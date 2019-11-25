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Тест-драйв нового Audi Q3: Что изменилось после рестайлинга? 

Car.ru 23 часа назад
Audi Q3: что изменилось после рестайлинга?
Фото: Car.ru
Новый кроссовер Audi Q3 после рестайлинга практически не изменился, хотя инженеры заявляли, что улучшили его дорожные характеристики. Тем не менее после тест-драйва к модели осталось несколько вопросов, которые производитель пока никак не смог решить.
Экстерьер новинки. Внешний вид автомобиля после рестайлинга мало изменился, при первом взгляде сразу же можно узнать характерные черты. Единственное, чему уделили внимание разработчики — это формы. Они стали более угловатыми и грубыми, видимо, таким образом транспортному средству хотели придать брутальности.
Слегка изменились форма фар и решетки радиатора, но в целом внешность машина позаимствовала у предшественника.
Car.ru
Интерьер модели. Что стоит отметить, так это обновленный интерьер. Изменилось здесь все, вплоть до ручек дверей. Среди новшеств:
  • Обновленная архитектура салона
  • Увеличенное пространство для пассажиров на задних креслах
  • Увеличенный до 530 литров багажник
  • Кресла в салоне лишились примененных в предшественниках пластиковых панелей
  • Регулируемая высота пола и разные крючки-фиксаторы
  • Удобные ниши для мелочей
Технические характеристики. В Россию Audi Q3 приедет только с двумя двигателями: на 150 л.с. и 180 л.с. Дизельные модификации не предусмотрены для местного рынка.
Во всем остальном немецкий автомобиль не разочаровывает, если не учитывать, что несколько опций доступны только за доплату. К таковым относятся запуск двигателя с кнопки, камера заднего вида и задние боковые подушки безопасности.
Тест-драйв. Несмотря на ограниченность в выборе силовых установок, кроссовер по-прежнему остается одним из лучших представителей своего сегмента. Тихий, плавный, безопасный автомобиль вполне сможет преодолеть трудности российских дорог.
Практически сразу с места мотор позволяет разогнать транспортное средство до желаемой скорости, а роботизированная коробка не дает ему преодолеть пиковые показатели. Ускорение происходит с некоторой задержкой, но обусловлено это только стремлением разработчика соответствовать современным требованиям касательно экологичности автомобиля.
Если нужно, модель легко преодолеет крены и пойдет на обгон, при этом есть и пакет опций, позволяющий соблюдать необходимую дистанцию до едущих рядом авто. Но, несмотря на все улучшения, все же остается вопрос, а в чем именно состоял рестайлинг уже известной модели?
Примечательно, что дорожные и динамические характеристики кроссовера остались практически прежними, рестайлинг коснулся только внешности и того, что теперь несколько опций доступны только за доплату. Повышенную после переработки стоимость производитель оправдать, видимо, так и не смог.
Итак, кроссовер Audi Q3 в России выйдет только с двумя двигателями, однако даже ограниченность в вариантах силовых установок не умаляет его характеристик. Примечательно, что рестайлинг затронул в основном только экстерьер транспортного средства, однако ценник на авто заметно вырос. Также непонятно, почему некоторые опции, которые у конкурентов доступны уже после сборки, предлагаются только за дополнительную плату.
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Теги:
Тест-драйвы , Audi Q3 , Audi
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