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Попал так попал: покупка Mercedes-AMG за 8 млн обернулась большими проблемами 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Блогер и эксперт Максим Шелков, предлагающий услуги осмотра автомобилей перед покупкой, разбирается с очень непростым аппаратом. Вы удивитесь, гарантируем.
Вам нравится Mercedes-AMG GT S? Великолепные пропорции, отличное шасси, сумасшедшая динамика и сногсшибательный звук 4,0-литровой наддувной «восьмерки». Нравится, знаем… Но можно ли покупать такой подержанный снаряд, имеющий мизерный пробег? На осмотр Максиму Шелкову попал GT S, который на первый взгляд идеальный — к примеру, толщиномер показывает заводские нормы лакокрасочного покрытия, а никаких ДТП за автомобилем не числятся. Но так ли все просто? Блогер обратил внимание, что в электронных блоках слишком много ошибок, которые нехарактерны для обычной эксплуатации. Скорее, для разборки. Заинтригованы?
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