Тест-драйв «Лады Гранты Кросс»: стоит ли доплачивать за новую версию модели?

Обновлённое семейство « Лада Гранта », включая бывшие прежде «Калинами» хэтчбек с универсалом, было представлено на Московском автосалоне в августе прошлого года и почти в полном составе было предложено покупателям с начала сентября. Лишь «Кросс» задержался аж до 12 июня. А стоило ли ждать?

Я не узнаю вас в гриме…

Внешне машина на пути к статусу товарной никак не изменилась, это всё тот же универсал «Гранта», дополненный чёрными и серебристыми накладками по аркам, низу кузова и бамперов, стоящий на других колёсах и повыше над землёй. Кроме того, оставлены в чёрном глянце корпуса наружных зеркал и накладка над задним номером, а молдинги на дверях куда шире стандартных. Кстати, создатели гордятся тем, что декор снизу бамперов — лишь накладки, ведь их можно будет задёшево заменить, не разоряясь на целый бампер. Действительно, практично. Фирменный цвет «Аурум» («золото») весьма симпатичен и являет собой что-то среднее между насыщенно-оранжевым «Марсом» «Весты» и действительно золотистым «Янтарём» «Иксрея».

В знакомом довольно простом внутреннем убранстве обращают на себя внимание обивка сидений с оранжевыми вкраплениями, тот же цвет на тканевых вставках в обивках дверей да яркая подложка шкал приборов с надписью Cross между ними. В отличие от «Калины Кросс», обрамление дефлекторов вентиляции и вставку на руле не стали наряжать в апельсиновый цвет. Вместо этого добавили чёрного глянца: на той самой вставке, обрамлении панели управления климатом и ручках дверей.

Декоративные полосы над бардачком и блоком предохранителей слева от руля, казалось бы, в тот же колер, но дополнены ненавязчивым узором. Не забыли и о тех, кто хочет поспокойнее: как и всегда на кросс-версиях, оранжевые элементы можно будет заменить серыми. Правда, комбинации приборов это касаться не будет.

Исследуем внутренний мир

С точки зрения техники «Гранта Кросс» — всё та же хорошо знакомая «Калина Кросс», с поправкой лишь на то, что передняя часть чуть длиннее и тяжелее. Иначе говоря, отличия от «гражданского» варианта в оригинальных пружинах, амортизаторах и немного укороченной рулевой рейке. Руль здесь делает 2,8 оборота от упора до упора вместо стандартных 3,1, причём за счёт уменьшения максимального угла поворота колёс. Такой же приём использовался в «Гранте Спорт», которая, судя по катающимся прототипам в камуфляже, тоже рискует скоро предстать в обновлённом виде. Возможно. Ну и не забываем про уже упомянутые колёса. Здесь они хоть и диаметром в те же 15 дюймов, что и на «простых» «Грантах», но с более широкими и высокими шинами: 195/55 вместо 185/55.

На выбор предлагается два двигателя объёмом 1,6 литра: восьми— и шестнадцатиклапанный мощностью 87 и 106 л. с. соответственно. Первый сдружился только с пятиступенчатой механической коробкой передач, а вот второй более коммуникабелен и сочетается ещё и с роботизированной версией этой трансмиссии — АМТ. Автомата, как и «кроссовой» «Калине», не дали, аргументируя тем, что его низко висящий картер пойдёт вразрез с концепцией «Кросса».

Комплектаций три: Classic, Comfort и Luxe. Минимальная версия за 554 900 рублей далеко не такая бедная, как у просто «Гранты», и включает подушку безопасности водителя, бортовой компьютер, регулировку по высоте руля, сиденья водителя и передних ремней безопасности, центральный замок, электростеклоподъёмники передних дверей, электропривод и обогрев зеркал, климат-контроль, а также все перечисленные внешние приметы, в том числе оригинальные диски на 15 дюймов. Доплатив 23 тысячи за средний уровень оснащения, дополнительно получим подушку безопасности пассажира, складной ключ с дистанционным управлением центральным замком, подогрев передних сидений, аудиосистему. С этой комплектацией сочетаются все три силовых агрегата. Доплата за 106-сильный мотор — 15 тысяч рублей, а за «робот» к нему — 25 тысяч.

Топовому «люксу» восьмиклапанник уже не положен, а просят за него 618 900 и 643 900 рублей за «механику» и АМТ соответственно, то есть доплата по сравнению с «комфортом» составляет 26 тысяч. Тут нас ждут дополнительный подголовник на заднем диване (в прошлых версиях их два), противотуманные фары, электростеклоподъёмники задних дверей, обогрев ветрового стекла, задние датчики парковки, датчики дождя и света, круиз-контроль и ограничитель скорости. Доплата за любой металлик, в том числе «Аурум», — 6 тысяч рублей.

