Длительный тест Mazda CX-5. Часть 1: верным курсом

Мазде CX-5 второго поколения грех жаловаться на продажи в России. Японка стабильно входит в десятку самых продаваемых автомобилей среди всех кроссоверов, где, между прочим, есть по-настоящему народные Renault Duster Hyundai Creta. При этом, дебютировавшая всего два года назад CX-5 уже пережила первое обновление, хотя это даже не обновление (сам по себе автомобиль практически не изменился) а больше расширение линейки модификаций и различные доработки в части оснащения и технических характеристик.

Снаружи обновленный кроссовер можно идентифицировать только по дизайну колесных дисков. На мой взгляд эти колеса выглядят намного выгоднее прежних с нелепыми черными акцентами.

Собственно, главная причина, ради которой и затевалось обновление, российского рынка не коснулась. В отличие от Mazda6, которая получила в свой арсенал турбомотор Skyactiv-G 2.5T (230 л.с. и 420 Нм), Mazda CX-5 осталась с прежней линейкой двигателей. И это понятно. Сейчас топовая CX-5 в исполнении Executive и без того перевалила отметку в 2,5 млн рублей, а будь у нее турбомотор, то пришлось бы создать внутреннюю конкуренцию с большим кроссовером Mazda CX-9 , прайс на который стартует с отметки в 2,75 млн рублей.

Уже в базовых версиях Drive и Active CX-5 оснащается светодиодными передними фарами с галогеновыми ходовыми огнями. В комплектации Supreme галогеновые ходовые огни заменяются светодиодными и появляется адаптивная система освещения. Топ версия Executive дополнена автоматическим дальним светом.

Самая дорогая комплектация Executive стала еще богаче. Теперь в отделке используется кожа Nappa, вставки из натурального дерева, потолок и стойки выполнены в четном цвете, передние сиденья получили вентиляцию, а салонное зеркало заднего вида теперь в тренде — оно стало безрамочным. Кроме того, Mazda CX-5 получила новый блок климат-контроля, функция распознавания пешеходов работает не только днем, но и ночью, а мультимедиа отныне поддерживает системы интеграции с мобильными устройствами Apple CarPlay и Android Auto. Камера заднего вида в топовом оснащении теперь не просто камера, а целая система кругового видеообзора.

Отныне самая дорогая комплектация Mazda CX-5 щеголяет кожей Nappa и черной отделкой потолка.

В списке оснащения появилась система кругового видеообзора.

Комплектация Executive обзавелась полноценной проекцией на лобовое стекло. Версии попроще довольствуются пластиковым экранчиком, расположенным на козырьке приборной панели.

Отличить обновленный кроссовер снаружи под силу не каждому. Единственное изменение — это новые 10-спицевые колесные диски, которые, на мой взгляд, выглядят куда лучше прежних колес со спорным дизайном. Еще одно изменение касается уже технический части, а точнее электронной системы G-Vectoring Control, которая призвана изменять тягу мотора в зависимости от угла поворота рулевого колеса, скорости и действующих на автомобиль ускорений. Благодаря электронике автомобиль обладает более правильными и предсказуемыми реакциями в поворотах. Так вот обновленная система, получившая в названии приставку «Plus», отныне включается в работу еще раньше при минимальном повороте «баранки», а также продолжает контролировать автомобиль на выходе из поворота. Конечно, почувствовать это изменение на деле вряд ли получится, но факт есть факт.

О ездовых свойствах Mazda CX-5 мы поговорим в следующей части, а что касается видимых и невидимых изменений, которые автомобиль получил в ходе последнего обновления, можно сказать, что японский кроссовер еще больше укрепился в своем классе. Как я уже говорил в ходе теста 2017 году, с появлением на рынке второго поколения CX-5 сделала заметный шаг в сторону качества и комфорта. Конечно, мы не будем говорить громких слов вроде «премиум» и «люкс», но по качеству исполнения, вниманию к мелочам и общему уровню проработки Mazda CX-5 сейчас один из лидеров в классе.