлось, и их подвеска глотала уверенно-упруго. А вот по-настоящему разбитые дороги — явно не стихия Т-Кросса: контрольный проезд по каменистой грунтовке показал, что подвеска короткоходная и тряская.

С таким балансом свойств мне непонятно, зачем вообще нужен базовый Polo: ведь T-Cross при тех же размерах просторнее, имеет больший багажник, практически не уступает в «ездовых» дисциплинах, и при этом у него лучше проходимость.

А вот чего машине точно не хватает — так это шумоизоляции: даже на ровном асфальте слышно шины, шум ветра, стрекотание мотора… Маловато будет!

Для европейцев предлагается три разных двигателя: литровая турбо-тройка в двух вариантах по форсировке (95 и 115 лошадиных сил), мощный 150-сильный турбомотор 1.5 TSI семейства EA211 evo и турбодизель 1.6 TDI мощностью 110 сил.

Мне удалось поездить только на трехцилиндровых машинах в более мощной версии. Литровый моторчик оказался боевым: отменно тянул на низах и честно разгонял кроссовер во все свои 115 сил — на высоких оборотах. Единственная, но серьезная претензия к нему — это шумность: трехцилиндровое тарахтение наполняет машину при любом более или менее интенсивном разгоне.

Мне даже показалось, что из-за шума машина с ручной коробкой производит впечатление более вибронагруженной. А вот роботизированная коробка DSG старается лишний раз не загонять мотор на высокие обороты, и оттого машина воспринимается гораздо более тихой, породистой. Хотя подвеска силового агрегата почти одинаковая: у машин с DSG лишь немного мягче опоры.

Впрочем, я не уверен, что будущим российским покупателям Т-Кросса стоит брать это в голову. Я бы поставил на то, что силовые агрегаты у машин для нашего рынка будут совсем другими.

Про возможную сборку кроссоверов в России Фольксвагеновцы пока помалкивают. Но чтобы об этом догадаться, нужно просто сложить два и два: при цене от 18 тысяч евро (1 315 000 рублей) машины испанского производства вряд ли заинтересуют наших покупателей.

А при локализации T-Cross вполне может получить атмосферный мотор 1.6 MPI. Его выпускают в Калуге, и он ставится на седан Polo текущего поколения. Тем более, что такая комбинация уже реализована на соплатформенном с Т-Кроссом седане Volkswagen Virtus для латиноамериканского рынка (суть Polo Sedan нового поколения) — а значит, работ по адаптации почти не потребуется. Кстати, этот двигатель сочетается с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin, а не «роботом» DSG.

Вряд ли мы увидим и мощный мотор 1.5 TSI с турбиной переменной геометрии, работающий по циклу Миллера. Во всяком случае, до сих пор на машины для российского рынка вместо него ставили более простой двигатель 1.4 TSI — и не исключено, что его производство также начнут в Калуге.

Интересно, как именно Volkswagen T-Cross будут адаптировать для российского рынка? Скажем, автомобили бразильского производства отличаются удешевленной конструкцией: у них более простые опоры стоек в передней подвеске и «длинная» рулевая рейка, зато увеличенный на сантиметр дорожный просвет и удлиненная на 9 сантиметров колесная база.

Ответа на этот вопрос мы не узнаем до 2021 года — именно тогда фольксвагеновцы обещают вывести T-Cross на наш рынок. Долго запрягают… Быстро ли поедут? /m Технические характеристики Volkswagen T-Cross*

— модификации с двигателями 1.5 TSI и 1.6 TDI ещё не прошли сертификацию, их официальные характеристики не утверждены