Новый Lexus RX: беспощадный консерватизм против добротного рестайлинга

Новый Lexus RX и предшественники: как беспощадный японский консерватизм портит впечатление от добротного рестайлинга

Мимолетная поездка — и я очарован! Атмосферный V6 ласкает слух выразительным звуком, реакции на газ точны, руль с «короткой» рейкой искрит обратной связью, и высокий кроссовер с игривостью небольшого хэтчбека облизывает поворот за поворотом. Не верится, что столько задора, легкости и позитива мне дарит Lexus RX самого первого поколения, чего явно не скажешь про RX поколения нынешнего. Может, с обновлением все изменилось?

Обреченный на успех

Если даже сейчас, в 2019-м, хорошо сохранившийся первый RX способен увлечь и удивить, то представьте, что творилось в 1997-м, после дебюта почти серийного экземпляра на Чикагском салоне. Автомобильный мир тогда практически перевернулся с ног на голову, ведь RX устроил настоящую революцию, открыл Священный Грааль современного автопрома и стал, по сути, родоначальником сверхпопулярных премиальных кроссоверов в том виде, в котором мы все знаем их сегодня.

Задумайтесь. Когда Mercedes ML был неуклюжим рамным внедорожником, BMW X5 только готовился к дебюту, а Volkswagen Touareg Porsche Cayenne существовали лишь в виде макетов и прототипов, Lexus уже продавал необычный высокий универсал с несущим кузовом и полным приводом, построенный на легковой платформе седана ES. Это сейчас мы все прекрасно знаем рецепт кроссовера, а тогда он был в диковинку.

Запоминающаяся внешность с двухцветной окраской, клиренс в 185 мм, качественный и просторный интерьер с высокой посадкой, богатое оснащение — и все это приправлено престижной эмблемой, достойной техникой и приятным легковым поведением на дороге. Поперечно расположенная V-образная алюминиевая «шестерка» 1MZ-FE объемом 3,0 литра до сих пор везет и звучит на все свои 223 силы и 301 Нм, четырехступенчатый автомат настроен идеально, а полный привод у первого «Эр-Икса» самый что ни на есть постоянный, с межосевым дифференциалом, блокирующимся вискомуфтой, и даже опциональным задним самоблоком.

Рестайлинг 2001 года принес новые опции, среди которых ксеноновые фары и навигационная система с DVD, и, конечно, фирменные прозрачные фонари, ставшие визитной карточкой Лексуса. До сих пор этот RX и выглядит свежо, и едет так же, оставаясь абсолютно современным в ощущениях. Неудивительно, что с ценой от 31 тысячи долларов он имел оглушительный успех, моментально стал самым востребованным автомобилем марки Lexus и самым популярным премиальным кроссовером в США. Кстати, оба этих титула RX удерживает до сих пор, продаваясь в Штатах по сто с лишним тысяч машин в год!

Первый премиум-гибрид

Второй RX вышел на рынок в 2003 году, внешность растеряла часть былого очарования, зато интерьер стал богаче, и технологически это был шаг вперед. Прежний трехлитровый V6 заменили сначала на 3.3, потом на 3.5, мощность выросла до 270 сил, автомат был уже пятиступенчатым, полный привод остался постоянным, можно было заказать пневмоподвеску, адаптивный «круиз», адаптивные фары и еще кучу модных опций. А в 2004-м дебютировал первый в мире гибридный автомобиль премиум-класса, RX 400h. Именно он и достался мне в качестве следующего подопытного для наблюдения за эволюцией модели.

До сих пор RX с буквой «h» в названии остается самым популярным гибридом марки. На сегодняшний день мировой тираж этой версии составляет почти 400 тысяч экземпляров, а всего компания Lexus реализовала уже более миллиона электрифицированных автомобилей. А главное, что такой RX 400h, несмотря на возросшую массу, остался почти живчиком в реакциях и воспринимается очень-очень динамичным.

