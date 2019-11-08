Новый BMW X6: привидение с моторищем

Тест нового BMW X6: отчего владельцы «ха-шестого» полюбят ездить ночью

Удивить ли сегодня кого-то 530-сильным турбомотором на кроссовере? Реактивным разгоном за 4,3 секунды до «сотни»? Или фантастически изощренным шасси — с адаптивными амортизаторами, активными стабилизаторами, да ещё и подруливанием задней оси? Нет: вот увидите, что на новом BMW X6 все будут обсуждать… подсветку радиаторной решетки!

Ах, сколько желчи вызывали цветные лампочки под днищем и в радиаторной решетке, которые молодёжь всех возрастов лепила на свои ВАЗики после выхода блокбастера «Форсаж» в далёком две тысячи первом. Пора забирать свои слова обратно — теперь это не стыдно, ведь баварская автомобильная аристократия переизобрела украшение шпаны из Бирюлёво! В самом деле, если рэперы стали крутыми продюсерами, всеобщими кумирами и миллионерами — отчего бы элите автопрома не повесить на шею здоровенную золотую цепь с во-о-о-от таким украшением?

Оказывается, нечто подобное баварцы предложили еще два года назад — просто тогда подсветка была погребена где-то в каталоге дилерских опций к «пятёрке» BMW. Но теперь сияющие «ноздри» будут приметой всех без исключения «икс-шестых» уже с завода. Причём будут не просто загораться при отпирании машины, но даже в движении извещать всех окружающих: «Смотрите, завидуйте, я — обладатель Баварских Моторов!» Теперь это возможно, потому что эту подсветку сертифицировали как часть головного освещения. То есть формально каждая «ноздря» — это как бы продолжение соответствующей фары. Конечно, на деле они светят едва заметно, с фарами не сравнить.

Готов биться об заклад, что скоро самой популярной опцией в неофициальных сервисах BMW по всей России станет установка подсветок на «иксы» прошлых поколений — как было двадцать лет назад с «ангельскими глазками».

Но довольно иронии! «Икс-шестой» своим успехом уже доказал, на какие жертвы готовы идти покупатели ради внешнего вида. За одиннадцать лет, прошедшие с выхода первой модели, продано уже свыше четырёхсот тысяч машин, а купе-кроссоверы стали чуть ли не обязательным номером почти у каждого производителя — от Мерседеса до Renault

Технически «Икс-шестой», как и прежде, почти ничем не отличается от BMW X5 — теперь уже четвёртого поколения, в основе которого лежит модульная платформа CLAR. Иными словами, приходится ближайшим родственником ещё и флагманскому кроссоверу BMW X7 (да-да, тому самому, с огромными «ноздрями»).

Но если прежде «Икс-шестой» и внешне довольно близко следовал «Икс-пятому» — вплоть по среднюю стойку они были почти идентичны — то у новой модели полностью оригинальный кузов: иные все внешние панели кузова, за исключением капота, а передние стойки кузова наклонены сильнее.

На первых порах моторов будет четыре: навороченный шестицилиндровый дизель с четырьмя турбинами мощностью 400 лошадиных сил, флагманский V8 4.4 мощностью 530 лошадиных сил, и пара моторов поскромнее — 340-сильная бензиновая «шестерка» и 249-сильный турбодизель.

Как всегда у BMW, в вариантах шасси нетрудно запутаться. Какую подвеску изволите: простую, М-подвеску, М-Professional c активными стабилизаторами и подруливанием задних колёс, а может «пневматику»? Все они с адаптивными амортизаторами, а по заказу механизм подруливания задней оси можно добавить на любую версию. Итого семь вариантов шасси!

Увы, рассказать о нюансах их поведения мне нечего. Во-первых, нам всем в Мюнхене выдали совершенно одинаковые синие X6 в самой мощной версии X6 M50i с пневмоподвеской. А во-вторых, дороги в Баварии настолько ровные, что комфортно будет и вообще без подвески. Даже в поле, на сельской тропке шириной в одну машину асфальт почти идеальный: из неровностей — только коровьи лепёшки.

И всё же кое-что отмечу. Во-первых, связка турбо-«восьмёрки» с восьмиступенчатым автоматом очень дружелюбна и комфортна, несмотря на колоссальную мощность и ошеломляющую динамику. Разгон до «сотни» занимает 4,3 секунды: всего на одну «десятку» медленнее, чем у X6 M прошлого поколения! И звук прекрасный, с приятным рокотом — даром что синтезированный, льющийся из динамиков аудиосистемы.

Другое дело, что при переключении в режим Sport звук не только становится отчетливее, но и теряет правдоподобие — словно играешь на приставке. Да и в целом выбор режимов работы шасси больше напоминает баловство — словно их характеристики специально развели так, чтобы владелец почувствовал разницу: мол, не зря деньги заплачены! Потому что в обычном базовом режиме пневмоподвеска чересчур вальяжна для кроссовера со спортивным уклоном, а в спортивном — наоборот, плотновата: хочется чего-то среднего. Зато при переключении в спортрежим поджимаются валики боковой поддержки мультиконтурного кресла, создавая «бээмвешное» настроение — без этого сиденье уж очень просторное.

Проворность, с которой машина реагирует на руль, в сочетании с невозмутимостью на автобане достойна восхищения — спасибо «короткой» рулевой рейке и механизму подруливания задних колёс. Хотя чувство руля вся эта машинерия, похоже, всё-таки притупляет. Интересно, не будет ли лучше X6 на простой пружинной подвеске и без системы подруливания…

Внутри новый X6 почти полностью повторяет X5 — а значит, здесь всё та же обшитая качественной кожей передняя панель и пухлый руль, быстродействующая мультимедиа-система с удобным интерфейсом… И та же виртуальная панель, из-за которой сломано столько копий. Странный вид не единственный её недостаток — ромбовидные шкалы плохо читаются, а показания тахометра и вовсе невозможно разобрать. Два малозаметных отличия от «Икс-пятого» — это дверные панели с более ухватистыми ручками, да приливы на центральном тоннеле.

Посадка за рулём — вот что оправдывает существование «Икс-шестого» лично для меня. Более того: именно сейчас смысла в этой модели больше, чем когда бы то ни было! Ведь благодаря круто заваленным стойкам лобового стекла водитель BMW X6 получает то самое чувство кокона, за которое мы все так любим «баварцев». И которого начисто лишён нынешний BMW X5! Да, у него благодаря круто установленному лобовому стеклу в салоне теперь привольно и светло, как бывает в Ленд-Роверах, или во флагманском BMW X7. Но ровно это лишает его эмоционального заряда, который заставляет вас собраться и мчать куда-то вдаль.

Чтобы испытать это чувство, вовсе необязательно тратить 6,8 миллионов рублей на топовый X6 M50i с 530-сильным мотором или 6,6 миллионов на четырёхтурбинный 400-сильный X6 M50d. Достаточно 5,4-5,5 миллионов за более скромные X6 xDrive 40i (340 сил) и X6 xDrive 30d (249 сил) — именно такие машины пользуются у нас наибольшим спросом. Тем более, что в темноте за сиянием «ноздрей» различий между ними всё равно не видать.

Ну а тем, кто не мыслит такой кроссовер без абсурдно мощного мотора, адресованы модификации X6 M и X6 M Competition мощностью 600 и 625 лошадиных сил. Правда, прежде чем расстаться с девятью с хвостиком миллионами рублей, придётся подождать середины 2020 года, когда эти машины появятся у дилеров.