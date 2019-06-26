Обзор Ford-EcoSport

В Набережных Челнах началось производство изменённого Ford-EcoSport.

До этого момента модель не могла похвастаться успехом в продажах, но обновленный вариант заставляет рассмотреть автомобиль с другой стороны. Автолюбители называют две причины почему он не так популярен, как его «одноклассники». Первая причина кроется во внешнем дизайне: многим такой внешний вид пришелся не по вкусу. Вторая причина, которая отпугивает клиента — это отсутствие автоматической коробки передач и полного привода. При таких недостатках, стоимость Ford-EcoSport больше, если сравнивать с «одноклассниками».

Производители учли все недостатки и попробуют пересмотреть свои взгляды на модельный ряд EcoSport. Ведь сегодня, кроссоверы пользуются большим спросом на автомобильном рынке среди покупателей.

Изменения в обновленной версии коснулись не только внешнего вида, но и технической стороны транспортного средства. Производители поменяли бампер и оптику. Также, осознав ошибку отсутствия полного привода и АКПП, внедрили это в измененную версию. Теперь можно выбрать комплектацию с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Сочетается с двигателем объемом 2 литра и полным приводом. Силовой агрегат сделал автомобиль экономичным. При мощности 148 л.с., средний расход топлива около 8,5 литров на 100 километров.

Но производители также сделали альтернативу для тех, кто хочет еще больше сэкономить. Покупатель может выбрать 1,5 литровый силовой агрегат (123 л.с.). Но автолюбители отметили: взяв в расчет то, что будет установлено всего 3 цилиндра, авто будет уверено чувствовать себя в городском потоке. В данной комплектации можно выбрать либо автоматическую коробку передач, либо механическую.

Можно подумать, что новый кроссовер будет скоростным. Но не стоит заблуждаться, что автомобиль будет быстро подрываться на светофорах. Разгон обновлённого EcoSport до 100 км/ч происходит за 12 секунд.

Многие отмечали недоработки в дизайне и ходовых характеристиках, но при это хвалили то, как автомобиль легок в управлении. Но производители решили усовершенствовать электроусилитель руля. У кроссовера теперь отдача на руль стала почти мгновенной и в поворотах авто чувствует себя уверенно, что является большим преимуществом, но минус жесткой подвески так и остался.

Производители учли отрицательные отзывы о внешнем дизайне и изменили некоторые элементы. Изменили решетку радиатора, капот, также оптику и бамперы. Данные обновления добавили привлекательности к внешнему стилю, но было принято решение оставить запасное колесо в заднее части авто. Запаска обладает меньшим радиусом чем колеса, установленные на шасси, поэтому она служит для того, чтобы автомобиль доехал до места ремонта (при использовании запаски полный привод отключается автоматически).