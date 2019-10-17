Названы очень дорогие, странные и полезные опции авто

Очень дорогие, странные и полезные опции автомобилей

К неисчерпаемой теме опций и аксессуаров мы обращаемся уже не первый раз. Здесь другие наши обзоры про безумно дорогие и самые необычные "допы".

Дешевый "звездный потолок"

"Звездное небо" на потолке уже давно не новость: тот же Rolls-Royce уже более десяти лет предлагает такую опцию. Эффект ночного неба создают 1300 светодиодов на черном потолке, вот только стоит такая блажь около $11 500!

Ответ на это пришел с другой стороны автомобильного мира. Свои звезды на потолке получил куда более дешевый городской хэтч Vauxhall Adam (он же Opel Adam ). Светодиодов там, конечно, поменьше, но и цена такой опции оказалась аж в 22 раза ниже — всего чуть дороже $510! Жаль только сам Adam в мае 2019 года прекратили выпускать.

Набор рыбака

Bentley тоже предлагает для своего кроссовера Bentayga заоблачно дорогие опции. Как вам часики Breitling Mulliner Tourbillon ценой более $200 000, о которых мы ранее уже писали в похожей подборке опций?

К этому хронометру еще можно докупить переносной рыболовный набор Fly Fishing от все того же ателье Mulliner. В комплекте четыре удочки в обшитых кожей тубусах, контейнер для закусок и напитко, саквояж под крючки и прочие рыболовецкие снасти, включая тиски для вязания мушек, а также рыболовные сачки в кожаных сумках. На фоне часов стоит такой набор рыбака всего-то $102 000. Вот только непонятно, червей копать самому или для этого в списке опций есть отдельный человек?

Встроенный "дипломат"

Разработанный в Bertone заднеприводный люксовый седан Alfa Romeo 90 (1984-1987 годы выпуска) для своего времени был очень неплохо оснащен. Цифровая "приборка", электроприводы стекол и регулировки сидений, центральный замок, окраска металлик, саморегулирующийся передний спойлер… Коробка передач была отнесена к задней оси, как на спорткарах, а топовые версии оснащались моторами V6.

Была и еще одна необычная "фишка". А именно — предлагаемый с завода оригинальный съемный чемодан типа "дипломат", которые вставлялся в специальную нишу в бардачке. По легенде, эта весьма удобная и сочетающаяся с клиентурой автомобиля функция появилась в результате конфуза. Якобы, некий высокопоставленный сотрудник Alfa Romeo, ехавший на заднем диване, во время резкого торможения получил по затылку улетевшим портфелем, который до этого лежал на полке под задним стеклом.

Собачий набор

Похожий на кирпич кроссовер Honda Element изначально задумывался для рынка США. И отличался не только возможностями трансформации утилитарного салона, но и открывающимися против хода езды задними дверями. С "Элементом" в Honda решили сыграть на страсти американцев к собакам: в компании создали специальный "собачий набор", облегчающий пребывание питомцев в автомобиле. Предлагали его на машины 2010 и 2011 модельного года.

В предлагаемый дилерами комплект за $1000 входил приставной трап, по которому собака заходила в багажник. В цену также включили установленный в багажнике вентилятор для обдува домашнего питомца, специальные коврики для салона, защитные чехлы второго ряда сидений и сетчатые системы удержания животного на диване или в том же багажнике. Кстати, позднее Honda вновь отличилась, предложив для минивэна "Одиссей" встроенный пылесос.

Кофемашина

Пятиместный компактвэн Fiat 500L , делящий платформу и агрегаты с кроссовером Jeep Renegade, вряд ли может похвастаться каким-то особыми способностями. Но место в истории он себе уже обеспечил, став первым серийным автомобилем, для которого в виде опции была предложена кофемашина для приготовления в дороге ароматного эспрессо.

