Как изменился Genesis G90

На территории Российской Федерации уже начались продажи обновленной корейской модели. Давайте рассмотрим, как изменился Genesis G90.

Внешний вид. По сравнению с другими моделями, которые проходят рестайлинг, у этого авто внешний вид изменился кардинально.

Главным изменением стало появление ячеистой радиаторной решетки. Сам автоконцерн утверждает, что это станет основной фишкой данной марки авто.

Также отличительными особенностями рестайлинговой версии стали двухъярусные фонари, новая фронтальная оптика, передний бампер с воздухозаборниками, и новые колесные диски диаметром 19 дюймов. Крылья и капот также поменяли — к ним добавили вентиляционные решетки. В результате машина стала выглядеть очень богато.

В салоне. Дизайнеры не особо заморачивались по поводу дизайна салона. Они всего лишь усерднее поработали над деталями.

Они разобрались с блоком управления климатом — он стал меньше. Приборная панель не стала электронной целиком, но решили предложить выбор подсветки салона (кстати, их целых семь).

Мультимедийная система также новая, а что касается задних пассажирских мест, то это отдельная радость. Там есть 14 вариантов настройки сидений, свой обогрев, кондиционер.

Но все-таки на фоне преимуществ есть и недостатки. Например, с задних пассажирских мест плохой обзор на дисплей мультимедийной системы. И что самое интересное, отсутствует массаж, ведь у автомобилей класса ниже такая функция имеется.

Под капотом. Двигатель в трех вариациях — объемом 3,8 литра и 309 л.с., турбированный объемом 3,3 литра с мощностью 370 л.с., и объемом 5,0 литров с мощностью 413 л.с.

Но несмотря на все вариации, самым популярным, судя по «дорестайлинговым» версиям, будет турбированный на 3,3 литра, ведь российские автомобилисты чаще всего выбирают именно его.

Несмотря на то, что у седана отсутствует пневматическая подвеска, плавность хода у автомобиля замечательная. По ощущениям руль кажется пустым, а к тормозам и вовсе необходимо привыкать, потому что немного не понимаешь сначала, когда они «схватываются». Но, даже несмотря на этот «пакет» недостатков, впечатление от автомобиля не портится совершенно.

Когда автомобиль представили на первичном показе, сделали акцент на шумоизоляции авто, так как этот момент пересмотрели. Благодаря этому, в авто стала практически абсолютная тишина при езде.