Поедем, красотка, кататься…

Тест проходил на территории Краснодарского края и республики Адыгея, и локация показалась весьма уместной, ведь маршрут пролегал как по городам, так и по загородным дорогам, а на пути попадались и приличного качества асфальтовые прямики, и серпантины с переменчивым рельефом, и даже грунтовки разной степени убитости. В общем, оценить машину можно было достаточно комплексно. Правда, обошлось без дождя. Вроде бы и хорошо, что не промокли, но, с другой стороны, могли ведь и грязь помесить.

В первый день достался роботизированный вариант, и первые километры надо было ехать по городу. Возможности 106-сильного мотора хорошо известны, поэтому остановимся на трансмиссии. Поведение коробки, которая на обновлённую «Гранту» пришла модернизированной, во многом похоже на таковую у «Весты», про которую мы уже рассказывали. На всякий случай повторюсь. Спустя секунду-две после отпускания педали тормоза машина сама трогается с места и ползёт с оборотами около холостого хода на первой передаче. То есть в пробке пользуемся только педалью тормоза и ощущаем себя как на «автомате».

Если разгоняемся, то, конечно, наступает момент переключения передач, который, естественно, не может обойтись без размыкания сцепления. Только происходит это настолько шустро и плавно, что так сможет не каждый водитель. Если «робот» со старыми настройками блока управления заставлял ощутимое время повисеть на ремнях, то теперь до них чаще всего и долететь-то не успеваешь. Причём сказанное касается активного ускорения. Если ехать спокойнее, то, во-первых, можно разгоняться в пределах передачи, если надо, не опасаясь, что коробка ради экономии топлива начнёт скакать вверх, а во-вторых, за, например, интересной беседой с соседями по салону момент переключения можно и вовсе не заметить.

Вниз АМТ тоже переключается весьма охотно, особо не задумываясь, но затрачивая некоторое время на перегазовку и переход на другую передачу. Отличие от «Весты» здесь заключается в наличии «спортивного» режима, в котором машина держит двигатель на более высоких оборотах. Может пригодиться, например, при обгонах на трассе, если не хочется задействовать ручной режим.

На второй день за рулём «Гранты Кросс» на «ручке» довелось по полной испытать подвеску и управляемость. Одним из пунктов нашей программы была экскурсия по Гуамскому ущелью на поезде, на который, соответственно, надо было непременно успеть. А так как адыгейские красоты очень отвлекали на себя внимание, про «час икс» вспомнил довольно поздно. В результате пришлось от души прохватить по серпантину, вися на хвосте у «Весты SW Кросс». Скорости были не такие уж запредельные, просто для этой дороги очень немаленькие. Машина кренилась, местами доходило до свиста резины, в некоторых поворотах чуть уступал «Весте», но приехали мы вместе.

Не ожидал настолько приличной цепкости и понятности. Даже руль показался довольно информативным, в отличие от обычной «Гранты», по которой тоже скоро пройдёмся. Кроме того, плавность хода тоже её заметно превосходит. Скорее всего, залогом тому служат довольно высокопрофильные колёса, ведь будь сама подвеска мягче стандартной, крены более высокой машины были бы корабельного масштаба. При этом она настолько «сбитая», что практически не раскачивается на поперечных волнах.

На такой «Гранте» действительно можно спокойно мчать по любым дорогам. Только надо иметь в виду, что на «Кроссе» система стабилизации, внезапно, отсутствует. Видимо, для того, чтобы сделать цену максимально привлекательной, ведь топовая машина дороже «гражданского» универсала в максимальной версии всего на 5 тысяч рублей.

Пора прощаться

В результате выходит, что «Гранта Кросс» почти не отличается по цене от обычной, едет мягче, над дорогой стоит выше и защищена обвесом. При этом другого нового приподнятого универсала или хэтчбека за такие деньги просто нет. «Сандеро Степвей» куда дороже, а за схожие деньги есть разве что очень бедный «Иксрей» или не такая бедная «Веста», которая, конечно, неплоха, но седан. Иначе говоря, многие вопросы снимает цена. Можно вспомнить про «бэушки», но у любого нового автомобиля есть подержанная альтернатива повыше классом.

А вскоре нас ожидает сравнение «Гранты» с «Калиной 2», и большинство сказанного (не всегда положительного) можно будет применить и к «Гранте Кросс». Будет интересно!