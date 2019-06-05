Длительный тест: первые впечатления о самом маленьком кроссовере Jaguar

Это самый маленький кроссовер Jaguar . И на первый взгляд какой-то он совсем не ягуаристый. Он как тот малыш, который очень хочет быть похожим на взрослых. Искренне старается с серьезным выражением лица, но со стороны выглядит забавно. И только. Вот и крошка E-Pace пытается быть большим «Эф-Пейсом», но вместо этого он смотрится слегка «опухшим», слишком округлым и раздутым. Никакой «ягуаристой» дерзости — не серьезно. Наверное, это тот случай, когда вместо внешности важнее глубокий внутренний мир? Вот в течение ближайшего месяца и посмотрим: Jaguar E-Pace поселился в нашем виртуальном гараже, став очередным героем рубрики «Длительные тесты».

Автомобиль нам достался одновременно крутой и не самый роскошный. Судите сами: у кроссовера топовый 300-сильный бензиновый турбомотор 2.0 (мощнее на российском рынке у модели ничего нет), но при этом в базовой для этого двигателя модификации R-Dynamic S. Тут нет панорамной крыши, крутой аудиосистемы, электронной приборной панели или проекционного дисплея, которые можно заказать за доплату. Но и пустой (а уж тем более бюджетной) комплектацию назвать язык не повернется.

В оснащение входит отделка салона кожей, светодиодные фары, камера заднего вида, навигация, простенькая аудиосистема на шесть динамиков, зеркала заднего вида с электроприводом и автозатемнением, климат— и круиз-контроль, системы удержания в полосе и считывания дорожных знаков. И стоит такой автомобиль без всякой опциональной мишуры 3,5 миллиона рублей. Совершенно точно не бюджетно.

Салон не сказать чтобы выглядел дорого, богато и премиально. Да, тут кожаная отделка сидений, вкусно щелкают подрулевые переключатели и клацают кнопочки, но пластик даже на центральной консоли простоват, крутилочки климат-контроля слегка люфтят, а на потолке нет потолочных ручек. Вообще. Нигде. Вижу такое в первый раз, честно говоря.

А еще тут тесно. С моими 1,7 метра роста я сижу практически впритык: несмотря на полностью опущенное кресло, я почти достаю макушкой до потолка, а сбоку давят дверная ручка и центральный тоннель.

С другой стороны мне нравится, что двери здесь полностью закрывают пороги — останутся чистыми в грязную погоду. Сиденья сзади не имеют регулировок, но для короткой поездки тут вполне комфортно. Я могу устроиться сам за собой с неплохим запасом свободного места в коленях, а ступни при этом легко помещаются под впередистоящее кресло.

В оснащение этой версии входит подогрев задних сидений, но никаких развлечений для пассажиров второго ряда не предусмотрено. Здесь есть 12-вольтовая розетка и ниша для мелочей в заднем подлокотнике, но нет USB-портов для подзарядки гаджетов в дороге.

Багажник в цифрах неплохой — 577 литров. Почти на десять литров больше, чем, например, у Шкоды Октавии. Но вот если вычесть почти 90 литров, которые съедает докатка под полом, то картинка получается не такая радужная — на уровне хэтчбеков гольф-класса. Хотя сам грузовой отсек удобный: низкая погрузочная высота и отсутствие ступеньки между полом и кромкой проема. Правда, сложить задние сиденья из багажника не получится — здесь нет никаких кнопок и рычажков. За этим придется идти в салон, к самому заднему дивану.

E-Pace не только самый маленький «Джаг», но и единственный с поперечным расположением двигателя (у остальных моделей марки классическая продольная компоновка с заднеприводным характером). А еще он очень тяжелый — минимум 1,7 тонны (для сравнения, BMW X1, с которым маленький британец играет в одной лиге, весит от 1,5 тонны), а в версии с 300-сильным двигателем его снаряженная масса достигает почти 1,9 тонны! И это несмотря на алюминий в капоте и крыльях.

К счастью, огромная масса на деле почти не чувствуется. Машина азартно запрыгивает в поворот — кроссовер всегда собран и настроен может быть даже чересчур плотно, но активным водителям точно понравится. На руле сочное усилие, но информативности можно было бы и добавить. И щедро.

Почти двухтонный кроссовер по паспорту набирает «сотню» всего за 6,4 секунды: автомобиль и правда очень динамичный, даже излишне, особенно в спортивном режиме, в котором автомат перестает подтупливать. Но 300 сил — это 300 сил, поэтому с экономичностью у «И-Пэйса» дела обстоят не очень. В городском режиме вседорожник легко может съедать по 13-14 литров на «сотню».

На хорошей дороге «мини Джаг» кажется даже комфортным: хорошая устойчивость на прямой и тишина в салоне. Но стоит начаться разбитому асфальту, которого, увы, все еще больше, чем ровных автострад, как ты уже готов отречься от всего, что говорил ранее. Променять все драйверские замашки и скорость «И-Пэйса» на плавность хода и удобство при поездках на расстояния чуть более дальние, чем от работы до дома и обратно.

Но в целом, первое впечатление — положительное. И если мне категорически не нравится, как выглядит Jaguar E-Pace снаружи, то интерьер удобный, хоть и не без странностей. И едет машина просто отлично, хотя комфорта мало.

В следующей части мы подведем итоги, сравним кроссовер с конкурентами и подсчитаем стоимость владения. Так что, не переключайтесь! /m Технические характеристики

Jaguar E-Pace P300