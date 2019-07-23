Что почем? Семь альтернатив 7-местному Mitsubishi Outlander

На российский рынок выходит "семейная" версия кроссовера Mitsubishi Outlander с тремя рядами сидений. Перебить ценовое предложение японцев не так просто, но все же близкие по цене альтернативы от других производителей мы нашли.

Продаваться в нашей стране 7-местный "Аутлендер" будет в двух комплектациях — Intense+ и Ultimate. Оба исполнения комплектуются системой полного привода и вариатором, но вот двигатели у них разные. Первая оснащена 146-сильным мотором объемом 2,0 л, вторая — 2,4-литровым агрегатом с отдачей в 167 л.с. Производство кроссоверов наладят на калужском предприятии ПСМА Рус, где собирают и 5-местный Outlander.

Оценена новинка в 2 073 000 и 2 369 000 рублей соответственно: таким образом, два дополнительных кресла в багажнике обойдутся в 50 000 рублей переплаты по сравнению с 5-местным кроссовером в аналогичной комплектации. Продажи начнутся в августе. А теперь посмотрим на то, что есть у конкурентов.

Skoda Kodiaq

В чешском кроссовере за 7-местную конфигурацию надо отдельно доплатить 85 700 рублей ("Семейный пакет 2", куда еще входит 3-зонный климат), и сделать это можно только с дорогими версиями Ambition и Style. Обе — только с полным приводом и 7-ступенчатым "роботом" DSG.

За машины с бензиновым турбомотором 2,0 TSI на 180 л.с. попросят, с учетом третьего ряда, от 2 180 500 до 2 364 500 рублей, за 150-сильный турбодизель 2,0 TDI возьмут от 2 112 500 до 2 298 500 рублей. Заманчиво? Еще бы, но не стоит забывать про многочисленные и не самые дешевые опции, которые легко "накручивают" итоговые цены на Kodiaq.

Kia Sorento Prime

В случае с 7-местным Kia Sorento Prime можно разгуляться с выбором двигателей. Самый доступный из них — бензиновый "атмосферник" 2,4 GDI на 188 л.с. с полным приводом и 6-ступенчатым автоматом. Такой обойдется в 2 450 000 или 2 532 000 рублей.

Кому такой вариант слабоват, могут присмотреться к версии с бензиновым 3,5 V6 на 249 "лошадей", уже 8-ступенчатой АКПП и безальтернативным полным приводом. Но и ценник уже будь здоров: 2,69-2,95 млн рублей. Средний вариант — 200-сильный полноприводный дизельный 2,2 CRDi с 8-диапазонным автоматом за 2 630 000 — 2 895 000 рублей.

Hyundai Santa Fe

В новом поколении кроссовера Santa Fe третий ряд — отдельная опция за 50 000 рублей, если брать без дополнительных пакетов, с которыми 7-местная версия дороже на сумму до 140 000 рублей. Кроме того, третий ряд можно докупить только в двух самых дорогих версиях Premier и High-Tech.

С аналогичным Kia бензиновым атмосферным движком на 2,4 л с автоматом и полным приводом 7-местный Santa Fe стоит минимум 2 479 000 рублей. Дизельный же вариант (2,2 л, 200 сил, 8-АКПП и 4х4) — это уже 2 649 000 и 2 849 000 рублей.

Peugeot 5008

Все, что выше, скучно внешне? Тогда вот вам немного французского шарма в лице нового Peugeot 5008. Впрочем, его подход к 7-местности тоже своеобразный. Доплатить за третий ряд французы попросят 50 000 рублей, вот только получится это только с самой дорогой комплектацией GT Line.

Впрочем, самый доступный 7-местный 5008 GT Line стоит близкие к Outlander 2 379 000 рублей — столько попросят за бензиновый турбомотор 1,6 THP 150 с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. В 2 509 000 рублей обойдется 2-литровый дизель на 150 л.с, но привод с обоими моторами только передний. Опций у GT Line не так много, так что его цену вполне можно удержать от большой накрутки.

Ford Explorer

Здоровенный 7-местный полноприводный кроссовер Explorer с атмосферным бензиновым V6 (3,5 л, 249 л.с.) и 6-ступенчатой АКПП уходящий из России легковой Ford сейчас продает в режиме УУ, то есть "успей урвать". Дилеры чистят склады и чтобы как можно быстрее все закончить, Ford распродает машины с хорошими скидками.

Так, цены на очень неплохо оснащенную базовую версию XLT компания уронила с прежних 3 010 000 до 2 610 000 рублей. Еще 100 000 рублей готовы скинуть за утилизацию, а если клиент решится надеть кредитный хомут, то уступят еще 155 000 рублей. То есть на выходе можно получить цену в 2 455 000 рублей.

Toyota Fortuner

Не ожидали увидеть здесь такой вариант? Рамный внедорожник Toyota Fortuner поставляется в Россию только в 7-местном варианте, и цена на его бензиновые версии (2,7 л, 166 л.с.) может заставить задуматься.

Все комплектации — фиксированные, и базовая версия с 5-ступенчатой МКПП стоит 2 172 000 рублей. А вот внедорожник с 6-ступенчатым автоматом идет уже за 2 533 000 рублей. Зато наличие пониженного ряда в трансмиссии и жестко подключаемый (безо всяких муфт) передний мост позволяют съезжать на бездорожье, не задумываясь. И принудительная блокировка заднего дифференциала — уже в базе.

Haval H9

Еще один 7-местный "рамник" в нашем обзоре — китайский внедорожник Haval H9, в арсенале которого тоже есть пониженный ряд в раздаточной коробке. Полный привод — с муфтой подключения переднего моста и жесткой блокировкой заднего дифференциала. В будущем модель будет выпускаться на заводе Haval в Тульской области, а пока дилеры распродают машины китайской сборки.

С базовым бензиновым турбомотором (2 л, 245 л.с.) и 8-ступенчатым автоматом ZF машину сейчас предлагают за 2 532 000 рублей в стартовой фиксированной версии Elite. Она же, но уже со 190-сильным турбодизелем обойдется в 2 603 000 рублей.