Патриот с автоматом — еще не солдат. Тест-драйва UAZ Patriot с АКПП

Три года назад УАЗ Патриот обрел свой нынешний вид и почти неизмененную конструкцию. Тогда кардинально обновленную модель, с прицелом чуть ли не на городское использование, журналистам презентовали в Армении. Сегодня внедорожник обзавелся АКПП, а для демонстрации всех потребительских свойств новинки выбрали дороги Азербайджана.

Со времен прошлого теста я не садился за руль УАЗ. С одной стороны, не было случая, с другой — и особого желания. Про машину тогда сказал немало хорошего, но хватило и претензий. Во-первых, попытка позиционировать тяжелый, рамный внедорожник как альтернативу городскому автомобилю показалась совершенно нелепой. Патриот, по моему стойкому мнению — автомобиль специального назначения, и только так. Во-вторых, недоделки на уровне конструкции и сборки — достаточно вспомнить пластиковый бензобак без намека на защиту, отсутствие внутренних ручек над передними дверными проемами, проблемы с проваливающейся педалью сцепления и много чего еще.

Печально известные краш-тесты Патриота, проведенные коллегами из «Авторевю» также не прибавили оптимизма. Но может за эти три года что-то изменилось? Ведь классный и проверенный крутейшими моделями GM, да и BMW , 6-ступенчатый «автомат» PUNCH 6L50 просто обязывает подтянуть качество. Может уже можно обсуждать и городское предназначение этого внедорожника? В гостеприимном Баку еще лето. Можно снять куртку, прижаться животом к теплому асфальту, и, перво-наперво, залезть под днище белоснежного Патриота в комплектации «Оптимум». Неужели?! Бензобак обзавелся пусть не бронебойной, но вполне приличной металлической защитой. С мнением журналистов все же считаются, а это вселяет надежды.

В салоне на передних стойках и над дверными проемами появились модные, ухватистые ручки, про отсутствие которых тоже говорилось. Последние — упругие на ощупь и даже с крючками, чтобы повесить куртку или пиджак. Вопрос лишь в том, нужны ли эти крючки спереди? Главное, из-за чего весь ажиотаж — на центральном тоннеле. Пластиковый, двухцветный селектор АКПП, да еще с ручными режимами переключения прибавляет Патриоту солидности.

Рукопожатие селектора или попросту ручки коробки передач — моя, своего рода, традиция при знакомстве с автомобилем. Только вот ответный люфт и пошатывание несколько удивляют. Позже выяснится, что пресловутая деталь — чуть ли не единственная, заказанная поставщиков из Китая. Будем надеяться, что на серийных автомобилях ручка будет более основательной.

Тут же еще одна претензия. Даже с моими длинными руками до селектора коробки надо дотягиваться. И если просто переключить режим, несмотря на жесткость хода, еще как-то получается, то перещелкивать передачи в ручном варианте крайне неудобно. В плане эстетики вроде все нормально — селектор смотрится как на спортивном или просто легковом автомобиле. Только вот с эргономической точки зрения — незадача. Неужели никому не пришло в голову удлинить шток сантиметров на десять? Или приподнять кожух тоннеля, заодно интегрировав в него какой-нибудь бокс для мелочевки?

С другой стороны, разве можно это требовать от автомобиля, за который в минимальной комплектации с АКП запросили 1 034 тыс. рублей, что всего то на 60 тысяч дороже версии с «механикой».

Понятно, что эта цена базовой версии, однако для беспокойной жизни бродяги-охотника-рыболова набор из кондиционера, пары передних подушек безопасности и мощной автономной печки второго ряда вполне достаточно. Работает она, кстати, довольно тихо, но очень эффективно. Пару минут и можно выключать — жара! Впрочем, все это было и раньше. Равно как и 4-цилиндровый, бензиновый двигатель ЗМЗ-409051 объемом 2,7 л и мощностью 149 л.с., появившийся в прошлом году. К 135-сильному ЗМЗ-40906, который еще встречается в базовой версии с МКП, претензия была единственная — слаб, особенно в горах. А что увидим сейчас?

Водить Патриот с АКП оказалось очень непривычно. С одной стороны понимаешь, что в твоих руках рамный, неуклюжий увалень. С весьма кондовыми повадками. С другой стороны, нажав на акселератор, я почувствовал некую долю элегантности. «Автомат» не делает с автомобилем чуда, но плавность переключений здорово его приукрашивает!

Променад по Баку, расстоянием километров в двадцать, оказался весьма приятным и совершенно не напряжным. Когда сосредотачиваешься только на рулении — машина кажется куда более послушной. И это несмотря на пару неразрезных мостов, рессорную подвеску сзади и пружинную спереди. В действительности, отсутствию какого-либо негатива на поведение в городе способствовали и колеса. Чисто внешне они показались мне маленькими, и это действительно так. В огромных арках типоразмер 235/70 R16 смотрится недомерком, но машина ведет себя на асфальте комфортнее, да и раскачка при ее немалом росте в 1910 мм ощущается куда меньше.

К национальному парку Гобустан ведет трехполосная трасса. Слева довольно плотный поток, справа едут те, кто готовиться свернуть вправо. Идем 90 км/ч в среднем ряду. Неожиданно, метрах в 50 спереди, с заправки выезжает легковушка и останавливается точно по центру трассы в надежде сразу же вклиниться в левый ряд. Только кто же ей даст! Делать «лосиный тест» на такой скорости — однозначно уйти кувырком на бензоколонку, да и со всех сторон нас поджали. Уповаю на тормоза и окошко между машин. Нырнуть вправо удается за секунду до удара. Патриот взвизгивает шинами, пытаясь встать на правый борт, но не заваливается, а обходит препятствие на уже погашенной скорости. Что ж, значит с управляемостью в критических ситуациях не так все и плохо. Даже хорошо.