Силовой установке, состоящей из мотора V6 3.3 и электромеханической трансмиссии, похожей на приусовскую, помогает еще и электромотор мощностью 68 сил, расположенный на задней оси. Суммарная отдача — 272 силы. Звук все такой же классный, а бодрое ускорение без пауз и переключений передач завораживает. Как никак, 7,6 секунды до сотни. Неплохо даже по нынешним меркам.

Тяжесть престижа

В 2008-м появился RX третьего поколения. Он переехал на новую платформу с задней многорычажкой и электроусилителем руля, сменил пятиступенчатый автомат на шестиступенчатый, постоянный полный привод — на подключаемый, сохранил опционную пневмоподвеску и даже получил модные активные стабилизаторы в дорогих версиях. Внешность стала консервативнее, а богатый интерьер, напротив, обрел знакомые нам черты Лексусов последних лет. Мне снова достался гибрид, но восторга уже не было.

Силовая установка RX 450h обрела мотор 3.5 V6, более эффективную электрическую часть, электродвигатель на задней оси остался прежним, а суммарная мощность возросла до 295 сил, но былые эмоциональность и живость пропали.

Такой RX оброс жирком из бесконечных опций и шумоизоляции, уже не звучит, ускоряется вальяжно и ощутимо кренится. А продажи, между тем, по-прежнему были на высоте, и третий RX продержался на конвейере аж до 2015-го.

Наши дни

Все, что было дальше, вы знаете и видите сейчас на дорогах. В нынешнем поколении дизайнеры Лексуса явно пошли в разнос, в позапрошлом году появилась удлиненная семиместная версия, и четвертый RX, на минуточку, является самым продаваемым премиальным автомобилем в России.

В 2018-м у нас купили девять тысяч машин. Вот только перед тем, как опробовать обновленный кроссовер, я прокатился на прежнем и совсем загрустил.

Автомобиль с такой яркой внешностью не вызывает на ходу никаких эмоций. Да, в этом качественном интерьере тихо, комфортно и просторно, но управляемость не просто скучна, на фоне первого «Эр-Икса» она примитивна.

За вялой реакций следует какой-то резкий доворот, на руле средненькое по искренности усилие, крены нарастают нелинейно, и в итоге машину не то что не чувствуешь, ей не хочешь управлять. Как показывает статистика, рынку на это наше брюзжание совершенно плевать, тем не менее, обновленный RX — это совсем другое дело.

Он рулится!

В Лексусе признают, что для многих клиентов нынешний дизайн был слишком дерзким. Неожиданно, правда? Теперь японцы взяли себя в руки и сделали внешность чуть менее вычурной. С переднего бампера исчезли острые клыки, «противотуманки» теперь выполнены в виде полосок и расположены ниже, решетка радиатора с мелкой ячейкой в стиле более молодого кроссовера UX выглядит аккуратнее, а новые фары имеют более плавные контуры без характерного зигзага. Сзади, по традиции, — новый рисунок фонарей.

За подретушированной внешностью скрывается более жесткий кузов с увеличенным количеством точек сварки и клеевых соединений. Шасси тоже переработали. Обычные амортизаторы перенастроены, задний стабилизатор стал толще, ступицы прочнее.

Адаптивная подвеска, доступная для дорогих комплектаций, теперь точнее подстраивает свои характеристики под дорожные условия, а на версии F-Sport появились специальные растяжки со встроенным демпферами вибраций, как на кроссовере NX. Вдобавок был перекалиброван электроусилитель руля. И вуаля: RX заиграл новыми красками.

Реакции стали заметно точнее и собраннее, крены уменьшились, на руле появилось внятное усилие, и такой RX уже приятно бросать из изгиба в изгиб на каком-нибудь серпантине. Он, может, и не вызывает драйверского азарта, как какой-нибудь X5 на М-подвеске, но все делает предсказуемо и очень точно. Увы, редкие острые неровности, которые нашлись на Ибице, дали понять, что определенный недостаток энергоемкости и комфорта у подвески все же остался. Зато еще эффективнее стала шумоизоляция, и в «Эр-Иксе» царит настоящая премиальная тишина.

