Suzuki Jimny: «Нива» из альтернативной реальности

Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике

Спустя десять лет после ралли «Шёлковый путь», когда я сопровождал гонку за рулём Volkswagen Touareg , меня вновь занесло в Калмыкию. Снова пески с пучками сухой травы и редкими кустарниками до самого горизонта, снова подо мной внедорожник… Только теперь — рамный, на мостах, угловатый. И нет, это не «Гелендеваген»: этот внедорожник мне вполне по карману — моего нового знакомца зовут Suzuki Jimny

Трудно поверить, насколько «Джимник» крохотный, пока не подойдёшь к нему вплотную. Высокий водитель вроде меня может дотянуться до заднего колеса, просто вытянув руку из окна. Ведь даже «Нива» длиннее этого грозного вояки на целых двадцать сантиметров: на дороге Suzuki Jimny занимает столько же места, сколько Daewoo Matiz

У него не багажник — багажничек: 85 литров, у какого-нибудь Ленд Ровера объём бардачков больше. Не диван сзади, а диванчик. Не рама, а рамочка… Хотя нет: тут меня занесло, и вообще об этом позже.

В Suzuki говорят, что рассчитывают на городских жителей — это для них новый Jimny красят в веселенькие расцветочки и даже предлагают контрастную чёрную крышу. Это для них автоматическая коробка, мультимедиа-система с сенсорным экраном и легкосплавные колёса, которые положены топ-версии GLX.

Но если вы совсем-совсем ничего не знаете про Jimny, то у меня для вас есть одна важная новость — а вы уж сами решайте, считать ли её хорошей или плохой. Новый Jimny — это отнюдь не кроссовер: он сохранил и рамную конструкцию предшественника, и зависимую подвеску с неразрезными мостами спереди и сзади.

По сути, можно говорить о глубокой модернизации, а не полностью новой конструкции: например, на раме появилось три дополнительные поперечины (это повысило безопасность и снизило передаваемые на кузов вибрации), мосты стали шире на 40 миллиметров (повысилась устойчивость машины), а двигатель и вовсе совершенно новый. Но вот насколько всё это нужно городскому жителю — вопрос открытый.

Jimny прошлого поколения продержался на конвейере невероятные по меркам нашего времени двадцать лет — и наконец отправлен в отставку. Новая модель — а японцы настаивают, что это совершенно новое поколение — получила симпатичный угловатый кузов, стилизованный под внедорожники Jimny/Samurai сорокалетней давности, и новый 1,5-литровый мотор K15 мощностью целых 102 лошадиные силы. Не впечатляет? Ну так раньше было 86 сил и 1,3 литра.

Внутри новый «Джимник» больше всего напоминает внедорожники восьмидесятых — в хорошем смысле: у него простая передняя панель, будто бы собранная на болтах (на самом деле это имитация), приборы в квадратных рамках, управление «раздаткой» при помощи рычага, поручень перед пассажиром и голый металл в задней половине салона. Где ещё сегодня увидишь такое? Всё это соседствует с удачным трёхспицевым рулём, современным блоком климат-контроля и ухватистыми тумблерами внизу центральной консоли. Ну а вопрос про мягкость пластика будем считать неуместной шуткой. Зато он не царапается и удобно моется.

На удивление, здесь не так уж тесно, несмотря на крохотные размеры. «Чувство локтя» есть, но пассажир водителю не мешает, а дверь давит не сильнее, чем на старом «гелике» — благодаря новой форме кузова с более вертикальными боковинами и круто установленным лобовым стеклом. Даже я с ростом 190 сантиметров разместился с приемлемым комфортом.

Но в долгой дороге из Астрахани в Элисту у меня начали ныть ступни — не хватает диапазона регулировки кресла. Ну а если вы готовы по-настоящему страдать, то садитесь назад (если ваш рост ниже среднего, вам даже хватит места для ног). А в целом — жить можно!

За десять лет с моего прошлого приезда разбитого асфальта под Астраханью меньше не стало. И каждая выбоина напоминает о наличии неразрезного моста спереди — колебания балки заметно отдают в руль. Правда, коллеги, ездившие на старом Jimny, уверяют, что его повадки стали намного спокойнее благодаря появлению демпфера в рулевом механизме. Сам руль от упора до упора делает аж четыре оборота. Что, может быть, и к лучшему, поскольку в поворотах высокий и узкий Jimny пугает кренами.

Шоссе между Астраханью и Элистой настолько прямое, что руль хоть веревкой привязывай, да отправляйся спать. В обе стороны от дороги, сколько хватает глаз — плоская, продуваемая всеми ветрами степь. Лишь изредка пейзаж разнообразят небольшие озерца и пасущиеся вдоль обочин тощие коровы. Но в них изредка просыпается зов предков, и они бросаются наперерез куда-то в степь — конечно же, прямо у меня перед машиной! Лучше сбрасывать скорость загодя, поскольку тормоза у «Джимника» так себе.

