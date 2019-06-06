Больше мощность. Тест-драйв Infiniti QX60

В первые месяцы 2019 года продажи Infiniti не радуют японскую компанию.

По причине падения спроса на машины в Европе, бренд начал сворачивать продажи в некоторых европейских странах и к 2020 году полностью уйдет из региона. В это время модель 2019 года Infiniti QX60 призвана реанимировать интерес поклонников японских автомобилей.

Новые штрихи QX60. Разработчики сразу обращают внимание потенциальных покупателей на заметные обновления. Выделяются увеличенная мощность моторов, добавление хромированных деталей, новый ключ, измененное управление мультимедиа и другие мелочи.

Модель с индексом QX60 не является новинкой. Машину уже выпускают в нынешнем виде с 2014 года. Естественно, за это время автомобильная промышленность шагнула далеко вперед.

Изменили ключ. Теперь брелок отличается размерами и оформлен иначе, чем у моделей Nissan. Дополнительно будущих владельцев внедорожника порадует система бесключевого доступа.

Противотуманные фары. Это одно из немногих внешних изменений. Световые приборы теперь выполнены со светодиодными лампочками. А вот фары остались прежними и немного подчеркивают немолодой возраст машины.

Дополнительные опции. Машина и раньше имела богатую комплектацию. Теперь добавилась функция автоматического перехода с дальнего на ближний свет. Крышка багажника «научилась» открываться по движению ноги, распознав хозяина при помощи датчика.

Мультимедийная система InTouch получила экран с диагональю 8 дюймов. Одновременно увеличилось быстродействие системы, скорость отклика на команды пользователя. На глобальное обновление японские конструкторы и инженеры пока не решились. Машину хотят сохранить на конвейере до 2021 года, именно до того момента, когда на рынке появится принципиально новая модель. Необычные кузовные линии силуэта не состарились и через 8 лет. Поэтому обошлись некоторыми дополнительными опциями:

Наряду с прогрессивными решениями, заметны и небольшие просчеты. К примеру, новая отделка деревом не выглядит современно, когда в моде полированный алюминий. Выглядит слегка чужеродно в автомобиле, напичканном электроникой. Дополняет ощущение возраста машине ее массивная панель, висящая над водителем и передним пассажиром.

Возросшая мощность мотора. Разработчики обновленного Infiniti QX60 не стали уходить от объемного атмосферного агрегата. Ведь последняя тенденция ведет компании к сокращению «литража» с сохранением силовых показателей.

На машине решили оставить 3,5 л бензиновый мотор схемы V6. Этот двигатель запоминается классным рычанием, и ускоряет машину на любых скоростях.

Мощность с 262 л.с. не стали подгонять под сегмент с дешевыми налоговыми ставками — до 250 л.с. Вместо этого отдачу нарастили еще на 21 л.с. Теперь разгон до «сотни» займет не более 8,2 секунды, что на 2 десятые меньше по сравнению с прежней моделью.

Для поклонников «зеленых» авто сохранили гибридный вариант. Бензиновый двигатель 2,5 дополняет электромотор. Суммарная мощность такого тандема обозначена на уровне 250 л.с. Единственным недостатком такой модификации станет стоимость — в начальном варианте составит около 4 миллионов рублей.

Цена вопроса. Обновленный внедорожник с бензиновым мотором предлагают в двух вариантах: Elegance оценивают в 3,14 миллиона рублей, а цена на Premium — от 3,48 миллиона. Такие цифры несколько выгоднее, чем у конкурентов. Новый Обновленный внедорожник с бензиновым мотором предлагают в двух вариантах: Elegance оценивают в 3,14 миллиона рублей, а цена на Premium — от 3,48 миллиона. Такие цифры несколько выгоднее, чем у конкурентов. Новый Volvo XC90 оценивают почти в 4 миллиона.

Итог. Обновленный Infiniti QX60 способен достойно конкурировать с дорогими внедорожниками, но скорее он будет выступать в массовом сегменте.