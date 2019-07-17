Провожаем обновленный Liftback из нашего «гаража» и считаем расходы

В первой части лонг-теста мы познакомились с обновленным лифтбеком Lada Granta , порадовались ставшему более комфортным салону и погрустили из-за «пустоты» на руле. По итогам первых двух недель теста казалось, что даже обновленная Granta — не лучший выбор для жителя крупного города. Но следующие две недели совместной жизни, а также подсчеты эксплуатационных расходов и сравнение с конкурентами заметно изменили наши впечатления от машины.

Главный секрет совместной жизни с Грантой — принимать ее такой, какая она есть. Не нужно топтать правую педаль, в надежде заставить лифтбек ехать быстрее. Даже паспортные 13,3 секунды времени разгона до 100 км/ч кажутся несколько оптимистичными, а с тремя взрослыми и небольшим багажом на борту и вовсе нереальными. Только расход топлива возрастает до кроссоверных значений. Если же никуда не торопиться, то Granta начинает потреблять на литр-полтора меньше, настройки руля перестают пугать, а езда начинает приносить удовольствие. Ведь на скоростях до 100 км/ч эта Lada весьма комфортна по меркам бюджетного класса. Спасибо хорошей шумоизоляции и отличной плавности хода.

Вторая причина полюбить Granta Liftback — грузоперевозки. Аккуратный багажник пусть и не рекордного размера, а крючков и петелек в нем маловато, но на фоне Hyundai Solaris и KIA Rio он все равно куда удобнее. Просто Vesta SW приучила нас, что грузопассажирские Лады по своей продуманности — это почти Skoda . Главным раздражителем выступает жестко закрепленная полка, которую нужно демонтировать с помощью отвертки, но перевозке четырех зимних колес она не помешала. Более того, в отличие от Приоры, механизм складывания больше не требует излишних усилий. И подушка откидывается легко, и спинка складывается легким движением руки, и подголовники вынимаются без заеданий. Увы, высоким водителям придется потеснится. Мне (рост 186 см) пришлось сдвинуть на пару щелчков водительское кресло вперед, чтобы подушка встала вертикально, а спинка легла «в горизонт». Впрочем, после того, как диван был уложен, сиденье удалось сдвинуть на щелчок назад.

А потом в Москве массово начали менять асфальт и бордюрный камень… Причем по моде последних лет асфальт сняли, а положить новый сподобились только через неделю. И всю эту неделю столицу заливало мощнейшими ливнями. Чем хуже становились соседние с домом улицы, тем больше я любил «Гранту». И в очередной день, прыгая по торчащим люкам и промоинам в подушке дороги я понял, в чем смысл Lada Granta в Москве. Ты не паришься. Вообще. В столице машины из Тольятти гораздо менее популярны у угонщиков, чем Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo , а полицейские за месяц не остановили меня ни разу.

При этом Lada дешевле большинства конкурентов. Самая дешевая Granta — седан в комплектации Standart с 8-клапанным мотором 1.6 мощностью 87 л.с. и механикой обойдется в 434 900 руб. Аналогичные хэтчбек и лифтбек стоят уже 451 900 руб. Универсал еще на 10 000 рублей дороже, а для версии Cross базовой является более дорогая комплектация Classic, поэтому и цена стартует с отметки в 554 900 руб.

Для лифтбека с 8-клапанным мотором доступны еще четыре комплектации: Classic (485 500 руб.), Classic Optima (511 500 руб.), Comfort (531 500 руб.) и Luxe (569 500 руб.). Машины с 16-клапанным двигателем 1.6 мощностью 106 л.с. доступны, начиная с третьей комплектации Comfort (546 500 руб.). Также самые мощные на данный момент «Гранты» можно получить в версиях Luxe (584 800 руб.) и Luxe Pretige (603 800 руб.). Последняя недоступна не только для базового мотора, но и для версии с автоматической коробкой, как у нас. Машину с японским автоматом Jatco можно приобрести только в комплектациях Comfort (601 500 руб.) и Luxe (639 800 руб.).

Единственный вариант получить топовую комплектацию и автоматизированную трансмиссию — Granta с роботом АМТ. Такие машины предлагаются сразу в четырех комплектациях: Classic Optima (551 500 руб.), Comfort (571 500 руб.), Luxe (609 800 руб.) и Luxe Prestige (628 800 руб.).