Впрочем, заснуть за рулём Jimny и не даст — во всяком случае, вариант с автоматической коробкой передач, на котором ездили мы. В старинном «автомате» Aisin всего четыре ступени, и уже на «сотне» мотор завывает на 3000 оборотах в минуту. Поэтому 120 километров в час — верхний предел для более-менее комфортной езды, а лучше всего передвигаться километрах на 80-90 в час. Тогда и мотор не голосит, и аэродинамических шумов минимум. Думаю, что базовый Jimny в комплектации LX с пятиступенчатой ручной коробкой был бы в этих условиях комфортнее.

Хорошо хоть, есть круиз-контроль, и можно дать отдохнуть затёкшим ступням. Но будьте готовы к сюрпризам: стоило мне расслабиться, как мотор заголосил в отсечке! Что за чудеса? Гадать долго не пришлось: оказывается, правым коленом я просто нажал кнопку на селекторе «автомата», которая отключает высшую передачу. Такой вот забавный эргономический просчёт.

Казалось бы: чего стоило поменять «автомат» на более современный, хотя бы шестидиапазонный агрегат? Нет, дело даже не в экономии — просто сейчас вообще не выпускают современных коробок продольного расположения для моторов малой мощности! Напомню, что все машины такого размера теперь оснащаются поперечно расположенным силовым агрегатом. А ещё использование прежней трансмиссии означает, что полный привод здесь подключаемый. То есть в обычных условиях вы передвигаетесь на заднем приводе. Перспектива так себе — особенно на скользких осенних дорогах.

Я вздохнул с облегчением, когда наш маршрут свернул в степь, на грунтовку. Там Jimny очутился в своей тарелке — главное не забыть подключить рычагом передний мост. Перемахнуть через бруствер, чтобы поехать фотографироваться с лошадьми? Легко! Проехать канаву? Вам как — вдоль, поперёк или наискосок?

В громадной песочнице, куда мы прибыли под вечер, я поначалу робел: как бы не перевернуть невзначай машинку на крутом подъёме. Но постепенно осмелел — и проехал везде, где шинам хватало сцепления с поверхностью. На горках меня страховала система удержания на спуске, а при вывешиваниях — толково настроенная система стабилизации, имитирующая межколёсные блокировки. Не буду изображать ретрограда — есть однозначная польза от электроники даже на бездорожье!

Главный секрет внедорожных возможностей — в отличной геометрии. На первый взгляд, цифры не впечатляют: ну что такое 21 сантиметр дорожного просвета — чуть больше, чем у Лады Весты Кросс. Но эти сантиметры — под редукторами мостов, а под днищем просвет больше. Вкупе с короткой базой (всего 2,5 метра) это позволяет перемахивать препятствия, за которые зацепится более крупный внедорожник. Хода подвесок приличные, а свесов считай что вовсе нет — передний бампер выступает даже меньше, чем у «джимника» прошлого поколения.

Главное во время внедорожных приключений — делать всё не торопясь. Я вот на незнакомой грунтовке разогнался… и «Джимник» так раскозлился на ямах, что я едва не пробил головой потолок, в багажнике случился переворот, а машина чуть не проскакала мимо поворота. Страшновато! Подвеска довольно комфортная на асфальте, но на действительно разбитых дорогах она недостаточно энергоёмка.

Из Элисты я привёз следующие впечатления: во-первых, за прошедшие десять лет город мало изменился. Всё то же сочетание унылых советских пятиэтажек и частного сектора, которое хоть как-то украшают пагоды буддистских храмов-хурулов. Да ещё местные Нью-Васюки: стоящий на отшибе район Сити-Чесс аляповатой архитектуры со статуями на шахматную тематику, построенный по инициативе бывшего главы республики, эксцентричного Кирсана Илюмжинова (до прошлого года он был президентом Международной шахматной федерации ).

Второе впечатление — в городе «Джимник» вполне на своём месте. На городских скоростях 105-сильного моторчика хватает, Suzuki довольно резво отзывается на педаль газа, а четырёхступенчатый автомат перебирает ступени порасторопнее многих современных агрегатов. Крохотные размеры и аквариумная обзорность позволяют просунуть нос хоть в иголочное ушко.

Да, на роль экспедиционника Jimny явно не подходит. Зато он словно создан для коротких вылазок выходного дня — и притом вполне может каждый день возить вас на работу. Этакая «Нива» из альтернативной реальности — добротно собранная, без проблем с надёжностью и воя трансмиссии, не кондовая. Или заменитель квадроцикла, который не нужно таскать за город на прицепе.

«Джимник» и впрямь мог бы стать у нас по-настоящему народным автомобилем, если бы не цена — он почти втрое дороже «Нивы». С другой стороны, Jimny — самый доступный в России рамный внедорожник иностранного производства, а 1 359 000 рублей — сумма достаточно умеренная для того, чтобы новые внедорожнички уже начали регулярно встречаться на улицах.