Тест-драйв Volkswagen Passat по российским дорогам

Volkswagen Passat получит обновления только для Европы, тогда как российские покупатели должны будут довольствоваться уже вышедшей на рынок версией. Самым большим преимуществом модели стала оригинальная система безопасности, позволяющая удерживать ее в полосе движения или припарковать без участия человека.

Оснащение салона. Во время тест-драйва первым делом протестировалась система безопасности. На протяжении 15 секунд она сама удерживала машину в полосе движения, после чего потребовала подтверждения, что человек остается в авто. Достаточно просто дотронуться до руля, однако максимальная скорость в 210 км/ч подталкивает взять его в руки.

Примечательно, что если человек не отреагирует на сигналы системы безопасности, она с помощью вспомогательных программ снизит скорость и припаркует машину у дороги. Таким способом можно предотвратить аварию, если вдруг водителю стало плохо.

Travel Assist. Удерживает авто в полосе движения Адаптивный круиз-контроль Система аварийной парковки и экстренного торможения Круговой обзор благодаря камерам Line Assist для распознавания препятствий на дороге Теперь в список оснащения модели входят несколько передовых систем, среди них:

Благодаря всем перечисленным программам, машина будет сама притормаживать перед изгибами на трассе, распознает бетонные блоки на дороге и другие препятствия, а также пешеходов и велосипедистов, пройдет крутые повороты даже в режиме автопилота. Умный круиз-контроль сможет распознать знаки на дороге и "прочитает" таблички с указанием населенных пунктов.

Дорожные характеристики. Дорожные характеристики модели, как и прежде, порадуют даже самого требовательного владельца.

Шасси остается верным и себе и показывает высокую эффективность работы даже в комплектации тяжелого универсала высокой проходимости. Оно отлично работает во всех режимах, тормозная система не подводит даже в экстремальных условиях, преселективные коробки DSG на семь ступеней во всех вариантах авто работают максимально точно и не доставляют водителю неприятностей.

Отдельно стоит отметить четкость работы руля. Для адаптивного шасси DCC предусмотрена многоступенчатая регулировка жесткости амортизаторов, однако на деле она не совсем нужна. Освоить все нюансы их работы сможет, скорее всего, только опытный водитель, но зато каждый оценит по достоинству комфорт и инновации транспортного средства.

Итог. Для универсала Volkswagen Passat в России обновлений не предусмотрено, однако он, как и раньше, порадует владельцев комфортом и передовыми системами в оснащении салона. Модель даст 15 секунд свободы даже на максимальной скорости, показатель которой ограничен 215 км/ч. Остановиться и припарковаться машина сможет самостоятельно, на случай если водителю станет плохо.