В Сети появилось видео тестирования Hyundai Tucson

Тестовый заезд Hyundai Tucson новой генерации

Автомобильный бренд Hyundai показал видеоматериалы с официального тестирования новой модели автомобиля Hyundai Tucson

В качестве местности для испытания была выбрана трудная дорога, которая проходит по горному серпантину. За автомобилем следили сразу несколько дорожных камер. Так как машина была частично обклеена камуфляжной плёнкой, увидеть все нововведения не удалось, но кое-что рассмотреть можно.

Например, работу подвески или прекрасной слаженности всей ходовой части городского кроссовера. Также стала заметна установка новой фирменной радиаторной решётки и множественных нововведений кузова.

Подробные технические характеристики не разглашаются, но по некоторым данным, новая модель автомобиля будет оборудована 2,5-литровым бензиновым двигателем класса Theta3 с мощностью 180 л.с. Трансмиссия возможно будет оснащаться автоматической коробкой переключения передач с 8-ю ступенями.

На данном видеоматериале показано, как кроссовер отлично справляется как со стандартным дорожным полотном, так и отлично маневрирует не горном бездорожье. Машине идеально настроили параметры подвески, за счёт чего не было обнаружено кренов и сильных колебаний во время прохождения труднодоступных мест.

Выход автомобиля запланирован на второй квартал 2019 года. Поступление в различные автосалоны запланировано на 2021 год.