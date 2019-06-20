Во имя красоты. Изучаем самый доступный купе-кроссовер в России

Тридцать три Арканы в час — такой темп продаж выдал фирменный онлайн-шоурум Renault в первый же день работы. Неплохо, правда? Особенно, если учесть, что «живые» Арканы появятся у дилеров только в июле, то есть триста человек заказали себе самые дорогие версии за полтора миллиона рублей, считай, вслепую. Окажется ли Arkana их счастливым билетом?

Стильно и практично

«Octavia для бездорожья», «X6 для бедных» — какие только прозвища не придумали для Арканы, но надо отдать реношникам должное, ведь купе-кроссовер, который зачали в России и для России, получился красивым, приметным и крупным. Он на шесть сантиметров длиннее, чем Sportage и Tiguan, а разница с Каптюром — аж 21 см. У всех без исключения Аркан 17-дюймовые колеса, светодиодные фары с саблями ходовых огней и шикарная LED-полоска задних фонарей, которая горит не только ночью, но и в режиме дневного света.

Миллион рублей — и это чудо ваше! Еще 17 тысяч — и благодаря пакету из подогрева передних сидений и задних датчиков парковки рекламная комплектация Life превращается в реальную. Дорогие исполнения отличаются россыпью хрома, но модной можно сделать и доступную Аркану, добавив за 22 тысячи «литье» и противотуманки. Яркий цвет, правда, пока только один — красный — видимо, в Renault специально оставили задел для будущих спецверсий.

Красота, к счастью, подкреплена отменной практичностью. Под штатной стальной защитой моторного отсека — 20 см клиренса, двери с мощными уплотнителями полностью прикрывают пороги, под полом багажника лежит полноразмерная запаска, капот держится на газовых упорах, а у пятилитрового бачка для «омывайки» есть датчик низкого уровня жидкости. Плюс мощнейшая подготовка для холодного климата.

Уже во второй комплектации у Арканы будет дистанционный запуск двигателя, а дорогие версии оснащаются полным комплектом подогревов: всех сидений, руля, форсунок омывателя и лобового стекла. «Дворники», кстати, откидываются без какого-либо сервисного режима. Из полезных житейских вещей не хватает разве что омывателей фар да заднего стеклоочистителя, роль которого, по словам технарей Renault, выполняет грамотная аэродинамика.

Интерьер и правда неплох

После премьеры многие разнесли интерьер Арканы за унылую обстановку с примитивной передней панелью и дешевыми кнопками, но в действительности все не так плохо. На фоне мультяшных внутренностей Каптюра с постоянно скрипящим пластиком и откровенно бюджетными решениями, Arkana — это большой шаг вперед. Тут строже, дороже и, наконец, удобнее. Да, пластик жесткий, зато симпатичной фактуры, подлокотники мягкие, а все клавиши, рычажки и регуляторы, в отличие от того же Каптюра, радуют и материалами, и приятными усилиями. Чего только стоит классный блок «климата»!

Посадка по-кроссоверному высокая, обзорность с тонкими стойками и зеркалами нормальной формы (снова привет Каптюру) хорошая, а руль получил регулировку по вылету. При росте в 182 см я выдвинул его максимально на себя и уселся нормально, но высоким водителям диапазона не хватит, так что будет не слишком удобно. И это — первая из пары серьезных претензий к интерьеру Арканы.

Вторая касается мультимедийной системы Easy Link с 8-дюймовым тачскрином. У нее неплохая графика, сносный интерфейс, есть поддержка Apple CarPlay/Android Auto и даже новая надстройка Яндекс. Авто, которая позволяет подключить смартфон через USB-разъем и вывести на экран центральной консоли Яндекс. Навигатор.

Приложение работает нормально, но до чего же тормозит сама «мультимедийка». Иногда она переходит из одного меню в другое с двухсекундной задержкой, иногда сенсорные клавиши слева от экрана просто не срабатывают, а при следующем запуске система не хочет воспроизводить музыку через Bluetooth. Нам, конечно, объяснили, что на тестовых машинах была предсерийная прошивка, однако осадочек остался.

Автоматический стеклоподъемник есть только у водителя, крышка бардачка лишена микролифта, но в остальном Arkana, особенно в дорогих версиях, оснащена как следует. Тут вам и приятная аудиосистема Bose с восемью динамиками и сабвуфером, и шесть подушек безопасности, и круговой обзор, и контроль «мертвых» зон, а еще бесключевой доступ, атмосферная подсветка, куча мест для мелочей, удобная полочка под центральной консолью с двумя USB-разъемами и 12-вольтовой розеткой, как на автомобилях Kia , а также солнцезащитные козырьки с зеркальцами и отдельными светильниками.

Второй ряд у Арканы не самый просторный, зато удобный, а багажник радует объемом и правильной формой, хотя ему бы точно не помешали карманы с перегородками, крючки и резинки, как у Октавии. А ведь Arkana еще и едет!

Турбо + вариатор = любовь

Признаюсь, я, как и вы, был полон сомнений, насчет вариатора и 150-сильного турбомотора 1.33, разработанного совместно с концерном Daimler , но реношникам удалось их подружить. На пешей скорости Arkana не напрягает слишком резкой реакцией на газ, как вариаторный Kaptur, а на ходу, напротив, живо откликается на малейшее нажатие педали.

