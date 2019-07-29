Последнее слово. Тест-драйв Suzuki Jimny

Вот, кажется, и все. Третье поколение полноценного японского внедорожника уже в сентябре прекращает свое существование на российском рынке. В действительности это событие куда более значительно. Уходит эпоха тех Jimny, которые мы привыкли видеть на протяжении последних двадцати лет.

Нет никакого смысла обсуждать дизайн этого малыша. В современном понимании его просто не существует. Даже «Тайга» советских времен кажется куда более гармоничной. Полным бредом будут звучать и рассуждения о том, что автомобиль все же четырехместный, и задний ряд трехдверного универсала предназначен для детей.

Использовать его в качестве пятиминутного аттракциона или средства наказания для непослушных чад, пожалуй, можно. Можно поставить на сиденья переноску с котом или малогабаритной псиной. Только предварительно напоить зверье смесью успокоительного и противорвотного: зависимая подвеска неразрезных мостов, что сзади, что спереди — не оставляет шансов для комфорта даже при малейших дорожных неровностях.

А вообще, лучше забыть о заднем ряде как таковом, сложить спинки и использовать его в качестве багажника. Цифры объема грузового пространства в стандартном положении лучше не приводить, дабы не вызывать истерический смех. Пакет с продуктами на неделю, скорее всего, туда не влезет.

Уже все вышеперечисленное отвернуло бы среднестатистического автовладельца даже от мысли о покупке Suzuki Jimny . Только вот у официальных дилеров, на сегодняшний день, я обнаружил единственный «Джимник», да и то с МКП… За все годы продаж в России, модель, между прочим, ни разу не уводили с рынка, а значит спрос был, и немалый.

В начале «нулевых» один российский автожурнал устроил тест всех иностранных внедорожников, продаваемых на тот момент в стране, в котором мне довелось участвовать. Зима, чистое поле со слоем снега по колено. Через несколько минут покатушек на ходу остались лишь две машины: Prado и Jimny. Первый вытаскивал из снежного плена всех остальных. «Джимник» занимался развозом тросов и техперсонала. Впрочем, Jimny были знакомы и многим нашим соотечественникам совершавшим вояжи в Турцию в конце XX века, только не все об этом знали. Местные джигиты на джип-сафари использовали тентованные Suzuki Samurai — не что иное, как предыдущее поколение Jimny. Но как же они ползали по горам!

Да, основная черта, за которую Suzuki Jimny можно простить все — феноменальная проходимость. Трехсекционная рама лестничного типа, неразрезные мосты, честные раздатка с понижайкой и при этом экономичный 85-сильный бензиновый мотор объемом 1.3 л, который при запуске рычит, полноценный V8!

Лично для себя я открыл еще несколько добродетелей этого мини-джипа. Он идеально пригоден для водителя высокого роста, а также весьма просторен в своей передней части. Умышленно не привожу цифр габаритных размеров, но при моем росте 185 см и весе под 90 кг — за рулем абсолютно комфортно.

И это при том, что рулевая колонка не имеет никаких регулировок, кресло не корректируется по высоте, вокруг жесткий пластик, из установленной 2-диновой мультимедийки на Андроид торчат «хвосты» для подключения модема и флешки. Все под рукой, кондиционер и печка работают, но никаких изысков, за исключением черного кожзама кресел.

Такой автомобиль сам себе не продаст, как не полируй кузов, и какие диски не ставь. Рассказы о совершенной механике — тоже не помогут. Не поверят. А вот после поездки, хотя бы на штурманском кресле, у людей начинается сшибка в голове.

В заброшенный карьер с чистейшим озером близ нашего дачного поселка на машине не попасть. Ни на легковушке, ни на внедорожнике. Дорога, шириной меньше двух метров идет по самому его краю. С одной стороны, подтачиваемый дождями обрыв, с другой — стена деревьев. До спуска ехать прилично, петляя по контуру огромной выработки.

Ширины «Джимника» впритык, чтобы не кувыркаться боком вниз метров двадцать. Нажатие кнопочки и задний привод сменяется полным. На ямах нещадно трясет, даже на малой скорости. Здесь еще заслонка с механическим приводом! не забалуешь. Правда, в тестовом автомобиле у нас была 4-ступенчатая АКП, что удобно в такой ситуации.

Конец дороги, 90-градусный поворот влево, вниз. Места для захода нет, нужно просто максимально вывернуть руль и скатиться примерно с 30-процентного уклона по песку, из которого торчат булыжники. Нет проблем, еще одна кнопка включает понижайку. Вся работа механики под днищем слышна, что вызывает какую-то особую уверенность. Вижу, что рука моей попутчицы, председателя нашего СНТ и водителя с 30-летним стажем побелела, вцепившись в дверную ручку. Плавно отпускаю тормоз и внедорожник сползает вниз.

Что плотный, что рыхлый песок для него не помеха. В какой-то момент отключаю пониженный ряд передач, но это не осложняет движения. Все! Вот он пляж, куда мы с председателем добрались на зависть всем. Но предстоит еще и обратный путь, который кажется куда сложнее.

Все оказывается проще, и Jimny совершенно без напряжения штурмует склон карьера. При очень короткой безе, клиренса в 190 мм вполне достаточно. На мгновение, в лобовое стекло видны только макушки елок, моя попутчица издает подобие жалобного писка, но уже через минуту, когда все закончилось, серьезно допрашивает меня по поводу возможности покупки Jimny. Еще бы, для круглогодичного житья на даче в лесу лучшего и не придумать!

Увы, всему приходит конец. В частности, третьему легендарному поколению этого Suzuki. Автомобилю, в котором большая часть решений предельно проста и надежна. Автомобилю, который при наличии определенных базовых навыков можно отремонтировать своими руками. Автомобилю, который в кругах фанов подлинно бездорожных поездок стал культовым, несмотря на цену, перевалившую за миллион рублей.

Впрочем, на вторичном рынке его пока еще можно будет найти, да и цены за приличные экземпляры не превысят 600 тысяч рублей. Ну а тем, кто захочет стать владельцем нового, четвертого поколения Suzuki Jimny, успевшего завоевать европейские премии, придется ждать осеннего старта продаж. Но это уже другой автомобиль, и совсем другая история.