Длительный тест Lexus RX 450h. Часть 3: геном драйва

В то время как мы докатываем тестовый Lexus RX 450h на заводах Lexus в канадском Онтарио и японском Кюсю идет бурная подготовка к производству обновленной версии кроссовера, старт которого намечен на третий квартал текущего года. Новую машину уже представили общественности, поэтому самое время рассмотреть, чего же ожидать от обновленного «ЭрИкса», и какую работу провели японцы.

Только взглянув на рестайлинговую версию Lexus RX становится ясно, что плановое обновления кроссовера в плане дизайна получилось скромным. С другой стороны, какие-то кардинальные изменения для такого яркого внешнего вида могут быть не всегда на пользу, поэтому японцы решили ограничиться лишь деталями.

Главной новостью для обновленного RX является перенастроенная подвеска, электроусилитель руля и увеличенная жесткость кузова. Все это должно повлиять на управляемость и сделать RX более драйверским.

Легче всего обновленный Lexus RX опознать по переехавшим в самый низ переднего бампера противотуманкам — не самое удачное решение с точки зрения практичности, но, признаться, выглядит куда более органично. Кроме того, немного изменился еще и сам бампер, а решетка радиатора в версии F Sport получила более изысканный рисунок. Светодиодные фары головного света, которыми комплектуются комплектации побогаче получили новую систему адаптивного управления BladeScan Type AHS, состоящую из двух вращающихся зеркал. С их помощью пучок матричной LED-оптики перенастраивается быстрее, стало лучше освещение обочины, а пешехода в ближнем свете фар можно заметить с расстояния в 56 метров (было 32 метра). Последними пунктами в этом недлинном списке изменений экстерьера стали модернизированные задние фонари, получившие новую графику, новый дизайн 18— или 20-дюймовых (в зависимости от комплектации) дисков, а также два новых оттенка кузова (бежевый и зеленый «металлик»).

Новостей «из салона» и того меньшее. Точнее говоря, новость эта только одна, но зато какая! Только ленивый не хейтил Лексусы за их мультимедийную систему с графикой из 90-х, отсутствие тачскрина и неудобный джойстик управления Remote Touch. В обновленном кроссовере дебютирует новая система. В богатых комплектациях сохранился размер экрана в 12,3 дюйма, но теперь он стал сенсорным, а на место джойстика пришел уже знакомый нам по другим моделям тачпад. Кроме того, теперь лексусовская мультимедиа поддерживает протоколы Apple CarPlay и Andriod Auto, а также функцию голосового управления. Что ж неплохо. Жаль, что про разрешение экрана, быстродействие и качество графики пока ничего не сообщается. Кстати, в комплектациях попроще сохранится восьмидюймовый экран медиасистемы со старым функционалом, к которому, впрочем, и раньше претензий не было.

Наконец, Lexus получил новую мультимедийную систему, которую так давно ждали все поклонники марки. Пока подробностей о ней немного, но будем надеяться, что вместе с появлением AppleCar Play, Android Auto и сенсорного экрана был также улучшен графический процессор.

Что касается силовых агрегатов, то здесь без изменений. Линейка модификаций обновленного Lexus RX сохранит версии RX 300 (2,0 л, 238 л.с.), RX 350 (3,5 л, 300 л.с.) и гибрид RX 450h (313 л.с.). Правда поговаривают, что для версий F Sport кроме стандартных внешних отдельно можно будет заказать и некоторые технические доработки. Не исключено, что в случае появления такая возможность будет предлагаться только на рынке Северной Америки.

Спереди появились новые противотуманки, изменился рисунок решетки радиатора, а светодиодные фары головного света стали более технологичными.

Наконец самые неожиданные изменения могут коснуться того, чего мы так ждали, а именно драйверских характеристик. Благодаря увеличению количества сварных точек и швов повысилась жесткость кузова, стабилизаторы поперечной устойчивости стали толще, но одновременно и легче: внутри они полые. Кроме того, японские инженеры перенастроили электроусилитель руля, а также изменили характеристики пружин и амортизаторов. Все эти доработки должны привести к тому, что кроссовер станет точнее в управлении, не потеряв при этом в комфорте.

Наконец, комплекс активной безопасности отныне умеет видеть пешеходов в темноте и велосипедистов днем, лучше считывает дорожные знаки и разметку.

Как я уже говорил ранее, старт производства обновленного Lexus RX запланирован на третий квартал текущего года, а это значит, что до России автомобиль доберется не раньше начала будущего года. В любом случае, кардинальных перемен ждать не стоит, а все вышеописанные изменения должны лишь еще больше укрепить «ЭрИкс» в своем сегменте и, что самое главное, сделать его чуть более драйверским, чем нам немного не хватает в текущем поколении RX.