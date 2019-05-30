Nissan GT-R прошел городской тест-драйв

В России стоимость седана Nissan GT-R стартует от 7 626 000 рублей. Эксперты провели тест-драйв модели на дорогах города и решили выяснить, чем она удивит покупателей за столь небюджетную сумму.

История "японского самурая". В России седан Nissan GT-R появился только в 2007 году, хотя выпускать его начали еще в далеком 1964 году. Долгое время модель выходила в продажу исключительно с правым рулем и только на внутреннем рынке своей страны. Тем не менее многие любители авто мечтали об этом транспортном средстве, особенно дрифтеры и стритрейсеры, сообщает издание "Автовзгляд".

С того времени седан модернизировали, хотя изменения заметить не просто. Под капотом мощность модели увеличилась с 530 до 555 л.с., инженеры улучшили прижимную силу и аэродинамические свойства, усилили шасси.

Тест-драйв по городу. Для городских поездок автомобиль приспособлен достаточно хорошо, а потому достаточно только немного надавить на педаль газа, чтобы насладиться дорогой. Тем не менее, динамичность и мощность авто позволяет ему в считанные секунды превратиться в "разъяренного самурая", отметили специалисты.

Всего за три секунды он разгоняется до скорости более 100 км/ч, а максимальная ограничена показателем в 350 км/ч. При тихой езде нагрузка распределяется только на заднюю ось, тогда как при быстрой езде — 50/50, что позволяет разогнаться без пробуксовки.

GT-R реально позволяет ощутить перегрузки в 3-4g, которые испытывают пилоты гоночных болидов и истребителей.

При нажатии на педаль газа — GT-R в буквальном смысле рвёт с места так, что кровь приливает к ушам. Причем, пробуксовки нет. В любом случае, за руль такого авто нужно садиться подготовленным.

Оснащение салона. В салоне Nissan GT-R водителя порадует большой экран, на который выводятся все показатели транспортного средства: уровень масла; состояние турбин; температура двигателя.

Правда рассматривать дисплей будет некогда, учитывая неслыханную динамику GT-R.

Также есть мощная аудиосистема Bose с 11 динамиками и двумя сабвуферами, позволяющая слушать любимые треки.

Итог. Nissan GT-R по праву считается одной из самых популярных моделей в мире. Оснащение и технические характеристики позволяют автомобилю не только осуществлять тихие городские поездки, но и превратить его в гоночный болид.

Расход топлива в обычном режиме составит 17-18 литров, при быстрой езде — 27 литров. Единственный нюанс — ездить нужно только на 95-м бензине.