Все о новом Volkswagen Golf

Volkswagen Golf , некогда давший имя целому классу автомобилей, наконец сменил поколение. Предшественник продержался на конвейере семь лет, пережив рестайлинг в 2016 году, и ушел на покой, уступив место восьмой итерации модели. Как выяснил «Мотор», новинка доберется до России, однако ждать ее придется долго.

Почти за месяц до публичного дебюта в Вольфсбурге Volkswagen Golf восьмого поколения в условиях строжайшей секретности показали небольшой группе журналистов в Мюнхене. Но никаких откровений в плане внешности автомобиля не произошло: виной тому большое количество шпионских фотографий. На протяжении года новинку караулили буквально на каждом шагу, и в результате сеть наводнили снимки закамуфлированных прототипов и машин без всякой маскировки.

Эволюция дизайна и модернизированный логотип

С первого взгляда становится ясно, что над экстерьером была проведена серьезная работа, причем не только с точки зрения эстетики, но и аэродинамики. В целом новый Golf выглядит более агрессивно, чем предшественник: такого эффекта удалось добиться во многом за счет агрессивных линий кормы, заметного рельефа на капоте и узких блоков передней оптики. Несмотря на множество, казалось бы, незначительных отличий вроде светодиодной полосы, тянущейся по линии капота от одной фары до другой, облик Golf остался на 100 процентов узнаваемым.

Иными словами, тенденция к стандартизации модельного ряда и повсеместное «обезличивание» машин в угоду «фирменной стилистике марки» обошла Golf стороной — этот автомобиль сложно будет спутать на дороге с любой другой моделью Volkswagen . Куда сложнее сходу распознать на капоте нового Golf модернизированный логотип марки: литера W теперь не трехмерная, как раньше, а плоская, из-за чего шильдик стал выглядеть более минималистичным и современным.

Что до упомянутой аэродинамики, то, как уверяют в компании, каждая деталь кузова была перепрофилирована, а ее форма — уточнена. В результате инженерам удалось добиться снижения коэффициента аэродинамического сопротивления на сотые доли, до 0,275.

Седьмой Golf стал первым Фольксвагеном на модульной платформе MQB. В основе восьмого — эволюция той же архитектуры. В длину автомобиль достигает 4 284 миллиметров, в ширину — 1789 миллиметров, в высоту — 1456 миллиметров, а колесная база равна 2636 миллиметрам. Для сравнения, при равной базе он на 26 миллиметров длиннее, на один миллиметр шире и 36 миллиметров ниже модели предыдущего поколения. Что касается веса, то, в зависимости от модификации, восьмой Golf на 35–70 килограммов легче предшественника.

Эпоха цифровизации

Если изменения в дизайне экстерьера Golf восьмого поколения можно назвать эволюционными, то в салоне автомобиля произошла настоящая революция. Во-первых, физические кнопки остались лишь на руле, и еще пара — на центральном тоннеле. В остальном же управление практически всеми функциями автомобиля, даже панорамным люком, осуществляется с помощью сенсоров.

Во-вторых, появилась внушительных размеров изогнутая панель, которая образует «цифровое рабочее место», как его называют в компании. В едином корпусе объединены 10,25-дюймовый экран с виртуальными шкалами приборов и дисплей мультимедийной системы, диагональ которого, в зависимости от комплектации, составляет от 8,25 до 10,25 дюйма. Кроме того, предусмотрен проекционный дисплей.

Заигрывание с цифровыми технологиями обернулось для Volkswagen немалыми хлопотами. Еще за год до дебюта появились слухи о том, что компания испытывает трудности с настройкой электроники, в частности — с виртуальной панелью приборов. Дело в том, что новая технология требовала в 10 раз больше кода, чем многие современные смартфоны.

«Привет, Алекса», общение автомобилей и автопилот

Голосовым помощником уже никого не удивишь — в России даже китайские автомобили заговорили голосом яндексовской Алисы. Европейцам же в новом Golf на насущные вопросы будет отвечать Алекса, помощница от американского IT-гиганта Amazon.

Куда интереснее, что Volkswagen Golf станет первой в Европе моделью с технологией Car2x, доступной уже в стандартном оснащении. Систему анонсировали в прошлом году: она работает на базе сетей 5G и позволяет автомобилям в потоке обмениваться данными между собой и с инфраструктурой. Это новшество сопряжено с новой же системой Travel Assist, которая умеет подруливать, ускоряться и притормаживать на скорости до 210 километров в час. Car2x использует информацию о дорожной ситуации, предоставленной другими машинами и транспортной инфраструктурой, с целью обеспечения безопасного движения при активации Travel Assist.

Еще одна необычная фишка нового Golf — это хранение информации об индивидуальных настройках в облаке. В отличие от обычной функции памяти, система работает не только в конкретной машине. Допустим, если в семье два «Гольфа», и водитель пересаживается из одного в другой, то данные о положении кресла и наружных зеркал, температуре, фоновом освещении и любимой музыке можно «подтянуть» из облачного хранилища. Ранее мы сталкивались с похожей технологией на новом BMW X5.

Моторы для Европы

Volkswagen держит курс на электрификацию: новый Golf предложат на европейском рынке с бензиновыми двигателями, которые работают с 48-вольтовой электросистемой по принципу «мягкого гибрида». В задачи электромоторчика входят помощь основному агрегату на первых секундах разгона, работа системы Start-Stop и аккумулфяция энергии в батарее при торможении. Такая система позволяет экономить до полулитра топлива на 100 километров, уверяют в компании.

Новому Гольфу положены бензиновые моторы 1,0 TSI evo (90 и 110 сил) и 1,5-литровый TSI evo (130 и 150 сил), а также дизель TDI evo объемом 2,0 литра (115 и 150 сил). Трансмиссия — шестиступенчатая «механика» либо семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Позже семейство пополнится версиями e-Hybrid с 204-сильной установкой, в состав которой войдет 1,4-литровый бензиновый мотор, и подзаряжаемым вариантом GTE мощностью 245 сил. Кроме того, в 2020 году на европейский рынок выйдет Golf TGI со 130-сильным 1,5-литровым мотором, который работает на природном газе. А вот полностью электрический E-Golf ждать не стоит: его нишу в продуктовой линейке марки теперь занимает электромобиль ID 3.

Судьба Volkswagen Golf

В Volkswagen «Мотору» подтвердили, что компания намерена привезти Golf восьмого поколения в Россию, однако это произойдет не скоро: новинка появится не раньше четвертого квартала 2020 года. Еще одна плохая новость — модификации с новомодными и экономичными силовыми установками в нашей стране продаваться не будут. Нам положены версии с двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра калужской сборки. Они выдают 90 и 110 лошадиных сил и соответствуют стандарту Евро-5. Цены и комплектации станут известны ближе к старту продаж. /m