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Названы самые популярные в России премиальные кроссоверы 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных премиальных кроссоверов в России на протяжении шести месяцев текущего года.
На первом месте оказался Lexus RX с результатом 3780 проданных машин. Стоимость автомобиля составляет от трех до пяти миллионов рублей.
За ним следуют BMW — Х3 (2907 штук) и BMW — Х5 (2449 штук). Первая модель стоит от 3,2 миллиона рублей, вторая — от 4,75 миллиона.
Также в первую десятку самых вошли Lexus NX, Mercedes-Benz GLС, Mercedes-Benz GLS, Lexus LX, Audi Q5, Porsche Cayenne и BMW X1.
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Тест-драйвы , Автоновости , Audi , Audi Q5 , BMW , Lexus RX , Lexus , Lexus NX , BMW X1 , Porsche Cayenne , Porsche , Mercedes-Benz , Lexus LX
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