Лада Веста с «автоматом»: первый тест

Уже четыре года прошло с начала выпуска Лады Весты — самого современного автомобиля российской разработки. С тех пор она стабильно входит в топ-3 самых популярных машин на нашем рынке, а некоторое время даже возглавляла рейтинг. Всё на стороне Весты — прикольная внешность, огромная дилерская сеть АвтоВАЗа , невысокая цена… Но есть один нюанс.

Прощай, костыли!

В сегодняшнем политкорректном мире сказали бы «ограниченные возможности»: у Весты не было автоматической трансмиссии. Вместо неё вазовцы сделали «робот» с одним сцеплением на базе своей обычной механической коробки. И это, скажу я, отбросив всякую политкорректность — самый настоящий инвалид: коробка переключается долго, машина запинается… Сейчас такую трансмиссию ставят только на самые-самые дешёвые машины для стран третьего мира. Ничего удивительного, что этот вариант выбирали всего 10% покупателей.

Теперь «робот» наконец отправлен в отставку — взамен Веста получила бесступенчатый вариатор фирмы Jatco. И вполне возможно, что такая Веста — самая важная для АвтоВАЗа машина за все последние годы. Ведь востребованность двухпедальных автомобилей у нас колоссальная: их выбирает половина покупателей в B-сегменте! С такой моделью вазовцы могут смело рассчитывать на новую аудиторию. Если прикинуть на пальцах, то выходит: приблизив продажи «автоматических» машин к среднерыночной доле, вазовцы могут нарастить продажи Весты на десятки процентов!

Строго говоря, иная не только трансмиссия, а весь силовой агрегат. Ведь «родной» вазовский 16-клапанник заменили на ниссановский мотор HR16DE мощностью 113 сил.

Выбора нет

Если вдуматься, это сочетание двигателя и трансмиссии было для вазовцев безальтернативным. Закупать «автомат» на стороне во всех смыслах непозволительная роскошь: не только дорого при существующих объёмах производства, но и не приветствуется, когда у альянса Renault-Nissan есть свой «придворный поставщик» в лице Jatco (фирма на 75% принадлежит Ниссану ). Вариант адаптации трансмиссии Jatco к вазовскому мотору тоже не рассматривали — для этого нужны работы по взаимной увязке агрегатов и освоение оригинальных деталей.

А вот сочетание мотора Renault H4M (он же Nissan HR16DE) и трансмиссии Jatco JF015e уже вовсю применяется альянсом на машинах российского производства — от Renault Logan до Nissan Qashqai Renault Kaptur . К тому же производство этого двигателя с полной локализацией давно развернуто в Тольятти — там льют алюминиевые блоки и головки, производят механобработку. Вариаторы в сборе поставляются с японского завода Jatco.

Кстати, сам по себе ниссановский мотор (правда, с механической коробкой передач) должен был попасть под капот Весты ещё четыре года назад: конструкторы даже успели закомпоновать его, но из-за резкого падения курса рубля топ-менеджмент отказался от такой версии.

Большая разница

Внешне новый силовой агрегат никак себя не обнаруживает. А вот под капотом разницу заметит даже полный профан — в отличие от родного вазовского мотора, ниссановский не прикрыт декоративной крышкой с логотипом Лады. Кстати, самоделкиных, обслуживающих машину самостоятельно, ждёт неприятный сюрприз — свечи невозможно выкрутить, не снимая впускной коллектор.

В салоне единственное отличие — это селектор трансмиссии с крупной хромированной нашлёпкой, заимствованный у седана Renault Fluence . Но на ходу разницу с обычной Вестой уже с первых метров заметит даже слепой: в машине с «автоматом» намного тише! Во-первых, меньше шумит сам ниссановский мотор. Во-вторых, наверняка есть вклад новой выпускной системы — её для японского мотора спроектировали с нуля. Но главное, что практически не стало трансмиссионных шумов.

В любой другой Весте — что с вазовской ручной коробкой, что с реношной JR5, что с «роботом» — постоянно присутствует лёгкое подвывание, которое здорово портит впечатление от машины. Говорят, что так проявляют себя несовершенства в обработке шестерён главной передачи. На этом фоне Веста с вариатором кажется прямо-таки образцом аристократических манер.

Кстати, Весту с новым силовым агрегатом на разгоне больше не будет тянуть вправо. На ней установлена промежуточная опора правого привода, и обе полуоси теперь — одинаковой длины.

На ходу Веста с вариатором демонстрирует повадки, типичные для машин с трансмиссией такого типа — на разгоне мотор подвисает на фиксированных оборотах, а скорость растёт за счёт плавного изменения передаточного числа вариатора. Но если продавить педаль газа примерно на половину хода или глубже, электроника начинает имитировать переключение шести фиксированных передач.

Повадки Лады я невольно сравнивал с Nissan Juke — кроссовер с точно таким же силовым агрегатом несколько лет был у нас в семье. Мне показалось, что Веста живее реагирует на педаль газа, да и в целом её поведение логичнее: спасибо оригинальным вазовским калибровками силового агрегата.

