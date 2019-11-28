Вместо сварки и болгарки: как прокачать машину обычными хомутами

Каждый, кто задумывал постройку бюджетного автомобиля для дрифта, наверняка хотел бы получить максимум эффекта при минимуме вложений. В «Гараж 54» нашли интересный способ, как это реализовать. Вместо того, чтобы пилить пружины и заваривать межколесный дифференциал «Жигулей», мастера использовали… пластмассовые стяжки, они же хомуты. Казалось бы, нелепая затея, но тонкие крепления на практике оказываются гораздо крепче, чем это может показаться! Посадив в багажник весьма габаритных товарищей и принудительно уменьшив дорожный просвет, изобретатели стянули пружины, а затем аналогичным образом заблокировали дифференциал. Стяжки в подвеске выдержали нагрузки, а вот роль блокировки не сдюжили, что неудивительно. Видео: Гараж 54