Skoda Superb: хочу быть Camry

Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine

Первая половина длительного теста флагманского Skoda Superb с 280-сильным мотором и полным приводом прошла в попытках максимально полно использовать его потенциал. Во второй части теста мы поговорим о недостатках машины, одним из которых, увы, является его цена.

Хочу быть Camry

Если первые недели за рулем Superb я регулярно ездил динамично, пытался зарубиться с соседями по первому ряду на светофоре, пройти поворот побыстрее, а в дождь немного поскользить, то к концу теста окончательно перевел мехатронное шасси в комфортный режим и никуда не торопился. 280 сил? Они пригождались только при обгонах с выездом на встречную полосу на загородных шоссе. Расход топлива пополз вниз и снизился на 0,5 литра. Невольно в голове сам собою возник вопрос, а нужен ли вообще столь мощный Superb? Ощущения спортивности он не дает, звучание у мотора ничем не лучше оного у младших братьев по гамме — это ведь «четверка» с турбонаддувом, пусть и самая мощная, а не V6, как у Camry.

Конечно, иметь под правой ногой запас мощности и тяги — приятно. Даже в комфортном режиме ты не задумываешься о маневре — просто сильнее продавливаешь правую педаль, чтобы DSG сбросила не одну-две, а две-три передачи. Тоже самое касается и прекрасно настроенного шасси — ты просто не тормозишь перед поворотами так же сильно, как на той же Camry, а проходишь его быстро, наслаждаясь сочным усилием на руле и нейтральным балансом шасси. Но, повторюсь, почти все то же самое можно получить и на машине с 220-сильной версией того же мотора. Почти, потому что такой Superb не может полноприводным. Но так ли это нужно?

Остается лишь жалеть о том, что в России не представлен Superb со 190-сильным дизелем 2.0 TDI. Для него, как для флагмана дизельной линейки, в Европе доступен полный привод. В качестве альтернативного флагмана именно такой Superb был бы интересным предложением. Конечно, дизельная Skoda (7,6 с до 100 км/ч) медленнее не только нашего красного лифтбека (5,5 с), но и 220-сильной версии (7,0 с). Впрочем, я отвлекся. В нашей реальности иметь дело приходится лишь с бензиновыми машинами. По крайней мере пока в Россию не привезут обновленный Superb, который был рассекречен еще в мае.

Теперь флагман Skoda может быть гибридом, а у универсала появилась версия Scout — то, каким должен быть дорогой Superb в России. Как справедливо заметили в комментариях в первой части тест-драйва, еще в прошлом году, не дожидаясь рестайлинга, чешский производитель стал предлагать в России ряд опций, ранее недоступных для Superb: панорамную крышу и электронную панель приборов. Но наша машина относится к 2018 модельному году, так что для нее все эти радости жизни были недоступны.

Впрочем, и аналоговая комбинация приборов никаких вопросов не вызывает. Пожалуй, единственная опция, которой реально не хватало нашему Superb — это система камер кругового обзора. Конечно, частично их заменял фирменный шкодовский парктроник на 360 градусов, но в час пик парковать без малого пятиметровый Superb приятнее было бы при наличии картинки с камер.

Дорого, еще дороже

Ну, а теперь о самом грустном — о ценах. В России Superb доступен в пяти версиях: 1.4 TSI (150 л.с.) с 6-ступенчатой механической коробкой или 7-ступенчатым роботом DSG, 1.8 TSI (180 л.с.) с тем же роботом, 2.0 TSI (220 и 280 л.с.) с 6-ступенчатой коробкой DSG. Удивительно, но самый доступный Superb — вовсе не машина с механикой: базовую комплектацию Active предлагают только на 150-сильных лифтбеках с DSG. Стоят такие машины 1 643 000 рублей. Skoda с тем же мотором, но с «механикой» и в комплектации Ambition обойдется минимум в 1 751 000 рублей. Доплата за DSG — 50 тысяч.

Машина со 180-сильным мотором оценена минимум в 1 972 000 руб. за ту же комплектацию Ambition. Цены на Superb 2.0 TSI стартуют с отметки в 2 187 000 руб. за 220-сильную версию и 2 526 000 руб. за 280-сильную. Комплектация Style доступна для всех версий по цене от 1 962 000 до 2 636 000 руб. Топовую комплектацию Laurin & Klement нельзя получить с МКП. В зависимости от версии цены варьируются от 2 332 000 до 2 959 000 руб.

Для сравнения, Toyota Camry V6 3.5 стоит от 2 324 000 до 2 499 000 руб., а KIA Optima GT — 2 054 900 руб. И не забывайте, что в отличие от азиатских машин, при покупке которых доплачивать придется только за цвет и аксессуары, ценник на Superb — лишь стартовая площадка для вашего воображения. Доплачивать придется за множество опций. Даже за те, который, казалось бы, просто обязаны быть стандартным оборудованием машины за три миллиона рублей. Стеклоочеститель пятой двери? Кожаный салон? Люк? Обогрев лобового стекла? Платите, платите и еще раз платите!

Superb, как у нас — это комплектация Ambition плюс доступный только для нее пакет SportLine за 675 900 руб. В сочетании с нашим мотором цена составляет 3 201 900 руб. Трехзонный климат-контроль, топовая мультимедиа-система Columbus и аудиосистема Canton загоняют цену за 3,4 миллиона. А ведь у нас нет ни упомянутой электронной панели приборов, ни люка, ни камеры заднего вида.

Так что сравнивать его нужно даже не с Optima GT, а со Stinger GT. Но там под капотом V6 3.3 битурбо мощностью 370 л.с., оригинальный дизайн и 3 404 900 руб. на ценнике. Ну а на Stinger с более близким по мощности к 280-сильному Superb 2.0-литровым турбо-мотором (247 л.с.), цены лежат в диапазоне от 2 384 900 до 2 834 900 руб.

А во сколько обойдется владение флагманом Skoda в первый год эксплуатации? Традиционно мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров.

Гарантия на автомобиль — 3 года или 100 000 км.

Межсервисные интервалы для всех Superb составляют один год или 15 000 км, но после первой тысячи километров (или трех месяцев) нужно приехать на нулевое ТО. Стоит оно 10 589 руб. Первое полноценное ТО обойдется немногим дороже — в 16 462 руб. Таким образом на сервисе в первый год вы оставите 27 071 руб.

ОСАГО обойдется в 10 982 руб., полис КАСКО в среднем стоит 95 000 руб., а транспортный налог в Москве составит солидные 42 000 руб. Если принять за расход топлива те 11 литров 95-го бензина, которые в среднем расходовал Superb во время нашего теста, то расходы на горючее составят 102 520 руб.