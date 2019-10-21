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Кроссовер Skoda Kamiq GT дебютирует 4 ноября 

Car.ru + ещё 3 14 часов назад
Кроссовер Skoda Kamiq GT дебютирует 4 ноября
Фото: Car.ru
Автомобильный бренд Skoda объявил дату проведения официальной презентации нового автомобиля Skoda Kamiq GT, который должен стать передовым флагманским кроссовером бренда.
Фотографии нового автомобиля Skoda Kamiq GT появились на официальном сайте Министерства промышленности КНР в прошлую среду. Согласно фото, модель является прямой наследницей Kodiaq GT, но со стандартным кузовом. Стоит отметить, что оптика, передний и задний бампер, радиаторная решётка и фары очень схожи по стилистике на Skoda Scala.
Размеры кроссовера составляют: длина — 4409 мм, ширина — 1781 мм, высота — 1606 мм, колёсная база — 2610 мм.
Машина может быть оборудована двумя вариантами силовых агрегатов на выбор. Первый представляет собой 1,2-литровый бензиновый турбомотор, мощность которого составляет 145 л.с. Второй вариант является 1,5-литровым атмосферным двигателем с мощность 116 л.с. Трансмиссия может оснащаться механической коробкой переключения передач с 5-ю ступенями или автоматической КПП с 6-ю диапазонами. Привод исключительно передний.
Премьера нового автомобиля состоится 4 ноября. Предварительная цена у китайских автодилеров будет составлять 116 тыс. юаней, что составляет 1 млн рублей.
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Тест-драйвы , Skoda
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