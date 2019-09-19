Месяц с Volvo XC40: часть вторая

Месяц живем с Volvo XC40: часть вторая

Меняем дизель на бензиновый вариант, считаем расходы и подводим итоги

Вместо красного металлика — скромный белый, вместо стеклянной крыши — «глухой» потолок, вместо кожи на креслах — обычная черная «тряпочка», вместо алюминиевых панелей — вставки с какими-то схемами, на ощупь похожие на резину, и никаких там «Харман-Кардонов» и прочих атрибутов красивой жизни. Это мы поменяли наш дизельный Volvo XC40 в топовом исполнении на бензиновый кроссовер с минимальным набором опций.

Первое впечатление после «топа», конечно, разочарование. Но на самом деле повода расстраиваться нет: качество материалов по-прежнему на высоте, все «удобства» (вроде встроенного съемного отсека для мусора, например) всё еще здесь, а те самые «резиновые» вставки вместо алюминиевых панелей оказываются весьма интересной дизайнерской штукой. На этих элементах слева-справа от руля нанесена схема завода Volvo, перед передним пассажиром — карта Гётеборга, а на дверях — окраина города и острова близ побережья. Интересно, но за эти карты придется доплатить. Правда, не очень много — 18,2 тысячи рублей.

Вообще, наш «простенький» кроссовер язык не повернется назвать бюджетным. 190-сильный бензиновый автомобиль во второй по оснащенности версии Momentum стоит минимум 2 775 000 рублей, а даже те немногочисленные опции, которые у него есть, увеличивают цену до 2 976 100 рублей!

Дизельный вседорожник в модификации R-Design, на котором мы ездили парой недель ранее, стоит от 3,1 миллиона рублей за автомобиль со 190-сильным двигателем. С опциями же его цена возросла до 3 811 300 рублей! Почти 119 тысяч рублей ушло на навигацию и крутейшую аудиосистему Harman/Kardon, еще 146,4 тысячи — на электропривод передних кресел, память их положений и стеклянную крышу, 97,5 — на автопарковщик и круговой видеообзор, 95 — на адаптивный круиз-контроль, а 87,4 тысячи — на крышку багажника с электроприводом, бесключевой доступ и всякие сеточки-крючки в «грузовом» отсеке. Еще почти 100 тысяч рублей пришлось заплатить за красный цвет и подогрев всего, что нужно подогревать зимой.

Есть, конечно, «самый пустой» вариант, который стоит от 2 288 000 рублей, но те же опции довернут цену автомобиля как минимум до «Моментума». На первый взгляд — недешево. Но давайте посмотрим, сколько просят за конкурирующие модели премиальных марок.

Конкуренты Volvo XC40

BMW X1

Для «Икс-Первого» доступны два бензиновых мотора мощностью 140 и 192 лошадиные силы, а также 150-сильный дизель. Цены на модель начинаются от 2,1 миллиона рублей и доходят почти до трех миллионов рублей. Дизельный вариант стоит минимум 2,44 миллиона рублей, а автомобиль со спорт-пакетом M Sport обойдется в 2,85 миллиона рублей. До обновления BMW X1 также побывал в редакции на длительном тесте.

Цены на самый маленький кроссовер Jaguar начинаются от 2,63 миллиона рублей. За эту сумму предлагается автомобиль с 200-сильным бензиновым двигателем и полным приводом. Бензиновые варианты мощностью 249 и 300 сил стоят от 2,8 и 3,5 миллиона рублей соответственно, а 150-, 180-, и 240-сильные дизели оцениваются минимум в 2,66, 2,76 и 3,5 миллиона рублей соответственно. Самый дорогой автомобиль обойдется в почти в 4,1 миллиона рублей.

Range Rover Evoque

Новый Эвок предлагается со 150— и 180-сильными дизельными моторами — такие машины стоят от 2,9 и 3 миллионов рублей. Бензиновые кроссоверы, оснащенные агрегатами мощностью 200, 249 и 300 сил, можно купить минимум за 2,9, 3,1 и 3,8 миллиона рублей. Самый дорогой Эвок (даже без учета опций) стоит 4,7 миллиона рублей.

Lexus UX

Японский кроссовер доступен только с бензиновыми моторами, выдающими 150 и 178 лошадиных сил. Базовый вариант (с передним приводом) стоит от 2,3 миллиона рублей. Полноприводная машина — это только 178-сильный бензиновый вариант. Он стоит от 2,84 миллиона рублей.

Еще один немецкий конкурент Volvo — Mercedes GLA — тоже не богат мощными модификациями. Как и у Лексуса, у него в линейке есть только два варианта: переднеприводный 156-сильный и полноприводный 211-сильный. Первый стоит от 2,3 миллиона рублей, а второй — 2,5 миллиона. Скоро GLA сменит поколение.

Итак, разница в стоимости между Volvo XC40 и конкурентами не такая существенная, как может показаться на первый взгляд, но иногда выбор может сложиться совсем не пользу «шведа». Так, дизельный BMW X1 с пакетом M Sport будет стоить почти на 200 тысяч рублей дешевле «псевдоспортивной» сороковки на «тяжелом топливе». Примерно такая же разница — между 190-сильным бензиновым Volvo и чуть более мощным Мерседесом GLA. В то же время «швед» обойдется чуть дешевле, чем, например, Range Rover Evoque.

Теперь самое время подсчитать, сколько в сумме потратит на свой автомобиль владелец Volvo XC40 за первый год эксплуатации? По традиции мы считаем расходы для москвича старше 22 лет со стажем вождения больше трех лет, который в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше. Для расчета мы взяли именно дизельную модификацию, как наиболее нам приглянувшуюся.

Расходы владельца Volvo XC40 D4 в первый год эксплуатации

ОСАГО 8 462 р.

Каско 78 275 р.

Транспортный налог 10 450 р.

ТО 29 100 р.

Топливо 69 600 р.

Итого 195 887 р.

Километр пробега (только топливо) 3,48 р.

Километр пробега

(с учетом всех трат, включая Каско) 9,79 р.

Километр пробега

(с учетом всех трат, кроме Каско) 5,88 р.

Гарантия на автомобиль — три года или 100 000 километров пробега. Плановое техобслуживание проводится раз в год или 20 тысяч километров пробега.

Среди очевидных плюсов Volvo XC40 — относительно недорогое Каско (например, на Jaguar E-Pace стоимость полиса может доходить и до 200 тысяч рублей) и не самые высокие затраты на топливо.

При этом владельцу придется раскошелиться на оплату повышенного транспортного налога (с учетом налога на роскошь) и потратить почти 30 тысяч рублей на первое ТО.

Так что не самый скромный прайс на Volvo XC40 впоследствии может компенсироваться невысокой стоимостью владения. Что же касается самого автомобиля, то бензиновый вариант «в жизни» почти не уступает в динамике дизельному кроссоверу (8,4 против 7,9 секунды в разгоне «сотни» по паспорту), а на пухлых базовых 18-дюймовых колесах едет даже чуточку комфортнее.

Хочется лишь поворчать на традиционно не самое драйверское рулевое управление, изредка подтупливающий автомат и отсутствие каких-либо ярких эмоций. Тут тихо и спокойно — стопроцентный Volvo — и может быть даже слишком. Поэтому может это пусть и не лучший автомобиль года, но уж точно его не стоит выбрасывать из Топ-3 кроссоверов, которые хотелось бы купить.