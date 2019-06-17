Длительный тест Hyundai Elantra. Часть 1: восточный ген

Спустя всего три года после появления нового поколения Hyundai Elantra корейский седан неожиданного пережил рестайлинг, который достаточно глубоко изменил дизайн автомобиля. Сдержанный европейский образ Элантра сменила на ярко выраженный азиатский наряд. Похоже, в Hyundai всерьез занялись формированием собственного стиля. Чтобы это понять достаточно взглянуть на уже знакомый нам новый Hyundai Santa Fe или загуглить фото новых моделей Kona и Nexo, появление которых в России не планируется.

Несмотря на то, что это обычный рестайлинг, Элантра сильно изменилась внешне. О вкусах не спорят, поэтому нравится/не нравится — дело каждого. На мой взгляд — оформление передка решение неоднозначное…

А вот как обновилась корма, мне нравится.

Hyundai

Конечно, изменения у Элантры не столь радикальны, чтобы проводить стилистические параллели с новейшими кроссоверами, но вектор развития южнокорейского дизайна виден невооруженным глазом. При этом роль Элантры для концерна Hyundai переоценить трудно. Это на нашем рынке южнокорейская компания ассоциируется прежде всего с бюджетными Solaris и Creta, а в глобальном масштабе Elantra — один из локомотивов продаж, который расходится миллионными тиражами.

Светодиодные фары полагаются только топовой комплектации Elegance. Остальные версии довольствуются обычным галогеновым светом.

Задние светодиодные фонари входят в дополнительный пакет Style за 70 тысяч рублей.

Как и задние светодиодные фонари — 17-дюймовые легкосплавные диски также доступны только в доп. пакете Style. Остальные версии оснащаются 15— или 16-дюймовыми колесами.

В процессе обновления седан получил новый капот, передние крылья, передний бампер, решетку радиатора и совершенно новые фары головного света. Кроме того, изменилась крышка багажника, задние фонари, а также дизайн 16— и 17-дюймовых колесных дисков. Конечно, о вкусах не спорят, но на мой взгляд новый остроугольный дизайн передка Элантры — спорное решение. Не сомневаюсь, что многим такой «лук» зайдет, но лично мне ближе прежнее куда более сдержанное и лаконичное оформление. А вот корма, где задние фонари, словно стрелы вонзаются в крышку багажника, выглядит классно.

Еще одна фишка пакета Style — замаскированная в значке Hyundai кнопка открытия багажника. Также у Элантры есть удобная функция интеллектуального открытия багажника. Водителю достаточно подойти сзади с ключом в кармане и и через несколько секунд багажника открывается автоматически.

Изменения в оформлении интерьера не такие глобальные, но вполне заменты. В салоне появилась измененная центральная консоль с новыми блоками управления аудиосистемой и климат-контролем, новая приборная панель и рулевое колесо. На выбор предлагается три цветовых решения: классическое чёрное, а также два двухцветных варианта с серыми или бежевыми акцентами. Собран салон ладно, да и выглядит неплохо. К сожалению, кроме поверхности передней панели материалы, используемые в отделке, практически везде жесткие, отчего общее ощущение качества снижается.

Интерьер также подвергся изменениям. Выглядит он неплохо, да и к удобству претензий нет, а вот материалы отделки местами простоваты.

В целом передние неплохи, но лично мне не хватило длины подушки и боковой поддержки. За 60 тыс. рублей можно заказать доп пакет High-Tech, куда кроме всего прочего входит электрорегулировка сиденья водителя с памятью настроек — очень удобная функция если в семье на двух водителей один автомобиль.

Сзади без изысков, но просторно и удобно.

Передние кресла наделены хорошим профилем и широкими диапазонами регулировки, но подушка мне показалась коротковатой, а боковая поддержка недостаточной. Зато к эргономике водительского места не придерешься. Все органы управления реализованы удобно, а новый блок климат-контроля можно принимать за эталон в классе. Мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином работает шустро. К счастью, в ней нет бесполезной штатной навигации. Вместо нее присутствует поддержка куда более нужных функций Apple CarPlay и Android Auto, позволяющим «зеркалить» рабочий стол вашего смартфона на экран мультимедийной системы и пользоваться, например, приложением Google Maps. В «подвале» центральной консоли разместилась площадка для беспроводной зарядки для смартфона, а также входы Aux и USB. Еще один порт USB, предназначенный исключительно для зарядки, спрятался в центральном подлокотнике.

Мультимедийная система работает быстро, меню удобно структурировано. Среди полезных функций есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Новый блок климат-контроля — эталон удобства. Функция беспроводной зарядки смартфона есть только в самой навороченной версии Elergance.

Функция Auto есть только у водительского стеклоподъемника, на остальных корейцы почему-то сэкономили.

Обновленную приборную панель вкратце можно охарактеризовать так— удобно, информативно и ничего лишнего.

Сзади просторно! Здесь без проблем усядутся даже рослые пассажиры. Причем можно и втроем — центрального тоннеля почти нет. По объему багажника Hyundai Elantra тоже не подкачала, а в подполье притаилась полноразмерная запаска. А вот по качеству материалов грузовой отсек Элантре крайне аскетичен. Петли крышки «съедают» полезное пространство, при складывании спинок заднего дивана образуется внушительная ступенька, а среди приятных мелочей вроде разных крючков и держателей для груза — только скромный ремешок в левой боковине, позволяющий зафиксировать канистру с незамерзайкой.

Продолжение следует…