SubaRUS? Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)

Вазовское кросс-семейство плодится: к приподнятым Vesta, Largus и Xray добавилась новая Lada Granta Cross. И в Тольятти ее уже называют самым доступным "кроссом" в России. Но стал ли российский автомобиль "как Subaru "? Ответы на эти и другие вопросы читателей, а также первые впечатления от потенциального хита — в нашем тест-драйве и видеообзоре!

Зачем нужны все эти псевдовнедорожные кросс-версии, спрашивали у нас читатели? Так ведь они "заходят" на ура! У АвтоВАЗа такие исполнения занимают больше половины продаж тех моделей, которые имеют в своей гамме "приподнятый" вариант. Посмотрите, например, сколько бегает по дорогам тех же Lada Largus Cross!

Новая Lada Granta Cross пока только в кузове универсал. Рейлинги на крыше, оригинальные 15-дюймовые литые колеса и черные зеркала — уже в базе, фары — только рефлекторные. На выбор — 9 цветов кузова, включая новый оранжевый колер Aurum (на фото). За металлик надо доплатить 6000 рублей. Гарантия на машину — 3 года или 100 000 км пробега.

Потому АвтоВАЗ и плодит все больше кросс-моделей: затраты на их создание не так велики, а спрос есть. С пластиковым "внедорожным" обвесом машина выглядит круче, а дополнительные сантиметры клиренса от лифтованной подвески в России никогда лишними не будут.

Вот и выход новой Granta Cross, продолжающей дело предыдущей Kalina Cross, логичен и ожидаем. Ведь в этом году обновленная "Гранта" за счет своей низкой цены наверняка подвинет "Весту" и станет самой продаваемой новой машиной в России. Во всяком случае, в январе-апреле она была первой, а еще из 51% продаж сегмента В, которые занимает АвтоВАЗ, Granta держит почти четверть. Так что ей кросс-версия тоже необходима, чтобы подстегнуть продажи.

Впрочем, одного увеличенного дорожного просвета и внедорожной пластиковой "обертки" некоторым россиянам уже маловато — перед тестом нас буквально завалили вопросами про полный привод! Увы, его точно можно не ждать, так как Vesta и Granta изначально на это не рассчитаны. А под полный привод надо фактически строить новую машину! Менять пол, чтобы "упаковать" выхлоп и карданную передачу, впихивать угловой редуктор отбора мощности на задний ведущий редуктор с многодисковой муфтой (своего нет, значит, придется брать на стороне), решать вопрос с задней подвеской (делать независимую или ставить на балку, как у Suzuki SX4 ), подбирать передаточные числа трансмиссии, чтобы моторы смогли крутить четыре колеса…

Потом потяжелевший автомобиль с изменившейся развесовкой и компоновкой надо заново "учить" ездить, испытывать, сертифицировать по безопасности, внедрять в производство. И на выходе может получиться такой ценник, что эту "Subaru по-русски" еще не факт, что будут хорошо брать. Так что АвтоВАЗу сейчас точно не до рисков, хотя наработки по полноприводным "сараям" в Тольятти ранее уже были и на свет даже появилась полноприводная "Калина" по имени Lada 1117 4WD.

Полумер тоже не будет. Идея с объемным гидроприводом задних колес от французской фирмы Poclain Hydraulic для России нежизнеспособна, хотя испытания проводились. Импортные узлы дороги и весьма увесисты, гидронасос отнимает мощность двигателя, под вопросом работоспособность системы зимой…

Не будет и межколесного "самоблока" в передний редуктор, под который, как говорят вазовцы, по-хорошему надо ставить еще и усиленные приводы колес, что тоже повысит цену. А для небогатого покупателя той же "Гранты" доплата в лишние 10-20 тысяч рублей — это уже весомые деньги. Кстати, около 20% продаж той же "Гранты" приходятся на самую дешевую, базовую версию, где, образно говоря, есть только руль, педали и четыре колеса. Потому АвтоВАЗ и вынужден "кроить" и экономить, где только можно, чтобы не накручивать цены на свою самую дешевую модель.