Симпатично, флегматично

Хотя в пределе динамика примерно одинаковая — флегматичная. На равнине возможностей мотора хватает, но при обгонах его лучше взбодрить, вручную скинув пару виртуальных «передач» покачиванием селектора — в таком режиме двигатель будет крутиться до предельных 6000 оборотов в минуту, а не до 5250. А в горах дефицит тяги уже очень заметен: любой подъём вынуждает продавливать педаль газа до упора.

На разгон до «сотни» у Весты-седана с вариатором уходит 11,3 секунды — это на одном уровне с «ручной» Вестой 1.6 или «автоматическим» Солярисом 1.6 (11,2 секунды). По сравнению с машинами, оснащенными прежним «роботом» АМТ, Веста с новым силовым агрегатом — вообще истребитель. Даже более мощный 122-сильный мотор 1.8 в паре с коробкой АМТ разгонял Весту до «сотни» за 12,1 секунды, а у мотора 1.6 на это упражнение вообще уходило 14,1 секунды.

Впрочем, ценнее всего не столько сама прибавка в динамике, сколько приобретенный дружелюбный характер машины: плавное трогание при отпускании педали тормоза, разгон без рывков и клевков… Для толкания в пробках, езды по утыканным камерами городским улицам или неторопливого передвижения по загородным шоссе — в самый раз!

Вот только к вариаторам российские покупатели относятся с подозрением — примерно как к «роботам» DSG. Виной тому вопросы к надёжности — тем более, что трансмиссия Jatco JF015e действительно известна такими проблемами. Скажем, у нас на Nissan Juke её меняли по гарантии на пробеге менее 80 тысяч, и наш случай — лишь один из множества. Правда, с тех пор конструкцию доработали, и внесли изменения в алгоритм работы электроники. Идеальной надёжность, видимо, не стала, но главные проблемы всё же решены. Вазовцы рассказывают, что перед запуском в производство Весты с вариатором отправили пятьдесят предсерийных машин на ресурсные испытания в самых тяжелых условиях — и проблем с трансмиссией не было.

Приобретя новый силовой агрегат, Веста сохранила свои ключевые преимущества. Например, впечатляющий клиренс (даже в базовой, не кросс-версии) и живое шасси с энергоемкой подвеской. Наш тест проходил в Карачаево-Черкесии: в горах здесь полно дорог, асфальт на которых не меняли, кажется, с восьмидесятых годов. И по ним Веста позволяет, не напрягаясь, чесать в высоком темпе. Недостатки тоже никуда не делись — как пустоватый руль или обивка кресел, в которой потеет спина.

Параллельно с внедрением нового силового агрегата вазовцы провели небольшую «ползучую модернизацию»: наконец внедрили усиленные фиксаторы дверей (раньше они никак не хотели держать двери), избавились от вибраций на зеркалах (прежде они дрожали на высоких скоростях), а в богатые комплектации добавили руль с подогревом, складывающиеся зеркала с электроприводом и подогрев заднего дивана.

Кстати, изменения настроек подвески новый силовой агрегат не потребовал, поскольку по массе почти не отличается от «исконно вазовского». Мотор с алюминиевым блоком легче, вариатор тяжелее механической коробки передач — а в сумме разница составляет всего два килограмма.

Ценности потребления

Больше Веста с новым силовым агрегатом никак не дорабатывалась — но у меня она оставила впечатление автомобиля более совершенного, более дорогого. В некотором роде, так и есть: доплата за «автомат» составляет 85 тысяч. А в базовой комплектации Classic за счёт появления обязательного пакета Start Plus разница вообще достигает 130 тысяч — более двадцати процентов стоимости машины!

Тем не менее Веста с вариатором — чуть ли не самый доступный автомобиль с двумя педалями на российском рынке. Цены на седан начинаются от 736 900 рублей за машину в базовой комплектации Classic. Примерно столько же стоит Renault Logan с древним четырёхступенчатым «автоматом» не самой надёжной модели DP0, устаревший Ravon Nexia R3 узбекского производства и его более современный родственник Ravon R4 . «Порог входа» для других одноклассников с «автоматом» существенно выше: они в целом дороже, и разница составляет от 117 тысяч в случае Hyundai Solaris до 170 тысяч за Škoda Rapid.

Главное, о чём Веста с вариатором заставляет пожалеть — это то, что её появления пришлось ждать так долго. Ведь машина-то удалась! И если в этом году рейтинг продаж с большим отрывом возглавляет более дешёвая Лада Гранта , то в следующем я бы ожидал сокращения отрыва — а может быть, даже возвращения на первую строчку Весты.

Лада Веста AT Нравится:

Низкий уровень шума, удобство управления тягой, плавность хода, большой клиренс

Не нравится:

Динамика, устаревшая «мультимедийка», материалы обивки кресел

Вердикт:

Самая человечная Лада и будущий хит российского рынка