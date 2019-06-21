Тест-драйв Aurus Senat. Роскошь по-русски

Текущий 2019 год явился стартовым для представительского седана Aurus Senat.

Разработанный автомобиль уже доступен для потенциальных покупателей. Пока мощности подразделения НАМИ позволяют производить до 150 машин в год, но эта цифра будет расти.

Внутри и снаружи. Автомобиль с первого взгляда покоряет своей монументальностью. Это заметно во всех деталях — от строгости кузовных линий, до основательности интерьера.

Оценивать автомобиль представительского класса следует изнутри. Ведь его назначение — создание комфорта для пассажиров и водителя.

Цифровая панель приборов соседствует с мультимедийной системой. Оба элемента визуально объединены под одним козырьком. Система управления микроклиматом выглядит просто, но отличается подчеркнуто качественными усилиями на кнопках и «барашках». В один блок удалось вместить вентиляцию, функции обогрева, клавишу включения «аварийки». В передней части качественные материалы сочетаются с новыми решениями:

В отделке присутствуют элементы роскоши. Здесь выделяются вставки из ценных пород дерева. Оригинальным решением видится и отделка ползунков воздушных дефлекторов под дорогие запонки мужского костюма. Кожа сидений и приборной панели мягкая, вызывает положительные тактильные ощущения при контакте.

Задние пассажиры получили не меньше комфорта. Между сиденьями заднего дивана установлена четкая перегородка. Она разделяет два комфортных кресла и выполняет функцию подголовника, есть бокс со складными столиками. Тут же установлен регулятор микроклимата — раздельный для каждого из пассажиров.

Рядом с подголовником установлены дисплеи. Но они не интегрированы в них, а навешены отдельно. Управление мультимедиа для каждого пассажира отдельное, расположено на двери. Новым решением стало потолочное размещение макияжных зеркал, элементов подсветки.

Среди мелочей, которые подчеркивают статус Airus Senat, выделяются автоматические доводчики дверей. Нет необходимости хлопать дверью, достаточно ее только подвести к проему. Крышка багажника с электроприводом, и закрывается по нажатию кнопки.

Техническая начинка. Для привода в движение машины обычный мощный мотор не устроил бы потенциальных покупателей. Поэтому седан Senat получил гибридную установку, которая приводит во вращение все 4 колеса.

Над задней осью установлен подрамник, который только добавляет комфорта пассажирам заднего ряда. На нем отдельно закреплен отсек, куда упрятана вся электроника гибридной установки. Это позволяет изолировать все электронное оборудование и обеспечить его надежную работу.

Двигатель внутреннего сгорания разработан в виде V8 (разработка НАМИ). Мотор объемом 4,4 л. имеет запас мощности 498 л.с. С двигателем в тандеме работает 9-ступенчатый «автомат», который разработан и собирается в России.

При рассмотрении ездовой тележки, которую представляли на Московском автосалоне, заметны мощные элементы подвески. К примеру, стабилизатор поперечной устойчивости визуально не уступает аналогичным элементам легких грузовиков.

Пока не понятно, как машина управляется, трудно оценить ее динамические характеристики. Но ее громоздкий кузов, богатая комплектация и отделка салона ставят ее в один ряд с Bentley . И только немного Senat не дотягивает до моделей Rolls-Royce

Итог. Не так часто в России появляются новые бренды. Но с появлением представительского седана, можно говорить о начале развития нового автомобильного сегмента в стране. При всех возможных возражениях такой автомобиль имеет право на жизнь. И цена на уровне 10 миллионов рублей в этом случае оправдана.