Поэтому, кстати, у новой Granta Cross (в отличие от обычной "Гранты" и прошлой Kalina Cross) нет самой дорогой комплектации Luxe Prestige с системой стабилизации ESC и противобуксовочным комплексом, помогающим на скользких покрытиях и при диагональных вывешиваниях. Круг замкнулся, как МКАД перед Новым годом.

Впрочем, пока не до конца: вопрос внедрения ESC на "кроссовую" Granta сейчас изучается и будет зависеть от того, как пойдут продажи новинки. А вот новой Granta Sport не будет точно, вазовские маркетологи пока считают ее запуск неоправданным. Как и внедрение на дешевую "Гранту" недешевых боковых подушек безопасности, ксеноновых или линзованных фар или медиасистемы с навигацией и камерой заднего вида.

Зато на АвтоВАЗе услышали гневный "глас народа" и вместе с обновлением Granta вернули в строй "безвтыковые" 8— и 16-клапанные двигатели с проточками в поршнях, которые спасают клапаны от загиба при обрыве ремня ГРМ! Версии Cross положены три комбинации мотора и коробки. Самый дешевый вариант — это агрегат ВАЗ-11186 на 87 л.с. с 5-ступенчатой МКПП (12,2 сек с 0 до 100 км/час). Далее идет 106-сильный движок 21127 с "механикой" (10,8 сек до 100 км/час) или 5-ступенчатым "роботом" АМТ (12,7 сек до 100 км/час).

Комплектаций у версии Cross всего три (Classic, Comfort и Luxe) против шести у "просто" Granta. Начальная цена — 555 000 рублей за мотор на 87 л.с. Обычная "Гранта" стоит 462 000 рублей за базовую версию Standard и 495 500 рублей за Classic. У базовой Granta Cross в цену входят подушка безопасности водителя и настройка его кресла и руля по высоте, АБС, ЭУР, сервопривод и обогрев зеркал, электрические передние стеклоподъемники, аудиподготовка и, главное, 1-зонный климат-контроль, который у обычной "Гранты" есть лишь в самой дорогой версии Luxe.

Исполнение Comfort доступно со всеми моторами и стоит от 578 000 до 618 000 рублей (у обычной "Гранты" — от 541 500 до 611 500 рублей). Здесь добавляются подогрев передних кресел, пассажирская подушка и передние ремни с преднатяжителем, складной ключ с центральным замком, сигнализация и магнитола с 4 колонками, USB-портом, SD-картой, Bluetooth и hands free.

Самая дорогая версия Luxe стоит 619 000 рублей за 106-сильный мотором с МКПП и 644 000 рублей за версию с АМТ (обычная Granta — от 580 000 до 650 000 рублей). Она дополнена подогревом лобового стекла и противотуманками, электроприводом задних стекол и задним парктроником, датчиками света и дождя и круиз-контролем с ограничителем скорости.

В ходе теста 106-сильная Granta Cross с МКПП и двумя седоками в машине показала средний расход 9,7 л/100 км с учетом городских пробок, трассы и адыгейских серпантинов. У машины с "роботом" — 8,3 л/100 км, но на ней мы не толкались в пробках. Кстати, у "Гранты" бортовой компьютер показывает не только средний аппетит, но и конкретное количество израсходованного топлива, можно очень точно высчитать расход.

Немногочисленным конкурентам в плане цен ловить нечего. Renault Sandero Stepway стоит от 710 000 рублей за 2018 год выпуска и от 728 000 рублей за 2019 год. Kia Rio X-Line еще дороже: от 885 000 рублей.

Другие подробности по вазовской новинке смотрите в нашем видеотесте! В нем мы расскажем, например, почему Granta Cross лишили автомата Jatco, что будет с клиренсом, если машину полностью загрузить (ее грузоподъемность — 400-435 кг), насколько удобен ее салон, как новинка едет трассе и грунтовкам, что дает кнопка Sport на панели приборов и когда уже, наконец, в топливный бак (его объем 50 л) можно будет лить 92-й бензин!