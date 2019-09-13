Месяц с Volvo XC40: часть первая

Месяц живем с Volvo XC40: часть первая

От титулов рябит в глазах, ноги подгибаются, и ты готов пасть ниц: лучший европейский автомобиль года, автомобиль года в Японии, лучший автомобиль для женщин, лучший автомобиль по версии нескольких авторитетных зарубежных изданий и даже лучший автомобиль Ирландии. Всё это про компактный кроссовер Volvo XC40, который с самого своего появления на рынке в начале 2018 года стал новым бестселлером шведской марки. Мы решили провести с этой моделью месяц, чтобы понять, так ли он хорош, как о нем говорят. При этом по ходу поменяв дизельный вариант в роскошной комплектации на бензиновую машину в более простом исполнении.

Итак, кратко о том, что же представляет собой Volvo XC40. Это — 4,4-метровый кроссовер, который является прямым конкурентом Audi Q3 BMW X1, Mercedes-Benz GLA и Range Rover Evoque. Он построен на модульной платформе CMA с «Макферсоном» спереди и многорычажкой сзади, поперечным расположением двигателями, а также предлагается в переднеприводной модификации или с полным приводом, оснащенным многодисковой муфтой. Пока ничего необычного.

Дизайн экстерьера «сороковки» сдержан, как икеевский стул Хенриксдаль. В базовых модификациях автомобиль выглядит слишком спокойно и просто, даже скучно, но в с пакетом R-Design он слегка преображается: контрастная крыша, большие колеса, другие бамперы и зачерненная решетка радиатора делают свое дело. Плюс крошечный резиновый флажок Швеции, торчащий из-под кромки капота — забавная мелочь, которую можно заказать из списка фирменных аксессуаров. Прикольно, конечно, но изящества это ей не добавляет.

Интерьер — упрощенная копия XC90, главного в кроссоверном семействе Volvo. Электронная приборка и вертикальный экран мультимедийного комплекса (с навигацией и Bluetooth) на месте уже в базовом оснащении, но двигатель надо запускать банальной кнопкой вместо крутилки на центральном тоннеле, а режимы работы приходится выбирать не барабанчиком, а отдельной клавишей «Drive Mode», расположенной «на отшибе» центральной консоли.

Зато внутри королевство практичности — этакий Simply Clever по-шведски. Огромные обитые ворсом карманы в дверях, откуда убрали даже динамики аудиосистемы, хитрым образом спроектировав ее так, чтобы не потерять в качестве звучания, отдельная подставка под телефон с беспроводной зарядкой и нишами для мелочей вокруг, съемное отделение для мусора на центральном тоннеле, большой отсек внутри центрального подлокотника и даже крючок для пакетов, встроенный в крышку бардачка.

Качество материалов — прекрасное, сиденья даже в простой модификации — удобные и устроиться за рулем не доставляет никаких проблем. При этом на заднем ряду даже остается место для пассажиров: здесь просторно, ступни помещаются под переднее кресло даже если оно опущено до упора вниз, но спинка стоит слишком вертикально и ее, увы, никак нельзя отрегулировать.

В общем и целом всё классно, но есть неожиданный косяк — на втором ряду нет потолочных ручек. Вообще. А чтобы держаться за ручки в дверях, приходится неудобно выворачивать кисть.

Багажник удобный — как всегда у Volvo. Лямочки, крючочки, отдельные ниши и поднимающаяся домиком полка, создающая отдельное пространство для пары небольших пакетов, которые можно повесить на отдельные крючки. Объем отсека — 460 литров. А это меньше, чем у большинства одноклассников, включая Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и новый Range Rover Evoque.

Первым к нам на тест попал дизельный XC40 со 190-сильным дизельным мотором, обвесом R-Design и спортивной подвеской с регулируемыми амортизаторами. И это самый комфортный автомобиль среди всех кроссоверов, за последнее время побывавших на наших длительных тестах. Подвеска настроена великолепно: кажется, что даже на 19-дюймовых колесах, этому Volvo совершенно все равно по какому покрытию ехать. Машина не боится ни ям, ни лежачих полицейских, в ней не трясет и ничего не гремит. Кайф!

При этом автомобиль нельзя назвать увальнем или размазней. Кроссовер хорошо слушается руля, но ему хочется добавить тяжести и обратной связи. В общем, ничего необычного — Volvo по-прежнему не про активную «рулежку». Зато с удобством и комфортом здесь всё в порядке.

Первые впечатления от «сороковки» самые положительные. Тихий, экономичный и мягкий (но не слишком) городской кроссовер с кучей места внутри и всякий отделений для мелочей.

В следующий раз мы поменяем дизельный Volvo XC40 на бензиновый вариант в комплектации попроще: без стеклянной крыши, крутых обвесов, дорогущей «музыки» и прочих наворотов. Заодно сравним машину с конкурентами и подсчитаем стоимость владения.