Буйство самурая: городской тест-драйв Nissan GT-R

Какое отношение может быть к автомобилю марки Nissan , цена на который начинается от безумной, на первый взгляд, цифры в 7 миллионов 626 тысяч рублей?

Но стоит только один раз побывать за рулем этой машины, и нажать на педаль газа, как сразу можно понять, что цена данного автомобиля стоит того, чтобы утереть нос владельцам Ferrari или Lamborghini . На равных соревноваться с этим монстром, выпущенным в Японии, могут только Bugatti Koenigsegg . Они представляют собой машины, которые собираются вручную и стоят баснословных денег. Описываемая же модель Nissan является серийным автомобилем, приобрести который сможет каждый желающий, на счету которого имеется необходимая сумма денег.

Начало производства. В стране-производителе данной модели автомобиля, Японии, В стране-производителе данной модели автомобиля, Японии, Nissan GT-R уже длительное время назад приобрел статус культового, стать владельцем которого мечтает любой уличный гонщик или дрифтер. И не просто на протяжении многих лет, а конкретно с 1964 года, когда с конвейера сошла первая автомобиль модели Skyline GT-R.

Выпуск некоторых поколений данного автомобиля осуществлялся исключительно для продажи на внутреннем рынке. Главной особенностью конструкции данных автомобилей было расположение рулевого колеса с правой стороны. Такая модель автомобиля, но 2002 года выпуска, была у актера Пола Уокера во второй части фильма «Форсаж».

Старт продаж в России. С 2007 года начались официальные продажи данного автомобиля на территории Российской Федерации. Но высокому уровню продаж не способствовали довольно высокая стоимость машины, а также немалый транспортный налог и налог на роскошь, в комплекте с большим расходом не самого дешевого 98 бензина.

Внесение изменений в конструкцию. Создатели машины рассматривали ее как инженерное чудо, которое находится в постоянном процессе развития. Видимых глазу внешних отличий не так и много, они в основном касаются внутренних деталей машины.

В первую очередь, это увеличение мощности автомобиля с 530 до 555 л.с, а также на 4 Нм крутящего момента. Помимо этого, было проведено улучшение аэродинамических свойств и прижимной силы, усиление шасси. Обновленный дизайн получили громадные колесные диски диаметром 20 дюймов, а материалом для четырех новых патрубков выхлопной системы стал титан высокой прочности. Во внутреннем интерьере установлены новые ручки и кнопки обновленного дизайна. Чтобы прочувствовать автомобиль полностью, достаточно нажать кнопку Start и оживить битурбированный мотор V6, издающий достаточно громкий звук. Во всем мире имеется только 5 мастеров Takumi, которым предоставлено право выполнять ручную сборку двигателей для данных автомобилей, после чего прикреплять на них табличку с собственным именем.

Различные режимы передвижения. Наиболее интересным является то, что на Nissan GT-R можно передвигаться и по городу в неспешном режиме, слегка придавливая педаль акселератора. Но стоит только выехать на загородную трассу и добавить газу, автомобиль становится похож на разъяренного самурая, так как ограничения на запас его мощности и динамики нет.

Для достижения скорости в 100 км/ч данному автомобилю требуется менее 3 секунд. Максимальную доступную скорость проверить нет возможности, но она находится далеко за цифрой «300». Разметка спидометра же проведена до 350 км/ч.

Итог. При езде на данном автомобиле его водитель вполне может ощутить на себе перегрузки величиной в 3-4g, именно такие испытывают на себе профессиональные пилоты и гонщики.

Для этой модели автомобиля также имеется специальная прошивка R-Mode, после установки которой мощность машины повышается до 730 л.с. Управлять таким автомобилем может только подготовленный водитель.