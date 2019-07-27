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Три дня с обновлённым Genesis G90 — видео 

Motor.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Motor.ru
Флагманская модель корейского премиум-бренда Genesis стараниями нового шеф-дизайнера Люка Донкервольке получила породистую харизматичную внешность — пафосную и немного надменную. А вот техническая начинка седана Genesis G90 изменилась совсем немного. Способен ли такой «кореец» cтать альтернативой немецким премиум-седанам? Редактор «Мотора» Василий Костин отправился знакомиться с обновлённым седаном в Данию, исколесил пол-страны сперва за рулём, потом на «месте босса», и ответ на этот вопрос у него получился двояким…
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Тест-драйвы , Люк Донкервольке
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