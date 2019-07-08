Длительный тест Jaguar E-Pace: прощаемся и считаем расходы

В прошлой части мы познакомились с самым и мощным компактным кроссовером Jaguar в России — E-Pace с 300-сильным двигателем — и разобрались, как он ведет себя на дороге. Теперь давайте займемся чисто практическими вещами: подсчитаем, сколько же владельцу придется потратить на этого «котенка», сравним машину с конкурентами и подведем итоги.

То ли я старею, то ли 300 лошадиных сил на такую букашку, как Jaguar E-Pace (да и не только на такую) и вместе с этим 6,4 секунды в разгоне до «сотни» — это перебор. Само собой, со светофора вас уделают разве что «корчи», да всякие адовые зажигалки от AMG. И это чертовски быстро, но бесполезно: сначала по сто метров от одного «красного» до другого, а затем — пробка. А для трека «И-Пэйс» совершенно точно не приспособлен. По крайней мере до тех пор, пока над ним не поработают спецы из подразделения SVO.

Вся эта мощь отражается и на расходе топлива. За месяц теста с большей частью поездок по городу (шоссе — лишь около 20 процентов от общего пробега) средний расход топлива у нас зафиксировался на отметке 13 литров на «сотню». Не очень много для мотора с подобной отдачей, но не так уж и мало для обычного городского кроссовера.

Всего за месяц на топливо мы потратили более пяти тысяч рублей. А за год на заправках владельцу придется оставить почти 120 тысяч рублей. И это при расчете, что в бак будут заливать 95-й, а не 98-й бензин.

А теперь давайте подсчитаем, сколько в сумме потратит на автомобиль владелец «И-Пэйса» за первый год владения? Как обычно, мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.

Расходы владельца Jaguar E-Pace P300 R-Dynamic S в первый год эксплуатации:

ОСАГО 10 982 р.

Каско 170 000 р.

Транспортный налог 49 500 р.

ТО 16 000 р.

Топливо 118 560 р.

Итого 365 042 р.

Километр пробега (только топливо) 5,9 р.

Километр пробега (все траты, включая Каско) 18,2 р.

Километр пробега (все траты, кроме Каско) 9,7 р.

Гарантия на автомобиль — три года или 100 тысяч километров пробега. Техобслуживание проводится раз в год или 13 тысяч километров пробега.

Как оказалось, страховщики не очень-то любят модный молодежный кроссовер: Каско стоит дорого — в некоторых компаниях полис обойдется более чем в 200 тысяч рублей.

Кроме того, у машины будет повышенный транспортный налог (с учетом налога на роскошь) и, как мы уже говорили, придется серьезно потратиться на топливо. Итого годовое владение маленьким 300-сильным Ягуаром обойдется почти в 400 тысяч рублей!

У многих из конкурентов «И-Пэйса» нет настолько мощных версий: единственные альтернативные варианты — это родственный Evoque и 247-сильный Volvo XC40 . При этом «швед» обойдется существенно дешевле британского вседорожника.

В плане мощных версий альтернатив не много, но у Jaguar E-Pace есть и варианты попроще. Например, есть 200— и 249-сильные машины, которые стоят от 2,6 и 2,8 миллиона рублей соответственно. Также есть дизели — 150-, 180— и 240-сильные. Цены на такие кроссовер начинаются от 2,6, 2,7 и 3,5 миллиона рублей соответственно.

Если нужен автомобиль именно на «тяжелом топливе», то такие версии есть только у BMW, Range Rover и Volvo. При этом «Эвок» с теми же самыми моторами, что и у «И-Пэйса» будет стоить ощутимо дороже, а купив «бэшку» или Volvo можно будет даже сэкономить. Не так уж и много, если сравнивать с общей стоимостью автомобиля, но тем не менее.

Что же касается самого Jaguar E-Pace, то это не самые сбалансированный автомобиль, конечно, но его точно не обвинишь в отсутствии харизмы.

Он завоевывает твои симпатии тишиной в салоне, классной управляемостью и мощным мотором с динамикой, которая с лихвой перекрывает любые потребности — что в городе, что на трассе. Но за все придется расплачиваться. Тут очень трясет, а задние места неудобные: нет потолочных ручек, сиденья жесткие, нет лючка для длинномеров, спинки не регулируются, а высокий тоннель, вероятнее всего, исключит из компании на втором ряду третьего пассажира. Так что если вы часто ездите куда-то большой тусовкой, то это точно не ваш вариант.

Если нужен мощный (почти что «заряженный») кроссовер — «И-Пэйс» отличный вариант. Но лично для себя я бы присмотрел дизельный вариант, обменяв лишние (реально лишние) лошадиные силы на приятные опции, которых у «Яги» примерно миллион. А то и сэкономил, обратившись к конкурентам, сильно не потеряв в технологичности и удовольствии от вождения. /m