Наша Granta Liftback AT в комплектации Luxe может похвастать следующим оборудованием: две подушки безопасности, 15-дюймовые диски, противотуманные фары, электроприводы всех стекол и зеркал заднего вида, обогрев передних сидений, зеркал, лобового и заднего стекол, климат-контроль и аудиосистема с 4 динамиками, USB и Bluetooth. Luxe Prestige добавит к этому списку датчики дождя и света, круиз-контроль и парктроники сзади. Но теперь ни одна версия модели не может получить мультимедиа-систему с навигацией, которая раньше была доступна для Гранты, Калины и для Datsun on-DO и mi-DO.

Честно говоря, скучать по ней не стоит, а деньги такое решение маркетологов экономит. Да и в целом рестайлинг не слишком сказался на цене Гранты. В среднем машины подорожали на 10 тысяч рублей.

А так ли дешево обходится владение исконно российским автомобилем? Как обычно, мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше. Итоговый средний расход топлива по итогам теста составил 8,7 литра на сотню.

Расходы

Гарантия на автомобиль — три года или 100 тысяч километров пробега. Техобслуживание проводится раз в год или 15 тысяч километров. На наших тестах довольно давно не было откровенно бюджетных моделей, так что километр Granta Liftback становится самым дешевым среди всех длительных тестов «Мотора» за последние несколько лет. Но есть ли у тольяттинского лифтбека конкуренты? И тут мы приходим к самому удивительному выводу: единственным конкурентом «Гранты» можно считать лишь саму «Гранту» в виде моделей Datsun.

У японского бренда нет моделей на основе лифтбэка и универсала, как нет и кросс-версии, поэтому выбирать придется между седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO. Еще один недостаток сводных братьев Гранты — исключительно 8-клапанный 87-сильный мотор. У него отличная тяга на низах, но с ним разгон до 100 км/ч дольше примерно на секунду, а расход топлива на пол-литра выше. И это при том, что даже 16-клапанную Гранту мы ругали за тихоходность и прожорливость. Цены на седан on-DO лежат в диапазоне от 474 000 до 657 000 руб., а на хэтчбек mi-DO — от 545 000 до 684 000 руб. Таким образом в сравнимых комплектациях Datsun всегда дороже, чем Lada, а единственное реальное преимущество — большой багажник седана. Без мультимедиа-системы вполне можно обойтись, а остальных преимуществ в виде лучшей шумоизоляции или более привлекательного интерьера Datsun лишился после рестайлнга «Гранты».

Обновленный в прошлом году Renault Sandero c 82-сильным мотором 1.6 и 5-ступенчатой «механикой» обойдется минимум в 569 000 рублей. Это комплектация Access без кондиционера и регулировки руля, с неокрашенными зеркалами и ручками дверей. Багажник у Sandero меньше, чем у вазовского лифтбэка (320 литров против 435), а до «сотни» хэтчбек добирается еще медленнее — за 13,9 секунды. На наш взгляд, если и рассматривать Sandero, то со 113-сильным мотором и в более интересных комплектациях (Renault предлагает и дистанционный запуск двигателя, и довольно современную медиасистему с Apple CarPlay). А это уже совсем другой бюджет — около 800 тысяч.

Многочисленные китайские бренды теперь предлагают в основном кроссоверы ценой от миллиона и выше, а редкие легковые машины все равно дороже. Самый доступный «китаец» на рынке — Lifan X50, стоимостью от 689 900 руб. за машину со 103-сильным мотором 1.5 и механикой. Это на 60 тысяч дороже самого богатого лифтбэка Granta, а с вариатором X50 и вовсе стоит 769 900 руб. Это уже территория Весты в неплохой комплектации.

Кстати, о ней. Самая доступная Vesta — это седан с мотором 1.6 и «механикой» в комплектации Standart за 599 900 руб. Также с нашим лифтбеком можно сравнить цены на комплектации Classic (619 900 руб.) и Classic Start (644 900 руб.). Все остальные Весты дороже, а двухпедальные машины с роботизированной трансмиссией и вовсе стоят от 669 900 руб. за комплектацию Classic Start.

Что касается автомобилей Ravon, то их поставки в Россию прекращены, хотя за цену Гранты узбекская марка предлагала сразу несколько моделей: R2, R3 Nexia, а еще раньше — Gentra.

Так что конкурировать Granta по-прежнему будет с подержанными автомобилями классом выше. В регионах, где популярны Гранты в более простых комплектациях, речь идет о машинах с пробегом за 100 000 км, а в Москве, где Лады покупают в близких к топовым версиям, — о более свежих экземплярах, но таких машин без скрытых проблем в продаже мало. В эпоху, когда все большую популярность в столице обретает каршеринг и такси, Granta выглядит неплохой альтернативой новой мобильности. Недорого, и голова не болит. /m