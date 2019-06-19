Чем подкупает самая дорогая версия седана?

Тест нового Cerato получился не очень-то долгим. Но мы успели испытать седан остатками зимы.

Я давно не ездил на седанах. У меня нет к ним особой любви и пиетета — я вообще не думаю за рулем, чем там заканчивается автомобиль где-то у меня за спиной. Только время от времени пытаюсь включить несуществующий задний дворник. Сам же при прочих равных выбираю хэтчбеки. Например, в своем старом Гольфе IV я возил взрослый горный велосипед, не снимая с него переднего колеса. Достаточно было сложить заднее сиденье. Перевезти комплект шин или даже какую-то некрупную мебель — хэтчбек для этого подходит лучше, при том, что он всегда короче соплатформенного седана. Например, Ceed короче Cerato на 33 сантиметра!

Без отсылок к «Сиду» не обойтись: теперь он и Cerato суть одно семейство, а не два разных. И в нем теперь помимо классического седана есть и хэтч, и универсал, и экзотичный шутинг-брейк Proceed. Cедан в такой команде едва ли очевидный выбор. Да, прежний Cerato был самым популярным седаном в классе, однако даже в московском такси чаще встречаешь универсал Ceed SW.

И все же у Cerato есть кое-какие козыри. Дизайн проходит народную «автолюбительскую» проверку: оставляя седан на парковке, на него оборачиваешься. Предыдущее поколение, на мой вкус, было не таким удачным. Это типичный седан из тех, чья внешность полностью определяется переднеприводной компоновкой: пухлый, с коротким капотом и еще более коротким багажником, визуально огромным объемом салона и без запоминающихся черт. Казалось, что передняя дверь начинается сразу за передним бампером, а задняя заканчивается вместе с самой машиной. Поверх нарисовали какую-то там оптику и худо-бедно нашли, куда воткнуть колеса.

Cerato будто говорил: смотрите, я дешевый и вместительный. Это хороший способ продать машину в такси (правда, Ceed SW забрал часть этой ниши) или прижимистому семьянину. Но со сменой поколений и неизбежным ростом цен в Kia сделали приятный реверанс российскому покупателю, который за свои кровные хочет получить от седана гольф-класса максимум. В том числе и престижа.

И вот в этой дисциплине новое поколение выигрывает в одни ворота: дизайнеры умудрились сделать Cerato солидным, но не тяжеловесным. Боковина стала более строгой, появилось третье боковое окошко, передняя и задняя оптика выглядит дорого. В нашем случае не только выглядит: седан в топовой комплектации «Premium +» оснащен полностью светодиодными фарами и задними фонарями. Базовое оснащение — «галогенки» спереди и обычные лампы накаливания сзади.

Тестовый Cerato вообще упакован под завязку: многое из списка оборудования не ожидаешь увидеть на седане гольф-класса. Например, здесь есть память положений водительского кресла, подогрев руля и задних сидений, беспроводная зарядка (не считая пары USB-разъемов), 8-дюймовый экран медиасистемы с камерой заднего вида и протоколами Apple CarPlay и Android Auto. Багажник открывается, если подойти к нему с ключом-транспондером в кармане и выждать три секунды. Не хватает разве что электрообогрева лобового стекла.

Такая машина стоит 1 444 900 и невольно вызывает вопрос: а не лучше ли за такие деньги присмотреться к Оптиме? Забегая вперед, скажу, что наш тест позволил ответить и на этот вопрос: Оптиму мы взяли сразу после Cerato.

В бытовых вопросах Cerato припас несколько контраргументов против моей приверженности хэтчбекам. Да, в соплатформенный Ceed при сложенном заднем сиденье войдет 1,2 кубометра груза. Но в исходном состоянии объем багажника — лишь 395 литров, а у Cerato — все 502. На практике это означает, что детский велосипед и вполне себе «взрослая» лопата помещаются в седане одновременно и не посягают на место в салоне, хотя спинки тоже можно сложить. В том числе удобными рычажками в самом багажнике. Колесная база Cerato на 5 сантиметров больше, чем у Сида — и хэтчбека, и универсала. Так что седан просторнее на заднем ряду.

В плане езды — без откровений. Разве что управляемость показалась живой и точной, даже с поправкой на зимние шины. Плавность хода — на уровне ожиданий: Cerato не слишком заостряет внимание на дорожной мелочевке, похвально скругляет средние неровности, и только крупные дорожные дефекты выводят седан из невозмутимости. К колее Kia индифферентна, но устойчивость на прямой могла быть и повыше.

Среди ездовых режимов помимо привычных Eco и Sport обнаружился адаптивный Smart. Он показался оптимальным: новый 6-ступенчатый автомат собственной разработки концерна Hyundai-Kia охотнее переключается вниз при ускорениях, но при спокойной езде экономит топливо на верхних передачах. При этом в режиме Eco седан становится чересчур флегматичным, а Sport добавляет больше шума, нежели реальной динамики. Самый низкий расход за поездку получился на уровне 8,4 л/100 км. Не так уж плохо для зимы!

В салоне довольно шумно — слышны и шины, и двигатель. Поправка на зимнюю резину будет несущественной. А в целом резюмировать ощущения можно было бы так. В Kia будто специально постарались сделать качественную ступеньку по ощущениям между бюджетными Rio и Cerato. Разное, но все же фамильное оформление интерьера, знакомые кнопки и схожая логика управления функциями не скроют огромной разницы между машинами разных классов. Не могу представить, чтобы такая ступенька была у Фольксвагена между Polo и Гольфом. А у Kia она есть: и в плавности хода, и в рулежке. Динамику, так и быть в расчет не берем.

И еще один маленький спойлер: такая же ступенька в ощущениях заметна и при переходе с Cerato на Оптиму. Но это знание, увы, не облегчает выбор, хотя маркетологи Kia постарались развести все модели по разным нишам. Напомним, параллельно с новым поколением Cerato выпускается и предыдущее — оно дешевле, и привлекает тех, кто сейчас едет на Rio (цены начинаются от 914 900 рублей). При этом чем богаче комплектация, тем меньше разница в цене с новым поколением.

Так, прежний Cerato с двухлитровым мотором обойдется минимум в 1 154 900 рублей, а новый — всего на 50 тысяч дороже, пусть и за счет более скромной комплектации. Так что наш вердикт однозначен: если рассматривать более дорогие комплектации, то надо без сомнений выбирать новую машину, более просторную и интересную в управлении (о дизайне можно и не говорить).

Но велик соблазн предпочесть упакованному Cerato обновленную в прошлом году Оптиму. Ведь цены не нее стартуют с 1 344 900 рублей (150-сильный мотор 2.0 и 6-ступенчатая «механика»), а версию с автоматом можно купить до полутора миллионов, причем без всяких скидок.

Подробнее об этом, а также конкурентах и стоимости владения Cerato расскажем в следующем материале. /m