Моторы не изменились

Двухлитровая «турбочетверка» на младшей версии RX 300 (от 3 389 000 руб.) по-прежнему выдает 238 сил и 350 Нм, невыразительно звучит и с трудом справляется с таким крупным кроссовером. На горизонтальной поверхности в спокойном ритме проблем нет, но движение в небольшой подъем и обгоны уже наводят на мысли о том, что лучше выбрать RX 350 (от 4 179 000 руб.). Тем более, на такой машине нередко ездят с полным салоном.

Мотор 3.5 V6, который больше любят в регионах, — это 300 лошадей, 370 Нм, более выразительный голос и неплохая динамика. Правда, автомат тут восьмиступенчатый и настроен нет так здорово, как шестиступенчатый на RX 300. Ну, а силовая установка сверхдорогого гибрида RX 450h, который за 5 574 000 руб. купят лишь единицы, развивает те же 313 сил, что и раньше. Удивило, что тяжеленная педаль тормоза тоже осталась без изменений: для эффективного замедления на нее приходится наваливаться всем телом.

Умнее и безопаснее

В рамках рестайлинга были актуализированы и многие электронные «помощники» водителя. Система автоматического экстренного торможения теперь видит велосипедистов и пешеходов, причем последних не только днем, но и ночью. При движении на адаптивном «круизе» можно одним нажатием клавиши подстроить скорость под актуальное ограничение, которое определяет камера распознавания дорожных знаков.

Ассистент, помогающий удерживать машину в центре полосы, работает точнее, а в случае, если вы отвлеклись в процессе парковки, то RX самостоятельно затормозит перед препятствием вне зависимости от направления движения.

Уникальные фары

Есть и кое-что совершенно особенное. В дорогих комплектациях RX получил первые в мире матричные фары с необычной системой BladeScan. Ее принцип заключается в том, что световой поток от диодов сначала попадает на крохотный зеркальный элемент специальной формы, и дальше начинается самое интересное.

Этот зеркальный элемент не статичен, а напоминает микровентилятор и вращается со скоростью 6000 об/мин.

Такое вращение вместе с точным управлением включением и отключением диодов позволяет менять пучок неослепляющего дальнего света суперплавно, если быть точным, с шагом в 0,1 градуса, словно в фаре не пара десятков диодов, а четыре сотни.

Эту систему Lexus разрабатывал вместе с японской компанией Koito целых 13 лет, и утверждает, что надежность системы проверена многочисленным тестами. И не спрашивайте меня, сколько стоят такие фары.

Ох уж эта «мультимедийка»!

И вот, наслаждаясь приятным, комфортным и просторным интерьером и купаясь в окружении такого количества современных технологией, приходится терпеть эту допотопную мультимедийную систему.

Спасибо, конечно, что сейчас, в 2019 году, дисплей неплохого качества стал сенсорным (8 дюймов в «базе» и 12,3 дюйма — в дорогих версиях), и наконец-то появилась поддержка Apple CarPlay/Android Auto, но само головное устройство и его интерфейс отстают лет на десять.

Причем японцы продолжают изобретать велосипед и вместо того, чтобы поставить простую шайбу а-ля BMW, меняют неудобную мышку на столь же неудобный тачпад. У навигации древняя графика, картинка кругового обзора так себе, возврат в главное меню сопровождается двухсекундной задержкой, а привычная для смартфона прокрутка какого-нибудь списка при помощи тач-скрина то и дело приводит к случайным нажатиям. Уважаемая компания Lexus, с этим надо что-то делать!

Будут брать

Вот так впечатление от неплохого рестайлинга оказалось несколько смазанным. Надеюсь, нам не придется ждать тридцать лет, прежде чем RX все-таки получит нормальную «мультимедийку», хотя вы все равно будете покупать его так же хорошо, как и покупали.