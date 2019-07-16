Длительный тест Lexus RX 450h. Часть 1: тренд

Шеф-дизайнера четвертого поколения Lexus RX Ген Икеду в пору было назвать Гением Икеда — насколько красивым и гармоничным получился «ЭрИкс», дебютировавший в 2015 году. Несмотря на то, что автомобилю уже четыре года от роду, он нисколько не потерял актуальности в дизайне. Как сказал про новый RX сам Икеда, «он должен был получить более совершенный, чем у семейства Lexus RX, дизайн и остаться при этом истинным RX». Надо сказать, что это задача была выполнена. Из скромного дамского угодника, коим прослыл его предшественник, текущий Lexus RX превратился в настоящего хищника, который, источая чистый тестостерон, пестрит бесконечными острыми углами и резкими гранями. На кузове нет ни одной бесформенной детали, ну а главная дизайнерская «фишка» — «парящая крыша», которая получилась за счет замаскированных под стеклом задних стоек кузова.

По сравнению с моделью третьего поколения нынешний RX стал длиннее на 120 мм, колесная база выросла на 50 мм. Кроме того, есть версия с удлиненной кормой. Она называется RX 350 L и предлагается с семиместным исполнением салона и только с бензиновым V6.

Рассматривая образ Lexus RX в деталях нельзя не отметить красивые колесные 20-дюймовые диски, впечатляющих размеров трапецию решетки радиатора и остроконечные блоки эффектной светодиодной оптики с «бегающими» поворотниками, линзы которой, того и гляди, могут прожечь дыру в корме автомобиля, повстречавшегося на пути Lexus RX, когда он несется в левом ряду на скорости, за которую водитель легко лишится своей «корочки».

Функция интеллектуального открытия багажника срабатывает если поднести руку или локоть к эмблеме на крышке.

Интересно, что превратившись из миловидного пухляша с плавными линиями в настоящего агрессора, RX остается самой продаваемой моделью марки Lexus не только в Северной Америке — ключевом рынке для японцев, но и во всем мире. Таким образом, кроме консервативных приверженцев марки Lexus RX захватил часть более молодой аудитории, оценившей смелый дизайн автомобиля. Хотя нельзя забывать и зашкаливающую лояльность клиентов марки Lexus, не покидающей верхних строчек авторитетного американского рейтинга союза потребителей Consumer Reports, публикующего обзоры и сравнительные тесты потребительских товаров и услуг, базирующиеся на откликах пользователей и результатах тестирований.

Интерьер Lexus — это лаконичный дизайн, хорошо продуманная эргономика (кроме управления мультимедийной системой) и достойные материалы отделки.

Провокатор снаружи, внутри RX выглядит куда сдержанней, хотя и здесь дизайнеры потрудились на славу, пытаясь превратить прежний заурядный интерьер с «ковром на стене» в современный лофт. Строго очерченная центральная консоль на манер BMW заботливо развернута к водителю, небольшой трехспицевый руль придется в пору и суперкару, а приборная панель и большой центральный дисплей отлично читаются в любое время суток. Жаль только, что 12,3-дюймовый экран мультимедиа системы не имеет тач скрина, безнадежно устарел в плане графического процессора и совершенно не выдерживает конкуренции. Забегая вперед, скажу, что Lexus RX вот-вот обновится и одним из немногочисленных изменений в интерьере как раз является появление нового более продвинутого дисплея, но об этом чуть позже.

Из продвинутых регулировок передние кресла оснащены только регулировкой длиной подушки, но и этого достаточно, чтобы удобно расположиться за рулем кроссовера.

В отделке интерьера то и дело встречается классическое для моделей Lexus соседство отличной бархатистой кожи, качественного пластика и кондовых тойотовских кнопок. Хотя на картине в целом эту легкую грубость в мелочах практически не замечаешь. На переднем плане здесь изыски вроде классных деревянных вставок с металлическими полосками и приятно холодящих подушечки пальцев алюминиевых ручек регулировки громкости аудиосистемы Mark Levinson.

Производство декоративных вставок с вкраплениями натурального алюминия — отдельное искусство. Японцы кладут тонкий лист южноафриканской древесины сапеле на лист металла, прожигают лазером в дереве продольные линии, после чего спрессовывают все в один элемент.

Даже на экваторе своей производственной жизни Lexus RX, который вот вот переживет плановое обновление не теряет своей актуальности. Кажется, с появлением поколения нынешних кроссоверов NX, RX и LX японцы нашли свой стиль, а надежность и лояльность клиентов осталась на уровне. Хотя мода штука изменчивая, пока Lexus RX явно в тренде и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.