Трассовый режим 6-ступенчатый PUNCH воспринимает однозначно. Экономить и все тут, даже несмотря на то, что и возросшей мощности двигателя УАЗ откровенно не хватает. Примерно замеренный разгон до сотни — порядка 14-15 секунд. Его, кстати, производитель официально не публикует. В ЭБУ АКП, как и ожидалось, есть много заложенных алгоритмов переключения. При малейшей возможности коробка переходит на шестую передачу и не слезает с нее, пока резко не придавишь газ. Вот тут как раз и хочется воспользоваться всеми возможностями 6L50, но, увы, как уже было сказано, ручное переключение очень неудобно.

Вообще PUNCH 6L50, выпускаемый во французском Страсбурге, еще известен под именем Hydra-Matic. По крайней мере, у американцев. Семейство этих «автоматов» проверено годами, а 6-ступенчатый вариант пошел в серию в 2006 году. Поэтому вопросов к надежности этого узла нет никаких вопросов.

АКП предельно надежна, переваривает крутящий момент до 450 Нм и мощность двигателя до 320 л.с. Производитель уверяет, что масло в коробке передач залито на весь срок службы. Правда, опыт эксплуатации 6L50 на других марках автомобилей показывает, что раз в 80 тысяч километров масло все же стоит менять. И еще один момент. Эта АКП, впрочем, как и многие другие, не любит длительных высоких оборотов. Известны случаи заклинивания масляного насоса, но в случае с весьма скромным мотором УАЗа такого ожидать не приходится.

Выкатившись на проселок в заповеднике Гобустан, Патриот оказывается в своей стихии. Все его лучшие качества — вот они. Проехать по ухабам, залезть в канаву и выбраться из нее, даже с выключенным полным приводом и «понижайкой» — все это он может. Может заползти и на крутую гору, только вот тут снова чувствуется нехватка лошадиных сил. АКП до конца пытается вытянуть автомобиль на повышенной передаче, надеясь на мощность и крутящий момент, и не получив желаемого, резко сбрасывается на вторую передачу, а иногда и на первую.

А вот теперь, дабы не испытывать судьбу включаем раздатку с понижайкой и автомобиль начинает вести себя куда увереннее. Увы, Патриот с нынешним мотором и автоматом, пока еще не настоящий солдат, которому любая пересеченка дается без напряжения. Впрочем, второй день горных тестов оказался куда более успешным для УАЗа, тем более мы пересели в более комфортный Патриот в комплектации «Премиум». Пересаживались без сожаления, ведь в нашей машине начали проявляться рывки при движении. К настройкам АКП эта проблема вряд ли имеет отношение. Скорее всего дело в том, что на тесте у нас были предсерийные машины, с двигателями которых еще предстояло поработать.

Длинные перегоны по безумно красивым, цветным горам Хызы, без особо крутых подъемов, вновь полученный автомобиль выдержал с честью. Коробка быстро адаптировалась к рельефу и достаточно уверенно держала третью или четвертую передачи, что нам и требовалась. Правда, говорить об экономии бензина не приходится. 14-15 л на сотню в горах — норма.

Комплектация «Премиум» может похвастаться ESP, климат-контролем, а также мультимедийкой с полноцветным сенсорным дисплеем, многофункциональным рулем с кожаной отделкой и обогревом, круиз-контролем и немного тонированными стеклами. USB-разъем нашелся в перчаточном ящике — полный восторг! В общем, по этой комплектации все очень недурно, если не сказать богато. Что порадовало больше всего, так это кресла. Почти три сотни по пересеченной местности, а спина не устала и не взмокла. Профиль и материал обивки — весьма удачные, жаль регулировок минимум.

Еще отмечу удачные инастройки системы стабилизации. При ошибке в прохождении поворота ESP очень мягко вмешалась и подкорректировала траекторию. А вот слабая герметичность салона разочаровала. Через несколько часов весьма жесткого драйва все наши вещи, да и передняя панель покрылись слоем пыли. Еще один момент выяснился по выезду на асфальт. Появилось неприятное биение в педали тормоза. Изрядно нагретые на спусках с гор тормозные диски, эффективно замедляться при помощи автомата не всегда выходило, похоже деформировались.

Тем не менее благополучно доехать до Баку это не помешало. Выставив круиз-контроль на разрешенную скорость 110 км/ч, мы быстро и комфортно добрались до столицы Азербайджана. Кстати, Патриот способен ехать и быстрее и заявленных максимальных 150 км/ч!

Краткие технические характеристики УАЗ Патриот 2,7 АКП

Габариты, мм (Д / Ш / В): 4750 / 1900 / 1910

Колесная база, мм: 2760

Дорожный просвет, мм: 210 Снаряженная масса, кг: 2015

Мощность, л.с. : 149,6 Максимальный крутящий момент, Нм: 235,4/2650 об/мин Максимальная скорость, км/ч: 150 Трансмиссия: 6-ступенчатая, автоматическая

Привод: подключаемый полный, с пониженным рядом передач Объем топливного бака, л: 68 Расход топлива, л/100 км:

городской цикл — 13,7 загородный цикл — 9,2