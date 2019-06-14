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Kia представила новый седан крупнее и роскошнее Optima 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
Компания Kia в ходе планового обновления седана K7 (известного также, как Cadenza) настолько увлеклась доработками, что получившийся автомобиль сейчас будет позиционироваться чуть ли не как самостоятельная модель. Он даже получил собственное имя.
У себя на родине новинка дебютировала под именем Kia K7 Premier. Седан получил радикально переосмысленную внешность: доработки поснулись даже боковых панелей, оставив нетронутой, пожалуй, только крышу. Изменены бамперы, решетка радиатора, крылья, капот и оптика, причем на задней части седана появилось новое фирменное решение: фонари соединены между собой пунктиром светодиодных огней. В целом седан обзавелся более солидным, технократичным и агрессивным экстерьером.
Полностью переработан и интерьер, ныне решенный в так называемой "горизонтальной" концепции: в Kia считают, что горизонтальные линии добавляют ощущения простора. Седан снабдили полностью новой передней панелью, иной центральной консолью с оптимизированным расположением селектора трансмиссии и блоков с кнопками, и тому подобное. На передней панели появился 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, ради которого пришлось переносить дефлекторы вентиляции.
Сама мультимедийная система имеет постоянное подключение к интернету, а ее интерфейс позволяет управлять даже домашними бытовыми приборами в рамках концепции "интернета вещей". Кроме того, у Kia K7 появилась возможность установки 12,3-дюймовой цифровой "приборки" от флагманского седана Kia K900. А список оригинальных опций возглавляет система воспроизведения звуков природы, которые помогают снять стресс и уравновесить расположение духа. Система может воспроизводить звуки по одному из шести сценариев: шум леса, текущая река, дождливый день, городское кафе, огонь в камине и снежная тропинка.
Обновилась и моторная гамма: к примеру, в нее вошел 2,5-литровый бензиновый мотор семейства SmartStream с комбинированным впрыском. Характеристики двигателя пока не называются. Зато известна отдача трех других силовых агрегатов: 3-литровый бензиновый V6 сможет развивать 266 л.с., дизель объемом 2,2 л — 202 л.с., а версия 6-цилиндрового мотора, адаптированная для работы на сжиженном газе, обеспечит 235 л.с.
Кроме того, имеется и гибридная силовая установка, состоящая из 159-сильного 2,4-литрового бензинового двигателя и электромотора мощностью 52 л.с. Всем двигателям полагается новый 8-ступенчатый автомат с электронным управлением.
Прием заказов на Kia K7 Premier на домашнем рынке уже открыт, но планы по поводу появления седана в других странах пока не афишируются.
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Тест-драйвы , Автоновости
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