Длительный тест Hyundai Tucson: меняем турбомотор на дизель

После Hyundai Tucson с турбированным мотором и роботизированной коробкой передач вариант кроссовера с дизелем и новым восьмиступенчатым «автоматом» — просто песня. Если с первым всегда что-то напрягало (то подергивания в вялотекущей пробке, то слишком пережатая для городского автомобиля подвеска), то со вторым ты просто живешь.

В салоне тихо, сиденья комфортные, светодиодные фары светят неожиданно круто и ярко, 185-сильный дизель «тянет», а новый автомат, пришедший на смену шестиступенчатой трансмиссии, выполняет свою работу безупречно — ему даже не нужен спортивный режим, настолько всё происходит адекватно. Автомобиль легко ускоряется, достаточно шустро реагирует на нажатие педали газа и не так сильно трясется на неровностях, как его турбированный собрат.

«Тушкан» хорош на прямой и не болтается в колеях, но рулю хочется добавить побольше «чувствительности» и обратной связи — хотя даже это не портит впечатление от него, как комфортного, сбалансированного и в целом очень приятного кроссовера.

Серьезных недостатков тут найти не получится. Конечно, хочется, чтобы дизель тарахтел потише, чтобы пороги от грязи были прикрыты дверьми, чтобы в багажнике было побольше крючочков и всяких отделений для мелочей, музыка звучала «побогаче», а на приборной панели при заканчивающейся жидкости стеклоомывателя индикатор горел постоянно. Скажете мелочь, но мне, как максимально забывчивому человеку, это важно. Сообщение о заканчивающейся омывайке появляется лишь один раз при запуске мотора и потом пропадает, а на приборке не остается ни одной сигнальной лампы, оповещающей об этом.

Теперь давайте сравним Hyundai Tucson с конкурентами на российском рынке. На нашем тесте побывало два варианта модели — со 177-сильным бензиновым турбомотором и 185-сильным дизелем. Оба автомобиля в топовых комплектациях (с панорамными стеклянными крышами, вентиляцией передних кресел, камерой заднего вида и другими электронными плюшками), которые стоят 2 199 000 и 2 269 000 рублей соответственно.

Турбовая машина в версии попроще (но тоже весьма хорошо оснащенной) оценивается в 2 024 000 рублей, а дизельная предлагается в четырех модификациях, самая доступная из которых стоит 1 889 000 рублей. Кроссовер с агрегатом на «тяжелом топливе» в той же средней комплектации Dynamic обойдется на 70 тысяч рублей дороже турбированной машины с «роботом».

Конкуренты Hyundai Tucson

Один из самых продаваемых кроссоверов этого класса в России — Tiguan — предлагается с очень широкой линейкой версий и моторов. Самый доступный вседорожник с передним приводом, 125-сильным мотором и «механикой» обойдется в 1 499 000 рублей. Полноприводная машина, которая комплектуется 150-сильным бензиновым агрегатом, стоит уже от 1,76 миллиона рублей. Tiguan с двигателем мощностью 180 сил оценивается в 2 159 000 рублей, а 220-сильный — в 2 459 000 рублей. Дизель — 150-сильный 2.0 — стоит от 2 099 000 рублей. Топовый вариант модели — это почти 2,6 миллиона рублей.

Французский конкурент «Тушкана» Peugeot 3008 предлагается с двумя моторами мощностью 150 сил — бензиновым и дизельным. Первый стоит от 1,89 миллиона рублей, а второй — от 2,03 миллиона рублей. Такие кроссоверы бывают только переднеприводными (полный привод не доступен даже за доплату). Цена на топовый вариант 3008-го доходит до 2,24 миллиона рублей.

Toyota RAV4 продается на нашем рынке с бензиновыми моторами мощностью 146 и 180 сил. Цены на эти версии начинаются от 1 566 000 (полноприводная машина — минимум 1 813 000 рублей) и 2 019 000 рублей соответственно. «Рафик» со 180-сильным дизелем стоит от 2 027 000 рублей. Самый дорогой Toyota RAV4 обойдется почти в 2,3 миллиона рублей.

