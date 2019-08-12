Первый тест обновленного Audi Q7

Покерфейс, уверенные ставки и раздача карт — ребята из Ингольштадта не парятся. В конце прошлого года появился новый BMW X5, в феврале этого дебютировал Mercedes-Benz GLE следующего поколения, а «второй» Audi Q7, который с нами с 2015 года, пережил лишь рестайлинг. Причем обновление, мягко говоря, поменяло автомобиль не очень серьезно. Мы познакомились с модернизированным вседорожником, чтобы понять, что он сможет противопоставить своим серьезно изменившимся конкурентам.

Так что же изменилось?

Обновлений так мало, что не придется даже загибать пальцы, чтобы все их пересчитать. Изменились фары головного света (теперь для автомобиля можно заказать лазерную оптику) и решетка радиатора, появились другие фонари с хромированной полосой между ними и бамперы, за счет которых габаритная длина автомобиля увеличилась на 11 миллиметров.

В салоне изменения существеннее — и они классные. Теперь интерьер кроссовера похож на А8 и Q8: исчез отдельно стоящий дисплей в верхней части передней панели, тачпад и шайба MMI — теперь тут два больших сенсорных экрана (диагональю 10,1 и 8,6 дюйма соответственно), предназначенные для управления мультимедийной системы, климат-контроля и всеми вспомогательными функциями. Другие отличия — это модернизированный центральный тоннель и оформление вентиляционных решеток.

Удобство управления всеми функциями с сенсорных панелей, конечно, вызывает вопросы. Но тут хотя бы есть тактильный отклик, что немного упрощает задачу, но не сказать, чтобы сильно.

Еще здесь есть цифровая приборка, проекционный дисплей (площадь выводимого изображения, как говорят в компании, сопоставима с размером экрана планшетного компьютера), поддержка LTE, точка доступа Wi-Fi и голосовой помощник Amazon Alexa, который связан с мультимедийным комплексом и позволяет управлять умным домом прямо из машины. Но нам, конечно, ничего такого не светит.

Среди важных изменений — это появление модернизированной бензиновой «шестерки» объемом три литра, чья мощность возросла с 333 до 340 сил. Вместо механического нагнетателя она теперь использует турбонаддув, выпускные коллекторы встроили в головки блока цилиндров, а на впуске появилась система Audi Valvelift, которая регулирует работу впускных клапанов в два этапа в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя, позволяя добиться лучшей топливной экономичности.

Помимо этого, все «Ку-Седьмые» теперь являются «мягкими гибридами» с интегрированным в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач 48-вольтовым стартер-генератором. Правда, только в Европе.

На российском рынке ни нового бензинового V6, ни гибридных модификаций, ни 286-сильного дизеля с индексом 50 TDI не будет. У нас останется один единственный дизель объемом три литра, выдающий 249 сил (который, кстати, на европейских машинах выдает на 18 сил меньше). И да, базовой версии с 252-сильным бензиновым двухлитровым агрегатом в России теперь тоже нет.

И как Q7 едет?

Вседорожник оснащен полноуправляемым шасси, адаптивной пневматической подвеской (в базе — обычная «железная») и активными электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости с более «коротким» рулевым механизмом — 2,4 оборота от упора до упора против стандартных 2,9. Последние — единственное новшество обновленного Audi Q7, без которых изменений в шасси машины не было бы вообще никаких.

Поездить удалось на 340-сильном бензиновом варианте и 286-сильном дизельном автомобиле — кроссоверов в российской спецификации на тесте, к сожалению, не оказалось.

Первый из них — прекрасен. Приятный звук, быстрые отклики и 5,9 секунды разгона до «сотни», но бензиновые моторы в России на «Ку-Седьмых» непопулярны, поскольку подавляющее большинство клиентов у нас предпочитают именно дизель. Агрегат TDI тоже неплох, но шумноват. При этом он обеспечивает схожую динамику — вседорожник на «тяжелом топливе» отстает от версии V6 3.0 TFSI всего на четыре десятых секунды в разгоне до ста километров в час.

И может быть хорошо, что в Audi решили ничего не менять в настройках шасси и рулевого управления. Потому что «КуСедьмой» по-прежнему один из самых лучших вседорожников по соотношению комфорт-управляемость.

В комфортном режиме управляющей электроники автомобиль расслаблен и покачивается на волнах, позволяя себе крениться в поворотах. В «спорте» машина опускается на 30 миллиметров, а стабилизаторы поперечной устойчивости зажимаются — и вот в этом случае крены практически полностью пропадают. Машина чувствуется абсолютно легковой в «рулежке», словно и в помине нет двух с лишним тонн массы и высокого кузова.

Причем даже в «спорте» Audi Q7 остается достаточно комфортным. Подвеска с легкостью переваривает большинство неровностей, чуть сильнее реагируя лишь на острые стыки и ямы, чем в «стандартном» режиме. Этот вариант показался настолько удачным, что немного поигравшись с настройками, мы оставили спортивный вариант на всю оставшуюся часть теста.

Когда в России?

До российского рынка обновленный Audi Q7 доберется в первом квартале следующего года и, понятное дело, говорить о ценах пока рано.

Первые автомобили будут поставляться с завода компании в Братиславе. К весне следующего года, судя по опубликованному ОТТС, кроссоверы встанут на конвейер калининградского предприятия «Автотор». Там машины начнут собирать по крупноузловому методу.

А пока есть еще шанс купить дорестайлинговые «Ку-Седьмые». Самый доступный вариант модели, оснащенной двухлитровым мотором, обойдется в 3,99 миллиона рублей, а машина с 249-сильным дизелем будет стоить от 4,57 миллиона рублей.