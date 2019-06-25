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Внедорожники УАЗ поднялись на Эльбрус 

Автоновости дня + ещё 2 18 часов назад
Ульяновский автомобильный завод отметил 45-летие экспедиции на Эльбрус. 20 июня 2019 года три внедорожника — УАЗ Хантер Экспедиционный, УАЗ Патриот Экспедиционный и стандартный УАЗ Патриот — добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы. Подняться выше не позволили погодные условия.
Напомним, историческая вылазка на Эльбрус случилась в августе 1974 года. Три абсолютно стандартных автомобиля УАЗ-469Б под управлением водителей-испытателей Ульяновского автомобильного завода Владимира Дунаева, Юрия Булагина и Владимира Хоружи поднялись по серпантинному склону Эльбруса на высоту 4200 метров над уровнем моря. Маршрут от посёлка Терскол до Эльбрусского ледника пролегал через пикет №105 и занял всего 38 минут. Таким образом, УАЗ установил мировой рекорд как первый автомобиль, поднявшийся на Эльбрус.
Спустя 45 лет на Эльбрус также отправились три автомобиля УАЗ, которые технически никак не отличаются от серийных внедорожников из Ульяновска.
Классический Хантер был оснащён опциональным экспедиционным пакетом, в который входят силовые бамперы и пороги, защита рулевых тяг, экспедиционный багажник на крыше и электрическая лебёдка. Дорожный просвет такого Хантера достигает 241 мм.
УАЗ
УАЗ Хантер Экспедиционный комплектуется четырёхцилиндровым мотором 2.7, развивающим 135 л.с. и 217 Н•м, пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos и подключаемым полным приводом с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала. Спереди и сзади — надёжные и простые в обслуживании мосты «Спайсер». В список базового оснащения также входят антиблокировочная система и система ЭРА-ГЛОНАСС.
Экспедиционный пакет с силовыми порогами, багажником на крыше, защитой рулевых тяг и электрической лебёдкой также был установлен на обновлённый Патриот со 150-сильным мотором. Третьим же автомобилем был рестайлинговый УАЗ Патриот без дополнительного внедорожного оборудования.
УАЗ
Единственными установленными не на заводе элементами стали внедорожные шины BFGoodrich Mud-Terrain KM3, предоставленные нашим партнёром по юбилейной экспедиции брендом BFGoodrich. Такие шины получили все внедорожники-участники подъёма на Эльбрус.
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Тест-драйвы , УАЗ , Ульяновский автомобильный завод
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