Девайс ценой около $385 вставляется в подстаканник и питается от прикуривателя. И хотя его емкость невелика, чашкой горячего свежесваренного кофе в дороге он вполне может обеспечить, что выгодно отличает его от банального термоса. Кстати, вслед за Fiat кофемашину в 2015 году предложила и Audi . В комплект аксессуара за 199 евро входит не только сама кофемашина, но и чемоданчик для переноски, две кофейные чашки из небьющегося стекла, 18 капсул для приготовления эспрессо и салфетка для чистки.

6 Mini

Предупреждение о дожде

Как известно, открытый кабриолет и дождь весьма плохо сочетаются. И ладно, если дождь застал на ходу: остановился, быстро поднял крышу и поехал дальше. Куда хуже, когда оставил открытую машину на парковке, а тут, по закону подлости, с неба закапало.

В Mini решили подстраховаться владельца на этот случай. В состав навигатора за $2000 британцы включили функцию получения данных о погоде в заданном районе и предупреждения водителя, что там, где находится машина, скоро польет и надо как можно быстрее поднимать верх. Причем тревожное сообщение выдается не только на экран медиасистемы, но и присылается на мобильный телефон. Кстати, в 2009 году на открытых Mini появилась такая бесполезная, но забавная опция, как Openometer, который считает, сколько часов машина проехала со сложенным верхом.

Подогрев подлокотников

В современных автомобилях подогревается, кажется, все, что только можно: кресла, руль, зеркала, стекла, сам двигатель… Но в Mercedes-Benz пошли еще дальше. И S-Class в кузове W222 (выпускается с 2013 года) обзавелся подогревом центральных и дверных подлокотников на обоих рядах сидений!

В Европе за такую приятнейшую в холод "теплую" опцию просили немалые $3000, которые как раз стоит "зимний" пакет Winter. В него также входили подогрев руля и проектор данных на тоже подогреваемое лобовое стекло.

Ключ-браслет

Представьте, что вы приехали на машине на пляж, чтобы поплавать. Переоделись, сложили все вещи, деньги и документы в машину, заперли ее. А теперь вопрос: куда девать ключ?! В Jaguar Land Rover предложили ход, простой до гениальности.

Больше не надо заматывать ключи в пакет или прятать их в водонепроницаемый чехол и привязывать к телу. Все просто: на этот случай покупателям кроссоверов Jaguar и Land Rover британцы предложили в виде опции герметичный ключ-браслет, в который зашита RFID-метка. Он надевается на руку, как обычные часы, а чтобы открыть или закрыть замки в машине, достаточно поднести браслет к задней двери.

9 Honda

Походный душ Еще один полезнейший аксессуар для активного отдыха предлагала компания Honda в первом поколении кроссовера CR-V. Это был переносной душ, насос которого питался от 12-вольтовой розетки, а воду он закачивал через шланг из любой емкости с водой или прямо из реки.

После вылазок на бездорожье таким душем удобно отмыть обувь, велосипед или вдоволь набегавшуюся по буеракам собаку. А если вода в емкости достаточно теплая, то можно и самому помыться, повесив лейку на поднятую дверь багажника или держа ее в руке. Бывалые автопутешественники сейчас не смеются: они-то хорошо знают, как на уже на 3-4 день жизни "дикарем" в поля-лесах хочется помыться по-человечески…

Защита от биооружия, камеры наблюдения

Внедряя в Model S и Model X комплекс фильтрации поступающего в салон воздуха под названием Bioweapon Defense Mode, компания Tesla заявляла, что это решение позволит пережить в салоне даже атаку боевым биологическим оружием! В системе применен специальный фильтр размером в 10 раз больше обычного. Режим суперфильтрации включается нажатием иконки со значком биологической угрозы. Он в 300 раз эффективнее против бактерий, в 500 раз лучше вылавливает аллергены, в 700 раз тщательнее задерживает дым и в 800 раз успешнее оберегает от вирусов, писал журнал The Verge. В 2018 году калифорнийские владельцы Tesla смогли на себе ощутить работу этой системы по время масштабных лесных пожаров.