Легкий и непринужденный подхват чувствуется практически моментально — благодаря крутящему моменту в 250 Нм, доступному уже с 1700 об/мин, мотору не нужно раскручиваться до красной зоны.

Вдобавок вариатор великолепно подражает классическому «автомату», имитируя фиксированные ступени, двигатель даже при разгоне «в пол» не раздражает громким ревом, и, несмотря на скромные 10,5 секунды до сотни, турбо-Arkana ощущается живой и легкой на подъем. Расход при спокойном ритме — в районе 10 л/100 км.

Что с ресурсом и надежностью?

Увы, никакой внятной статистики пока нет, поскольку этому сложному алюминиевому турбомотору с непосредственным впрыском и плазменным напылением на стенках цилиндров всего пара лет. В компании Renault де-факто не запрещают «кормить» его «девяносто вторым», хотя сертифицировали Аркану на бензине АИ-95, и именно этот тип топлива указан на лючке бензобака.

В обещанные 250–300 тысяч километров без капремонта, а точнее без замены блока или турбины, мне верится слабо, но в любом случае, с учетом трехлетней гарантии (при покупке в онлайн-шоуруме — пятилетней), я бы ни в коем случае не экономил 90 тысяч рублей, которые нужно доплатить за переднеприводную турбо-Аркану (минимум 1 229 990 руб.) относительно версии с атмосферником 1.6 H4M мощностью 114 сил и старым вариатором.

На презентации таких не было, но, зная до безобразия вялую динамику подобного Каптюра, можно предположить, что более тяжелая Arkana 1.6 CVT будет еще медленнее, что и подтверждают страшные 15 секунд до сотни. Если уж вы решились на Аркану с младшим мотором, то лучше берите полноприводную машину с «механикой» (от 1 169 990 рублей).

На бездорожье почти как Duster?

Да, ведь именно от Дастера Аркане досталась выносливая электромагнитная муфта подключения задней оси, причем турбированная версия тоже бывает полноприводной (от 1 419 990 рублей). Ее-то мы и проверили лесным оффроудом под Питером.

Хорошая геометрическая проходимость позволяет уверенно штурмовать сложный рельеф, муфту можно принудительно заблокировать, а электроника умело имитирует межколесные блокировки. На затяжных подъемах вариатор ни разу не намекнул на перегрев, однако режим долгой пробуксовки в грязи или в снегу остался неизучен.

Что с управляемостью?

Порядок! Забудьте про классическую тяжеленную «баранку» от платформы B0, которая постоянно брыкалась на неровностях. Аркановский руль с электроусилителем спокоен даже на самой разбитой дороге и почти невесом как на парковке, так и на скорости.

Поначалу это даже немного мешает в пологих поворотах, но уже спустя десять минут ты едешь, наслаждаясь понятной и надежной управляемость и той легкостью, с которой Arkana выполняет все твои команды. Полностью избавиться от кренов инженерам не удалось, но нарастают они логично, и поэтому не напрягают.

Между прочим, шасси в целом получилось весьма сбалансированным, и если бы не строгая система стабилизации, которую нельзя отключить на скорости выше 50 км/ч, уверен, на Аркане можно было бы здорово пошустрить. Наверняка, мы проверим это на очередной зимней школе вождения Renault.

Опять барабаны?

И не надо заводить старую песню про барабанные тормоза сзади! Во-первых, с эффективностью и удобством замедления у Арканы нет никаких проблем, а во-вторых, чуть позже дисковые задние механизмы все-таки появятся.

А как подвеска и «шумка»?

На грунтовках разной степени паршивости и откровенно разбитых дорогах Аркану почти не отличить от Дастера и Каптюра. Можно мчать практически с любой скоростью, наплевав на ямы и волны, стойки будут лишь изредка постукивать на отбой.

Даже там, где за машину уже становится страшно, подвеска исправно держит удар и дает прекрасное чувство вседозволенности. А вот в городе Arkana едет плотнее, вызывая желание избегать острых стыков и неаккуратно уложенных канализационных люков. В общем, плавность хода тянет на твердую четверку. Даже по шумоизоляции у Арканы зачет, поскольку обходится без назойливого шинного гула.

Брать или не брать?

Однозначно брать! Уже сейчас ясно, что доступные атмосферные Арканы (от 1 до 1,26 млн) составят мощную конкуренцию Каптюру и Крете, а турбированные (от 1,23 до 1,5 млн) отнимут покупателей у более взрослых и дорогих кроссоверов, среди которых, к примеру, Kia Sportage Volkswagen Tiguan. В первом случае велик соблазн отказаться от набивших оскомину бюджетных паркетников в пользу более крупной и стильной Арканы, а во втором ее легко предпочесть из-за шикарного соотношения цена/техника/опции.

Ведь за полтора миллиона тот же Sportage предлагает лишь голую переднеприводную версию с атмосферником и «механикой», а Аркана будет с турбиной, вариатором, полным приводом и максимальным количеством опций. Есть над чем задуматься, правда? /m