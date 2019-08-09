Недешевый, но очень крепкий и мощный Amarok V6 3,0 л TDI может стать последним "Амароком" с большим турбодизелем. На всякий случай мы решили выяснить, нужен ли такой пикап обычному пользователю, и на что он способен на бездорожье.
У нас в России существуют только два способа максимально быстро перевезти условный европаллет на нужное расстояние. Первый называется Amarok V6, а второй — Mercedes-Benz X 350 d, потому что лишь у двух "немцев" под капотом есть большие и мощные дизели.
Но у "Мерседеса" дела на рынке идут не очень, потому что фокус с навешиванием космического ценника на основу в виде "Ниссана" народ не оценил.
Более доступному "Амароку" (от 3,3 млн руб за V6) в компании японских пикапов L200 и Hilux живется чуть полегче. Его главная "киллер-фишка" — это взрывной дизель 3,0 л TDI, который развивает 224 л.с. (500 Нм), а в режиме Overboost — аж 245!
Выезжает ли "Амарок" из паспортных 7,9 сек в разгоне 0-100 км/ч? Как пикап ведет себя в городе, и остался ли "Амарок" целым после жесткого прохвата по бездорожью? А главное — почему таких "Амароков" в будущем уже не будет?Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из свежего видеообзора АвтоВестей. Приятного просмотра!