Kia Sportage , ближайший родственник Hyundai Tucson, предлагается со 150-и 184-сильными бензиновыми моторами, а также со 185-сильным дизелем. Самый доступный вариант модели, оснащенный передним приводом, стоит 1 389 900 рублей, а полноприводная машина — 1 569 900 рублей. Наиболее мощный бензиновый — от 1 854 900 рублей, а дизель обойдется минимум в 2 304 900 рублей.

«Кашкай» в России — только бензиновый. Доступны моторы мощностью 115 и 144 силы, которые работают в паре с «механикой» или вариатором. Самый доступный вариант кроссовера стоит 1 250 000 рублей. Автомобиль со встроенной мультимедийкой «Яндекса» обойдется минимум в 1 520 000 рублей, а топовая машина оценивается в 1 870 000 рублей.

Таким образом, если рассматривать дизельный «Тушкан», то такой автомобиль будет самым доступным из конкурентов — разница в пользу «корейца» составляет около 100 с небольшим тысяч рублей как минимум. Разница турбового автомобиля в сравнении со схожими по мощности вседорожниками других марок уже не так велика и как правило не доходит и до 80 тысяч.

Расходы владельца Hyundai Tucson Diesel

Теперь пришло время подсчитать стоимость владения Hyundai Tucson. Как обычно, мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.

Гарантия на автомобиль — три года или 100 000 километров пробега. Плановое техобслуживание проводится раз в год или 15 тысяч километров пробега.

Для сравнения, за бензин турбового «Тушкана» придется выложить 85 500 рублей, а общая стоимость владения составит 191 502 рубля. Таким образом, километр пробега с учетом всех трат обойдется в 9,57 рубля, только бензин — 4,27 рубля, а все траты без учета Каско — 5,9 рубля.

Hyundai Tucson оказался одним из самых доступных в эксплуатации кроссоверов. По крайней мере, среди побывавших на нашем длительном тесте. Так, владение Mitsubishi Eclipse Cross стоит 201 110 рублей в год, а километр пробега японского кроссовера выльется на рубль дороже, чем у «корейца» — 10,05 рубля.

Содержание Peugeot 3008 стоит 225 424 рублей, а километр пробега — уже 11,2 рубля. Другие автомобили этого класса стоят не намного дешевле, а то и дороже. За Mazda CX-5 придется выложить минимум (224,3 тысячи) рублей в год, за MINI Cooper S Countryman — (244,2 тысячи), а за Honda CR-V — (271,9 тысячи рублей).

При этом «кореец» оказывается достаточно выгодной покупкой не только среди одноклассников, но и среди автомобилей поменьше. И даже не премиальных. Например, стильный Citroen C3 Aircross обойдется в 190,1 тысячи рублей в год, а километр пробега с учетом всех трат у него стоит 9,5 рубля.

Так что с этой точки зрения покупка и владение корейским вседорожником кажется весьма неплохой идеей. Особенно учитывая хорошие перспективы при его перепродаже.

Но покупка Hyundai Tucson — это именно рациональное решение. Увы, кроссовер не блещет необычным дизайном, как новый Citroen C5 Aircross , не похож на четырехколесный арт-объект, как Peugeot 3008 и не радует управляемостью и азартом на дороге, как Mazda CX-5.

Поэтому если хочется именно дизельный компактный кроссовер, то Tucson — по-прежнему самый верный выбор. И хотя наличие версии с турбомотором и «роботом» может быть хорошим имиджевым решением, на деле такая связка оказывается не самым приятным в ежедневном общении вариантом. Да и к тому же те, кто готов жить с таким сочетанием агрегатов, уже давно рассекают на «немцах».

Лично я всегда был против рационального подхода к выбору автомобиля. Поэтому Hyundai Tucson — не мое. Я предпочту доплатить, но взять что-то повеселее, что будет радовать глаз и дарить мало-мальский кайф от вождения. А «Тушканчик» — хорош, но слишком строг, и я ему желаю стать чуточку эмоциональнее, хотя бы к следующему поколению, и бороться за продажи наравне с «Тигуаном».