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Первый тест-драйв нового кроссовера-купе Geely FY11 

Car.ru 10 часов назад
Фото: Car.ru
Запуск двигателя автомобиля при помощи взгляда, находиться за рулем болида с возможностью самостоятельного подруливания колес и одним нажатием кнопки зафиксировать на камеру, что делается снаружи автомобиля — реалии будущего, которые уже являются доступными в настоящем.
Непереносимый запах в салоне, не до конца подогнанные элементы внутреннего обустройства и большие зазоры по кузову — все это больше не относится к китайскому производству машин. Также, больше не имеется таких неисправностей, как отсутствие реакции рулевого колеса на действия водителя, маломощные моторы и непонятные трансмиссии. Автомобильным производителем, к продукции которого это точно не относится, является китайская марка «Geely».
Эволюция производителя находится в самом разгаре, что позволяет им практически на равных составлять конкуренцию ведущим мировым автомобильным производителям. Компания приобрела в свой состав фирму Volvo, вместе со всеми сотрудниками, а также разработанными платформами и технологиями. Следствием этого явилось высокое качество сборки, отличный дизайн и соответствующий уровень безопасности. Но и сами китайские автопроизводители не стоят на месте, постоянно развивая уже готовые идеи и претворяя в жизнь инновационные решения.
Одной из главных отличительных особенностей данного автомобиля является возможность запуска автомобиля взглядом. Работа данной системы чем-то напоминает выполнение активации IPhone с использованием функции FaceID. Но это не единственно новое технологическое решение, которым может похвастаться новый кроссовер купеобразного типа Geely FY11.
Имеющееся название автомобиля FY11 — временное. К моменту полноценного выхода на автомобильные рынки разных стран, его планируют изменить на другое, более благозвучное. На данный момент это название держится в строгом секрете. Автомобили, которые будут предназначены для продажи на территории Российской Федерации, будут и вовсе иметь отдельное название, которое никак не отождествляется с китайским производством автомобиля.
Внешность данного автомобиля довольно необычная. Чтобы ее представить, достаточно взять лучшие элементы от Mercedes-Benz GLC, добавить немного стиля от BMW x4 и прибавить сюда немного особенностей от китайских авто, чтобы получить яркий и красочный коктейль. Разработку дизайна этой модели выполнил бывший художник компании Volvo, а в данный момент главный дизайнер Geely Питер Хорбери. Итоговый внешний вид кроссовера получился сбитым и поджарым, а местами даже дерзким и провокационным.
Равнение на европейских производителей стало причиной почти полного отсутствия хромированных элементов, обычно присутствующих в большом количестве. Матовые же элементы только добавили спортивности внешнему виду автомобиля. Новинкой также является оптика, полностью работающая на светодиодах. При этом, в передней части автомобиля она умеет самостоятельно выполнять переключение света фар, а также включать указатели поворота.
В качестве силовой установки на данном моторе используется бензиновый двигатель мощностью 238 л.с., в комплекте с которым поставляется восьмискоростная коробка передач производства Aisin. Стандартная автоматическая коробка гидромеханического типа выполняет передачу движения на обе оси сразу, чему успешно содействует уже не раз использовавшаяся муфта BorgWarner.
В заключение. Стоимость данного автомобиля на территории Китая составляет примерно 150 тысяч юаней, то есть полтора миллиона рублей. Стоимость продажи на территории Российской Федерации пока не разглашается и будет названа позже.
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Тест-драйвы , Volvo , BMW X4 , Geely , BMW , Mercedes-Benz
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