Как обновили бестселлер Mitsubishi

Тест обновленного Mitsubishi Outlander с семью местами

Японский кроссовер хорошо известен в России начиная с самого первого поколения. С 2003 года по наши дни в нашей стране продано более 250 000 Аутлендеров — из них более 150 тысяч приходится на нынешнее, третье поколение.

Оно и выпускается дольше всех, с 2012 года — так что совершенно закономерно, что за прошедшие семь лет мы уже устали считать его обновления, крупные и не очень.

Первый рестайлинг Outlander пережил в 2014 году — он получил обновленные бамперы и светодиодные задние фонари, а также 18-дюймовые колесные диски нового дизайна. Также была доработана система охлаждения вариатора и шумоизоляция. Однако уже в следующем, 2015 году внешность кроссовера изменилась наиболее радикально — это было связано с внедрением нового фирменного стиля компании. Как результат — экстерьер Outlander из подчеркнуто спокойного превратился в умеренно агрессивный.

А кроме того, инженеры Mitsubishi сосредоточились на технических доработках. В частности, версия 2015 года получила кузов увеличенной жесткости, доработанную подвеску и рулевое управление, а также в очередной раз улучшенную шумоизоляцию — включая новые стекла и усиленные дверные уплотнители.

Очередная порция обновлений подоспела к 2017-му: датчики света и дождя стали на российском рынке стандартным оснащением, появилась обязательная система ЭРА-ГЛОНАСС и электронный «ручник» на версиях с бензиновым мотором 2.4. В том же 2017 году Outlander получил новую внешнюю антенну в виде «плавника», а в 2018 году подоспел еще один фейслифтинг — поистине, в этих вставках и накладках на бамперах недолго и запутаться!

Кроме того, мы помним, что в начале своего пути Mitsubishi Outlander третьего поколения предлагался в нашей стране даже в виде подзаряжаемого гибрида — поставки дорогостоящей версии Outlander PHEV прекратились вместе с крупным рестайлингом базовой модели.

Автомобиль 2019 модельного года также получил порцию технических усовершенствований — инженеры снизили уровень шумов от двигателя, усилили шумоизоляцию задней части салона и в очередной раз перекалибровали настройки подвески и рулевого управления. В частности, благодаря иным характеристикам амортизаторов подвеска стала менее жесткой.

А кроме того Outlander получил новый вариант отделки салона бежевого цвета — по воле маркетологов, такой интерьер можно заказать только для автомобиля в максимальной комплектации Ultimate с двигателем 2.4 мощностью 167 л.с. и пятью креслами. Стоит такой автомобиль 2 330 000 рублей — он самый дорогой из пятиместных. А вот семиместную версию кроссовера в нашей стране не продавали до 2019 года. Сейчас этот пробел восполнен.

Дополнительный ряд сидений можно заказать для автомобиля с двигателем 2.0 (146 л.с.) и 2.4 (167 л.с.) в полноприводном исполнении. «Младшая» версия такого кроссовера обойдется минимум в 2 073 000 рублей — на 50 000 рублей дороже аналогично оснащенной пятиместной. Семиместный Outlander с мотором 2.4 стоит 2 369 000 рублей.

В сложенном состоянии два дополнительных кресла прячутся в багажном отсеке, не возвышаясь над уровнем пола — хотя часть объема багажного отсека, конечно, «съедают». Однако оставшихся 477 л объема для багажа будет вполне достаточно. А вот если третий ряд привести в рабочее положение, места для поклажи останется немного — объем полезного пространства за спинками оценивается при таком положении дел в скромные 128 л.

При этом пробраться на «галерку» не так уж сложно. Достаточно потянуть рычаг на спинке основного дивана — и его секцию можно сдвинуть на 250 мм вперед. Но на то, что все семь пассажиров загруженного по максимуму Outlander смогут с комфортом отправиться в длительное путешествие, всерьез рассчитывать не приходится. Места немного и над головой, и в ногах. Креплений Isofix для детских кресел на третьем ряду не предусмотрено — для того, чтобы их зафиксировать, придется воспользоваться ремнями безопасности. Если на третьем ряду пожелают разместиться взрослые пассажиры, придется искать компромисс — зафиксировать основной диван в промежуточном положении и отклонить его спинку ближе к вертикали.

На поведение автомобиля на дороге дополнительные места влияния не оказывают — Outlander по-прежнему неплох, но впечатление динамичной машины не производит.

«По паспорту» автомобиль с 2,0-литровым двигателем, вариатором и полным приводом ускоряется до «сотни» за 12 секунд. Версия с мотором 2.4 порезвее — (10,5 секунды до 100 км/ч), однако и от такого Outlander не следует ожидать рекордов. Вариатор при интенсивном разгоне «зависает» на высоких оборотах, но если воспользоваться для переключения виртуальных «передач» подрулевыми лепестками, имитирует работу гидромеханического автомата — ступени меняются с ощутимыми толчками.

Шумоизоляция Outlander подвергалась доработкам практически при каждом его обновлении — и на восьмом году жизни на его чрезмерную шумность жаловаться не приходится. Разве что задняя подвеска на крупных неровностях порой заявляет о себе глухими ударами, с мелкими неровностями расправляясь при этом максимально эффективно.

Руль с перенастроенным электроусилителем отзывается на управляющие действия чуть живее, чем прежде — словом, похоже, инженеры японской компании наконец отыскали для ездовых качеств Outlander оптимальный баланс.