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Вместо сварки и болгарки: как прокачать машину обычными хомутами 

Авторамблер 17 часов назад
Вместо сварки и болгарки: как прокачать машину обычными хомутами
Фото: Авторамблер
Каждый, кто задумывал постройку бюджетного автомобиля для дрифта, наверняка хотел бы получить максимум эффекта при минимуме вложений. В «Гараж 54» нашли интересный способ, как это реализовать. Вместо того, чтобы пилить пружины и заваривать межколесный дифференциал «Жигулей», мастера использовали… пластмассовые стяжки, они же хомуты. Казалось бы, нелепая затея, но тонкие крепления на практике оказываются гораздо крепче, чем это может показаться! Посадив в багажник весьма габаритных товарищей и принудительно уменьшив дорожный просвет, изобретатели стянули пружины, а затем аналогичным образом заблокировали дифференциал. Стяжки в подвеске выдержали нагрузки, а вот роль блокировки не сдюжили, что неудивительно. Видео: Гараж 54
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