Сутки на взморье. Тест-драйв обновленного Nissan X-Trail

В весенней Латвии с погодой может и не повезти, особенно если времени на вояж чуть более суток. Впрочем, это не страшно, когда ты в уютном салоне автомобиля, в нашем случае — обновленного Nissan X-Trail. К тому же достопримечательностей и памятных мест в Риге и близ нее предостаточно.

Текст: Кирилл Савченко Фото: автора и Nissan За все годы присутствия на российском рынке Nissan X-Trail разошелся тиражом 275 тысяч штук, а с момента выхода рестайлинговой версии в декабре 2018 года владельцами таких автомобилей стали 8500 человек. Немало, с учетом того, что кроссовер выступает в среднем ценовом сегменте. Разброс в прайсе от 1 641 000 до 2 312 000 рублей в зависимости от типа двигателя и комплектации.

Доставшаяся на тесте версия в богатой комплектации LE Yandex: бензиновая, 2,0-литровая мощностью 144 л.с. с вариатором, стоимостью 2 148 000 рублей. Подобной на зарубежных рынках не отыскать. Во-первых, потому что X-Trail для России довольно здорово переработан по ходовой части, силовому агрегату, во-вторых потому что в нем стоит мультимедийка с операционкой Yandex , позволяющей пользоваться всеми одноименными интернет-сервисами. От навигации до музыки. Кстати, благополучно работающими и в Латвии.

Который день Ригу пронизывает иголками струй мелкий дождь, а порывы ледяного ветра тем более не говорят о приближающемся лете. В такую погоду она малолюдная и неприветливая. Но только на первый взгляд. Жизнь продолжается в домах, офисах, многочисленных кафешках и… музеях.

Например, мотор-музее, куда непременно стоит заехать. Просторный, бесплатный паркинг, короткая перебежка ко входу и вот она, автомобильная сказка… Поначалу я немного шокирован… Каким образом далеко не в самой богатой европейской стране нашлись средства на столь шикарную экспозицию?

Более ста экспонатов, сияющих лаком и латунью, идеально отреставрированных и бережно хранимых… Десять тематических экспозиций, от первых шагов автомобилестроения с белоснежным Ford-T до спорткаров эпохи «Серебряных стрел» и советских времен. А еще культовые авто, «Кремлевская коллекция», и даже экспериментальные модели завода RAF в Елгаве…

Но все это история, а сегодняшний автомобиль живет совсем по иным стандартам, обновляемым чуть ли не ежегодно. Рестайлинговый X-Trail получил новую переднюю часть в харизматичном и увесистом корпоративном стиле, современную «умную», адаптивную оптику спереди для топовых версий, а также обновленную, на основе LED-технологий, для задней части. Помимо того, экстерьер кроссовера отличают и новые колесные диски диаметром от 17 до 19 дюймов.

Возможно пропитавшись духом классики автомобильного дизайна, на все это смотришь как на совершенно простые и обыденные вещи. Но за ними скрывается стремление компании сделать любой из Nissan максимально комфортным и безопасным.

В Латвии огромное количество камер слежения, потому скорость здесь мало кто превышает. Особенно это касается населенных пунктов: 50 и никаких «допустимых плюсов». За городом — 90-110 в зависимости от категории трассы. Особый сюрприз для желающих «давить тапку» — полицейские автомобили Subaru без раскраски. От гражданских не отличить, но если остановят — проблем не оберешься, да и кошелек может опустеть на сумму до 1400 Евро.

Нет, «зажигать» на увесистом и просторном X-Trail совершенно не хочется, хотя обновленный вариант позволяет это делать весьма комфортно. Инженеры из российского технического центра Nissan нашили способ избавиться от «резинового» звука вариатора при динамичном разгоне.

Был поставлен блок гидротрансформатора от американской версии кроссовера, благодаря чему появился эффект переключения передач и значительно уменьшился гул. К тому же инженеры предложили и установили более эффективную шумоизоляцию моторного отсека. Вот в такой тишине мы докатились до Сигулды — городка в 50 км от Риги.

Помимо знаменитой санно-бобслейной трассы, на которой можно прокатиться и летом на специальных колесных бобах, место известно и своими замками. Самый крупный — Турайдский, но это новодел, хотя очень красивый. Чуть поменьше — Старый замок Сигулда, 1207 года постройки. Естественно, оригинальная лишь небольшая часть, но это совершенно не умаляет красоты места. Must have к посещению!

Парковка забита довольно плотно, выезжаем задним ходом. В X-Trail появилось очень полезное новшество, как раз для таких случаев. Система обнаружения препятствий при езде задним ходом (RCTA) мониторит пространство в задней части в 20 м справа и слева от автомобиля. Если появляется препятствие — звучит предупреждающий сигнал и мигает световая индикация в зеркалах заднего вида.

Инновация входит в комплекс Nissan Intelligent Mobility, который помимо этого включает в себя адаптивные фары, автоматическую систему остановки перед препятствием (на велосипедистов не реагирует!), открытие багажника взмахом ноги под задним бампером, а также систему мониторинга давления в шинах. Большая часть этих фишек перекочевала в кроссовер из авто премиум-сегмента.

Впрочем то, что Nissan стремится вверх, видно и в салоне. Появился новый, обтянутый дорогой кожей руль с D-образной формой, мягкие кожаные вставки на туннеле селектора вариатора и передней панели, подсветка кнопок стеклоподъемников.

В топовой версии можно заказать и панорамную крышу с электроприводом шторки. Упомянутый выше Yandex-девайс есть только двух комплектациях. В остальных, насыщенных — «родной» Nissan Connect с доработанным интерфейсом: навигация и всем остальным пользоваться просто и удобно.

Ночлег нас ждет в Юрмале. Несмотря на обилие отелей в Риге — останавливаться лучше на взморье. Арендовать жилье в начале сезона можно без проблем. Да, там тоже ветер и брызги, но уже не дождя, а разрываемых ветром волн. Там же и бескрайние песчаные пляжи, роскошные закаты и воздух, наполненный сосновым ароматом.

Правда, встать в каком-нибудь пустынном месте, разложить в Nissan X-Trail спинки задних кресел и заночевать едва ли выйдет. Все же X-Trail, при всем его просторе, максимально комфортен для передвижений: коротких и дальних. Да и практически все побережье — частные территории. Тем не менее, несколько кемпингов в которых вас примут с легковым автомобилем и даже кемпером вблизи моря все же найдутся.

Дорога идущая на запад от Юрмалы узкая, по полосе в каждую сторону, да и покрытие давно пора менять. Разделительная полоса старая и истертая, тем не менее, автоматика в X-Trail считывает ее и при попытке пересечь пытается препятствовать маневру при выключенном поворотнике.