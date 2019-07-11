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В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes 

Автоновости дня + ещё 1 4 часа назад
Фото: news.drom.ru
Энтузиасты из чеченского села Бачи-Юрт построили необычный хот-род — с кабиной от ЗИЛ-130, но двигателем, трансмиссией и подвеской от Mercedes-Benz S-Class W220. Появится ли когда-нибудь этот проект в продаже, остается только догадываться.
Работу над проектом чеченцы начали в апреле 2018 года. Главной целью было построить гибрид американского пикапа и советского грузовика. Они с нуля создали для него новую раму, и впоследствии смонтировали на ней ведущую заднюю ось, 4,3-литровый 274-сильный двигатель V8, пятиступенчатую автоматическую коробку передач, подвеску и электрику от Mercedes-Benz S340 образца 1998 года (W220).
Затем в ход пошла самая заметная часть будущего хот-рода — кабина от ЗИЛа, у которой предварительно подрезали стойки и понизили уровень крыши на 8 см. Оригинальные «зиловские» передние крылья авторы заменили на самодельные — в том же стиле, но более узкие. Последним этапом стала установка грузовой платформы — ее, как полагается, взгромоздили прямо за кабиной.
Получившийся хот-род энтузиасты «облили» ярко-синим металликом. Салон обтянули натуральной кожей коричневого цвета, а по периметру грузового отсека установили удобные лавки с тканевой обивкой.
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Тест-драйвы , Бортжурнал , Mercedes-Benz
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